Leigh Clancy und ihr Team konzentrieren sich auf die Produktlinien Netzwerkservices (Delivery) und Observability und unterstützen außerdem die Infrastruktur-, Plattform-, Professional Services- und Produkterlebnis-Teams. Leigh ist seit mehreren Jahrzehnten in der Hightech-Branche tätig, von Startups bis hin zu globalen Unternehmen. Sie ist eine hochmotivierte, daten- und ergebnisorientierte Produktmarketerin mit einer Leidenschaft für den Launch von SaaS-Produkten und digitalen Kampagnen, die den Umsatz, die Akzeptanz von Lösungen und das Markenbewusstsein steigern. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Ski, geht auf den Golfplatz oder verbringt Zeit mit ihrem Hund Pi, ihrer Familie und Freunden.

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