Beta: Eine neue Serverless-Compute-Umgebung

Fastly wurde mit einer klaren Vision vor Augen gegründet: die Erschaffung einer Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Daten und Anwendungen auf die Edge zu verlagern. Als wir unsere Edge-Cloud-Plattform vor acht Jahren auf den Markt brachten, gaben wir unseren Kunden eine noch nie dagewesene Form von Kontrolle mit der Möglichkeit, ereignisabhängige Inhalte zwischenzuspeichern , sofortige Aktualisierungen vorzunehmen und die Logik so nah wie möglich an die Endnutzer zu verlagern. Seitdem haben unsere Kunden ihre eigenen beeindruckenden Lösungen entwickelt – und uns gleichzeitig wertvolles Feedback gegeben. Wir wussten, dass Geschwindigkeit, Sicherheit und Funktionalität die drei großen Aspekte sind, auf die jeder Wert legt. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie wichtig die Ergonomie für Entwickler ist. Wir alle möchten Code in Sprachen schreiben, mit denen wir vertraut sind, und in einer Umgebung, die sich für uns natürlich anfühlt. Was wir bauen, muss die Flexibilität der Programmierung auf dem Server und die Bequemlichkeit der Programmierung im Browser vereinen und beides auf der Edge zusammenführen.

Aus diesem Grund stellen wir heute die nächste Generation unserer Edge-Computing-Funktionen vor: Compute@Edge ist ab sofort in einer privaten Betaversion verfügbar. Mit dieser leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren Lösung können Sie Serverless-Anwendungen auf der Edge des Netzwerks erstellen – mit beispielloser Performance und Sicherheit.

Sie können uns beim Wort nehmen: Mit einer 100fach schnelleren Startzeit als bei anderen Angeboten auf dem Markt eröffnet sich Ihnen nicht nur eine phänomenale skalierbare Geschwindigkeit, sondern auch eine einzigartig sichere Umgebung für alle.

Bereitstellung von individuellem Programmcode bei komplexen Problemen

Compute@Edge basiert auf unserer Open-Source-WebAssembly-Laufzeitumgebung und dem Compiler Lucet und lässt Sie das Machbare neu definieren. Zunächst haben wir Funktionen wie Unterstützung für die Programmiersprache Rust (laut der StackOverflow-Umfrage von 2019 die beliebteste aller Coding-Sprachen), Concurrent Fetch und Body Processing eingeführt. Das bedeutet, dass Sie komplexe Anwendungen mit personalisierten Nutzererlebnissen und Interaktionen erstellen können. Diese Anwendungen werden in Mikrosekunden ausgeführt, und zwar über unsere weltweit verteilte Plattform mit 64 POPs und 52 Tbit/s Netzwerkkapazität (Stand: 1. August 2019).

Mit Compute@Edge können Sie jetzt also Anwendungen für einige der wichtigsten Anwendungsfälle entwickeln, die Sie uns geschildert haben. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen:

GraphQL. GraphQL bietet erhebliche Effizienzvorteile, da Sie genau angeben können, welche Daten Sie abrufen möchten. Diese Flexibilität ist zwar großartig, aber leider auch der Grund dafür, warum es bislang schwierig war, Antworten zwischenzuspeichern. Mit Compute@Edge können Sie ab sofort GraphQL von der Edge unseres Netzwerks aus bereitstellen – und so wesentlich mehr personalisierte Erlebnisse liefern.

API Gateways. API Gateways sitzen vor wichtigen Web-APIs und sorgen für Sicherheit, Beschleunigung und Verfügbarkeit. Mit Compute@Edge können Sie Ihre eigene maßgeschneiderte API-Schutzlogik entwickeln. Zum Beispiel Authentifizierung, Verschlüsselung, Caching und mehr.

Manifest-Manipulation. Die Manifest-Manipulation lässt Sie Inhalte gemäß einem „Best-Performance-Wins“-Ansatz bereitstellen – wie Multi-CDN-Livestreams, die für Ihre Nutzer auf der ganzen Welt einwandfrei laufen.

Ihre Ideen, Anwendungsfälle und Ihr Code

Um Zugang zu Compute@Edge zu erhalten, müssen Sie sich für die private Betaversion bewerben. Wir suchen aktiv nach Kandidaten, die bereit sind, Logik auf Fastlys Edge zu migrieren und sicher mit Serverless-Anwendungen zu experimentieren. Aber auch wenn Sie noch nicht bereit sind, Live-Code zu testen, erhalten Sie durch Ihre Bewerbung für die Betaversion Zugang zu Neuigkeiten, Demos, Umfragen und Diskussionen mit unserem Entwicklerteam – also registrieren Sie sich jetzt und bleiben Sie bei allem auf dem Laufenden.

Und wenn Sie nächste Woche in der Nähe von New York City sind, können Sie auf der Altitude NYC , unserer wichtigsten Kundenkonferenz, eine Live-Demo von Compute@Edge erleben. Wir würden uns freuen, Sie dort zu sehen und mit Ihnen über alles, was mit Edge Computing zu tun hat, zu sprechen.

Dies ist erst der Auftakt für unsere Serverless-Compute-Umgebung – wir können es kaum erwarten, Ihnen all die großen Dinge vorzustellen, die vor uns liegen, während wir dieses Produkt weiterentwickeln und die Zukunft im Auge behalten. Bewerben Sie sich jetzt für die Betaversion und begleiten Sie uns auf unserer Reise.