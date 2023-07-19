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Leigh Clancy
Director of Product Marketing, Fastly
Leigh Clancy und ihr Team konzentrieren sich auf die Produktlinien Netzwerkservices (Delivery) und Observability und unterstützen außerdem die Infrastruktur-, Plattform-, Professional Services- und Produkterlebnis-Teams. Leigh ist seit mehreren Jahrzehnten in der Hightech-Branche tätig, von Startups bis hin zu globalen Unternehmen. Sie ist eine hochmotivierte, daten- und ergebnisorientierte Produktmarketerin mit einer Leidenschaft für den Launch von SaaS-Produkten und digitalen Kampagnen, die den Umsatz, die Akzeptanz von Lösungen und das Markenbewusstsein steigern. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Ski, geht auf den Golfplatz oder verbringt Zeit mit ihrem Hund Pi, ihrer Familie und Freunden.
So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge
Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen.
Die Vorteile eines modernen CDN: So steigern Sie Ihren Umsatz
Ein modernes CDN kann die Verfügbarkeit verbessern, Traffic-Spitzen abfangen und Inhalte effizienter ausliefern – und damit das Nutzererlebnis und die Interaktion steigern, was wiederum zu erhöhten Einnahmen für Ihre Marke führt.
Die TEI Studie 2023 von Forrester Consulting ist da
Forrester Consulting hat im Juli 2023 im Auftrag von Fastly eine Total Economic Impact™ (TEI) Studie durchgeführt, um den potenziellen Return on Investment (ROI) zu bestimmen, den Unternehmen durch die Nutzung von Fastly erzielen können.