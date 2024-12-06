Beta: Eine neue Serverless-Compute-Umgebung

Langfristiger Erfolg beginnt bei Ihren Entwicklern

Weitere Informationen
UnternehmenDas Team hinter besseren OnlineerlebnissenPOP-StandorteEine neue Architektur für das moderne InternetBranchenanalystenErfahren Sie, was Branchenanalysten über Fastly sagenNewsAktuelle Updates und AnkündigungenPlattformDie Plattform hinter besseren, schnelleren und sichereren digitalen ErlebnissenKundenfallstudienErfolgsgeschichten der besten Seiten des WebsEventsTreffen Sie uns persönlichKarriereEntwickeln Sie mit uns ein besseres Internet

Die Fastly Edge-Cloud-Plattform

Alle Produkte ansehen
Content Delivery (CDN)Liefern Sie schnelle, personalisierte Erlebnisse – weltweitLivestreamingBieten Sie nahtlose Livestreaming-ErlebnisseVideostreaming (VoD)Bieten Sie außergewöhnliche On-demand-VideoerlebnisseMedia Shield Optimieren Sie Ihre Multi-CDN-BereitstellungOn-the-Fly PackagerDynamisches Packen von On-demand-Videos in EchtzeitImage OptimizerSchnelle Bildverarbeitung auf der EdgeLoadbalancerGranulare Kontrolle über Routing-EntscheidungenTLS-VerschlüsselungVereinfachte TLS-VerwaltungOrigin Connect Ihre direkte Verbindung zu FastlyIP-AdressenEinfache Verwaltung von IP-AdressenHTTP/3 und QUICModerne ProtokolleDomain Research APISofortige, genaue Entdeckung von DomainnamenObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModerne Web-App- und API-Sicherheit, in jeder UmgebungBot-ManagementErkennung und Abwehr von Bot-AngriffenDDoS-SchutzAutomatische Abwehr disruptiver verteilter AngriffeAPI-SicherheitSichern Sie Ihre API-Endpoints abClient-seitiger SchutzSchutz vor Client-seitigen AngriffenAI-Bot-ManagementVerhindern Sie, dass KI-Bots Website-Inhalte scrapen
Edge ComputingLagern Sie Ihre Apps auf die Edge aus – mit unserer sofort einsetzbaren Plattform erstellen Sie sensationelle Nutzererlebnisse.Key Value StoreDer schnellste Key Value Store auf dem Markt ist so einfach zu bedienen wie die Datenbank-Tools, die Sie bereits kennenWebSockets und Fanout Globales Echtzeit-Messaging, das vollständig personalisierbar und einfach einzurichten istDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenEnterprise ServerlessDie leistungsstärkste serverlose Plattform, die auf offenen Standards basiert und in die gesamte Fastly-Produktpalette integriert istKIBeschleunigen Sie Ihre KI-Workloads und verbessern Sie die Effizienz mit semantischem Caching.Object StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammierbarer CacheErhalten Sie vollständigen programmatischen Zugriff auf das legendäre Caching, das unser CDN antreibt.MCP ServerKI-gestützte Kontrolle für Ihre Fastly Services.
Echtzeit-LoggingLog-Streaming und Analyse in EchtzeitEdge ObserverEntdecken Sie Live- und historische Traffic-DatenDomain InspectorErhalten Sie Einblicke auf Domain-EbeneOrigin InspectorErhalten Sie umfassende Einblicke vom Origin-Server bis auf die EdgeBenachrichtigungenErstellen Sie Benachrichtigungen für servicebezogene MetrikenLog Explorer &amp; InsightsInteragieren Sie mit praktischen Einblicken

Überragende Services für überzeugende Ergebnisse

Alle Services ansehen
Professional ServicesProfessionelle Unterstützung bei der Migration oder Optimierung Ihres AuslieferungsserviceLive Entertainment ServicesLivestreaming-Erlebnisse, die sich der Publikumsgröße anpassenSupport-PläneErstklassiger Support von A–ZManaged CDNMaximale Kontrolle und FlexibilitätManaged SecurityKompetenter Schutz für WebanwendungenKunden-SupportFastly-Support: Gemeinsam wächst sich’s besser

Innovative Lösungen für digitale Anwendungen

Alle Lösungen ansehen
Medien-StreamingSorgen Sie für erstklassige Streaming-Erlebnisse – live und auf AbrufNeue MedienMehr Performance für neue MedienmarkenDigitales PublishingEchtzeitjournalismus mit besseren LesererlebnissenEinzelhandel &amp; E-CommerceSchnelle, personalisierte und skalierbare KundenerlebnisseFinanzdienstleistungenIntegrierte Sicherheit zum Schutz von KundendatenHightechSofortige Skalierbarkeit zur Unterstützung Ihres GeschäftswachstumsReise- und GastgewerbeMaßgeschneiderte Onlineerlebnisse für Gäste und BesucherE-LearningBieten Sie sichere, skalierbare LernerlebnisseGamingFördern Sie den nächsten Sieg Ihrer Player mit ultraschnellen, sicheren Spiele-DownloadsiGamingLiefern Sie schnelles, sicheres, unterbrechungsfreies und packendes Gameplay auf der Edge aus
InfrastruktureinsparungenNiedrigere, besser kalkulierbare Cloud-KostenMulti-Cloud-OptimierungSorgen Sie für weniger Komplexität und konsolidieren Sie Cloud-RessourcenKundenvertrauenErfahren Sie mehr über die Initiativen zum Thema Kundenvertrauen von FastlyDatenschutzSo schützen Sie die Daten Ihrer NutzerSustainability DashboardSehen Sie Ihren Stromverbrauch und Ihre Treibhausgasemissionen für die Fastly-Plattform

Wir geben Entwicklern die Zügel für die Entwicklung herausragender Erlebnisse in die Hand

Fastly kostenlos testen
EntwicklerEntwickeln Sie GroßartigesFast ForwardWir schaffen ein vertrauenswürdigeres InternetEntwicklertoolsHochmoderne Entwicklertools für gemeinschaftliches ArbeitenDeveloper SDKsProgrammieren Sie über die gleichen Services, die wir auch für die Erstellung von Fastly Produkten verwendenCommunityTauschen Sie sich mit Entwicklern aus aller Welt ausRegistrierenKostenlosen Entwickler-Account erstellen

Entwickeln Sie mit uns ein schnelles, sicheres und ansprechendes Internet

Gründe für eine Partnerschaft mit FastlyHelfen Sie bei der Bereitstellung sicherer, schneller und packender ErlebnisseCloud-PartnerEntdecken Sie die Vorteile einer Zusammenarbeit zwischen Fastly und Ihren Cloud-ServicesChannel-PartnerVerbessern Sie Ihr Produktangebot und Ihre Fertigkeiten mit Fastly-ProduktenTechnologie- und IntegrationspartnerEntdecken Sie unser Partnerökosystem
Login zum Partner PortalErhalten Sie Zugriff auf alle Fastly-PartnerressourcenPartner werdenSteigern Sie Ihre Umsatzchancen als Reseller oder durch Empfehlung von Fastly-ProduktenPartner findenHolen Sie sich Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Partner

Hilfe von Fastly

DokumentationHolen Sie mehr aus Fastly herausRessourcen-BibliothekEntdecken Sie unsere Datenblätter, Berichte und mehr.Fastly AcademyPraxisbezogenes Lernen mit Fastly-ProduktenLearning CenterErfahren Sie mehr zum Thema Internet-TechnologieBlogUnsere neuesten Gedanken und IdeenSicherheitsuntersuchungenMehr Sicherheit durch UntersuchungenDie Perspektive von Fastly Entdecken Sie Experten- und Branchen-Einblicke
Support-CenterWie können wir Ihnen helfen?Kontakt aufnehmenSprechen Sie mit uns
Zurück zum Blog

Folgen und abonnieren

Nur auf Englisch verfügbar

Diese Seite ist momentan nur auf Englisch verfügbar. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte besuchen Sie diese Seite später noch einmal.

Beta: Eine neue Serverless-Compute-Umgebung

Tyler McMullen

Mitbegründer, Fastly

WebAssemblyCompute

Fastly wurde mit einer klaren Vision vor Augen gegründet: die Erschaffung einer Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, Daten und Anwendungen auf die Edge zu verlagern. Als wir unsere Edge-Cloud-Plattform vor acht Jahren auf den Markt brachten, gaben wir unseren Kunden eine noch nie dagewesene Form von Kontrolle mit der Möglichkeit, ereignisabhängige Inhalte zwischenzuspeichern, sofortige Aktualisierungen vorzunehmen und die Logik so nah wie möglich an die Endnutzer zu verlagern. Seitdem haben unsere Kunden ihre eigenen beeindruckenden Lösungen entwickelt – und uns gleichzeitig wertvolles Feedback gegeben. Wir wussten, dass Geschwindigkeit, Sicherheit und Funktionalität die drei großen Aspekte sind, auf die jeder Wert legt. Im Laufe der Zeit haben wir gelernt, wie wichtig die Ergonomie für Entwickler ist. Wir alle möchten Code in Sprachen schreiben, mit denen wir vertraut sind, und in einer Umgebung, die sich für uns natürlich anfühlt. Was wir bauen, muss die Flexibilität der Programmierung auf dem Server und die Bequemlichkeit der Programmierung im Browser vereinen und beides auf der Edge zusammenführen.  

Aus diesem Grund stellen wir heute die nächste Generation unserer Edge-Computing-Funktionen vor: Compute@Edge ist ab sofort in einer privaten Betaversion verfügbar. Mit dieser leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren Lösung können Sie Serverless-Anwendungen auf der Edge des Netzwerks erstellen – mit beispielloser Performance und Sicherheit. 

Sie können uns beim Wort nehmen: Mit einer 100fach schnelleren Startzeit als bei anderen Angeboten auf dem Markt eröffnet sich Ihnen nicht nur eine phänomenale skalierbare Geschwindigkeit, sondern auch eine einzigartig sichere Umgebung für alle. 

Bereitstellung von individuellem Programmcode bei komplexen Problemen 

Compute@Edge basiert auf unserer Open-Source-WebAssembly-Laufzeitumgebung und dem Compiler Lucet und lässt Sie das Machbare neu definieren. Zunächst haben wir Funktionen wie Unterstützung für die Programmiersprache Rust (laut der StackOverflow-Umfrage von 2019 die beliebteste aller Coding-Sprachen), Concurrent Fetch und Body Processing eingeführt. Das bedeutet, dass Sie komplexe Anwendungen mit personalisierten Nutzererlebnissen und Interaktionen erstellen können. Diese Anwendungen werden in Mikrosekunden ausgeführt, und zwar über unsere weltweit verteilte Plattform mit 64 POPs und 52 Tbit/s Netzwerkkapazität (Stand: 1. August 2019).

Mit Compute@Edge können Sie jetzt also Anwendungen für einige der wichtigsten Anwendungsfälle entwickeln, die Sie uns geschildert haben. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen:

GraphQL. GraphQL bietet erhebliche Effizienzvorteile, da Sie genau angeben können, welche Daten Sie abrufen möchten. Diese Flexibilität ist zwar großartig, aber leider auch der Grund dafür, warum es bislang schwierig war, Antworten zwischenzuspeichern. Mit Compute@Edge können Sie ab sofort GraphQL von der Edge unseres Netzwerks aus bereitstellen – und so wesentlich mehr personalisierte Erlebnisse liefern.

API Gateways. API Gateways sitzen vor wichtigen Web-APIs und sorgen für Sicherheit, Beschleunigung und Verfügbarkeit. Mit Compute@Edge können Sie Ihre eigene maßgeschneiderte API-Schutzlogik entwickeln. Zum Beispiel Authentifizierung, Verschlüsselung, Caching und mehr.

Manifest-Manipulation. Die Manifest-Manipulation lässt Sie Inhalte gemäß einem „Best-Performance-Wins“-Ansatz bereitstellen – wie Multi-CDN-Livestreams, die für Ihre Nutzer auf der ganzen Welt einwandfrei laufen.

Ihre Ideen, Anwendungsfälle und Ihr Code

Um Zugang zu Compute@Edge zu erhalten, müssen Sie sich für die private Betaversion bewerben. Wir suchen aktiv nach Kandidaten, die bereit sind, Logik auf Fastlys Edge zu migrieren und sicher mit Serverless-Anwendungen zu experimentieren. Aber auch wenn Sie noch nicht bereit sind, Live-Code zu testen, erhalten Sie durch Ihre Bewerbung für die Betaversion Zugang zu Neuigkeiten, Demos, Umfragen und Diskussionen mit unserem Entwicklerteam – also registrieren Sie sich jetzt und bleiben Sie bei allem auf dem Laufenden.

Und wenn Sie nächste Woche in der Nähe von New York City sind, können Sie auf der Altitude NYC, unserer wichtigsten Kundenkonferenz, eine Live-Demo von Compute@Edge erleben. Wir würden uns freuen, Sie dort zu sehen und mit Ihnen über alles, was mit Edge Computing zu tun hat, zu sprechen. 

Dies ist erst der Auftakt für unsere Serverless-Compute-Umgebung – wir können es kaum erwarten, Ihnen all die großen Dinge vorzustellen, die vor uns liegen, während wir dieses Produkt weiterentwickeln und die Zukunft im Auge behalten. Bewerben Sie sich jetzt für die Betaversion und begleiten Sie uns auf unserer Reise.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Treten Sie noch heute mit uns in Kontakt
Experten kontaktieren