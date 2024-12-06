Die TEI Studie 2023 von Forrester Consulting ist da

Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, um ihre Websites, Anwendungen und APIs schnell und so nah wie möglich am Endnutzer bereitzustellen, um ein optimales Nutzererlebnis zu ermöglichen. Dies soll natürlich möglichst kostengünstig geschehen und Entwickler sollen Tools erhalten, mit denen sie ihre Produktivität aufrechterhalten und die Kontrolle bewahren können.

Die Netzwerkservices von Fastly umdasssen ein vollständig konfigurierbares modernes CDN, das alle diese Vorteile vereint. Forrester Consulting hat im Juli 2023 im Auftrag von Fastly eine Total Economic Impact™ (TEI) Studie durchgeführt, um den potenziellen Return on Investment (ROI) zu bestimmen, den Unternehmen durch die Nutzung von Fastly erzielen können. Forrester hat die Antworten der Befragten zu einem fiktiven Unternehmen zusammengefasst.

Das Ergebnis: Im Durchschnitt hatten die befragten Unternehmen mit einer langsamen Website-Performance, hohen Kosten für Hardware und Konnektivität sowie mit Sicherheits- und technischen Problemen zu kämpfen, die sich allesamt auf die Kundenbindung und die Conversion auswirkten.

Durch den Wechsel zu Fastly ergaben sich folgende Vorteile:

Effizientere Abläufe und gesteigerte Produktivität

Umsatzwachstum

Kostenoptimierung oder -senkung

Verbesserte Sicherheit

Verbessertes Kundenerlebnis

Die befragten Unternehmen profitierten von einer verbesserten Web-Performance und Skalierbarkeit, kürzeren Bereinigungszeiten und Kosteneinsparungen, die es ihnen ermöglichten, die Bereitstellung von Inhalten zu verbessern und die Conversion auf der Website zu steigern, was wiederum zu höheren Umsätzen führte.

„Die Möglichkeit, Inhalte [mit Fastly] so nah wie möglich am Kunden bereitzustellen, auch wenn sich Ihre Infrastruktur auf der anderen Seite der Welt befindet, ist entscheidend. Statistische Daten zeigen, dass die Conversion fast linear mit der Performance zusammenhängt.“ Director of Engineering, Reise- und Gastgewerbe

Laut der Studie „haben die repräsentativen Interviews und die Ergebnisse der Finanzanalyse gezeigt, dass ein fiktives Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren Vorteile in Höhe von 8,75 Millionen US-Dollar genießt. Die Kosten liegen im selben Zeitraum bei 3,03 Millionen US-Dollar, was einem Kapitalwert (NPV) von 5,72 Millionen US-Dollar und einem ROI von 189 % entspricht.“

Zusätzlich ergaben sich auch noch weitere Vorteile wie verbesserte Sicherheit, geringere Ausfallzeiten, weniger unautorisierter Traffic und eine höhere Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit.

Laden Sie die TEI Studie herunter, um mehr über die Vorteile des Wechsels zu Fastly für die befragten Unternehmen zu erfahren.