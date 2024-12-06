Fastly (Signal Sciences) zum dritten Mal zum Customer’s Choice gekürt

Als wir 2014 Signal Sciences gründeten, war unsere ehrgeizige Mission, die Web-App- und API-Sicherheit zu modernisieren. Wir entwickelten unser Produkt mit dem Ziel, Sicherheit für Dev-, Sec- und Ops-Teams transparent, barrierefrei und effektiv zu machen. Außerdem wollten wir zu einem vertrauenswürdigen Partner für unsere Kunden werden.

Sieben Jahre später starten wir in eine neue Zukunft als Teil von Fastly . Jeden Monat* verarbeiten wir 19 Billionen Webanfragen für große Marken aus den Bereichen Finanzen, Medien, Gesundheitswesen und Fertigung – und unser Engagement für unsere Kunden bildet den Grundstein für unseren Erfolg.

Besonders stolz sind wir auf die jüngste Würdigung unserer Arbeit, denn Fastly (Signal Sciences) wurde von seinen Kunden im Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ Report 2021 für seine Web Application Firewall (WAF) zum „Customers’ Choice“ gekürt. Wir haben sogar eine der besten Gesamtbewertungen erhalten und sind der einzige Anbieter, der es drei Jahre in Folge auf diese Liste geschafft hat. Die Kunden gaben unserer Next-Gen WAF im Schnitt 4,9 von 5,0 Sternen – und 94 % sagten, dass sie die WAF von Fastly (Signal Sciences) weiterempfehlen würden.

Abgesehen von den Zahlen sind wir auch von dem Feedback unserer Kunden überwältigt:

„Die WAF von Signal Sciences bietet noch nie dagewesenen Schutz für unsere Webanwendungen und APIs. Wir verarbeiten jeden Monat mehr als 1,5 Milliarden Webanfragen, wovon viele böswillig sind oder Angriffe darstellen. Dabei verlassen wir uns auf Signal Sciences und wenden intelligente und dynamische Methoden an, um wirkliche von vermeintlichen Angriffen zu unterscheiden. Die WAF von Signal Sciences lässt sich leicht implementieren, ist intuitiv, effektiv und gehört zu unseren führenden Sicherheitstechnologien.“ – Chief Information Security Officer

„Unglaublich schnell zu implementieren, unfassbar leistungsstark. Dies ist ein hervorragendes Produkt, von dem die Onlinepräsenz jedes Unternehmens profitieren kann.“ – Senior Manager Application Experience, Fertigung

„Insgesamt hat Signal Sciences alle von uns getesteten WAFs übertroffen. Eine ganze Geräteflotte in circa 30 Sekunden aktualisieren und alle Parameter automatisiert überwachen zu können, ist ein echter Gewinn. Obwohl die Rule Engine ein Out-of-the-Box-Produkt ist, ist sie extrem flexibel und leistungsstark.“ – Principal Engineer, Einzelhandel

Lesen Sie weiteres Kundenfeedback über Gartner Peer Insights oder den detaillierten Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“ Report 2021 . Neben dem positiven Feedback haben wir uns auch die Rezensionen der Kunden genauer angesehen, um mehr über ihre Anforderungen zu erfahren. Bei der Durchsicht der Rezensionen des letzten Jahres sind uns einige wichtige Themen aufgefallen:

Wichtig ist bei alldem, zu beachten, dass die heutige Anerkennung auf Bewertungen von tatsächlichen Nutzern basiert, die eine WAF-Lösung gekauft, implementiert und genutzt haben. In der Ausgabe des Berichts Gartner Magic Quadrant for Web Application Firewalls vom Oktober 2020 wurden wir außerdem zum zweiten Mal in Folge auch als Visionäre eingestuft.

Egal, ob es sich um Kundenrezensionen oder Analystenbewertungen handelt, wir fühlen uns außerordentlich geehrt, dieses Feedback zu erhalten, und in unserem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit auf dem WAF-Markt bestätigt. Außerdem glauben wir, dass es unser Engagement widerspiegelt, skalierbare Sicherheit und Zuverlässigkeit ohne Geschwindigkeitseinbußen zu liefern. Wir haben vor, weiterhin zuzuhören und genau das anzubieten, was unsere Kunden brauchen. Wir freuen uns also immer auf weiteres Feedback.

_* Stand 11.11.2019



_Gartner Peer Insights ,Voice of the Customer’: Web Application Firewalls, Peer Contributors, 25. März 2021





Gartner Peer Insights Customers’ Choice bildet die subjektiven, nach einer dokumentierten Methodik zusammengetragenen Meinungen aus einzelnen Endnutzer-Rezensionen, -Ratings und -Daten ab. Diese Meinungen repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seiner Tochterunternehmen, noch stellen sie eine Empfehlung dar.

Gartner, Magic Quadrant for Web Application Firewalls, Jeremy D’Hoinne, Adam Hils, Rajpreet Kaur, John Watts, 19. Oktober 2020

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