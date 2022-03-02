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Emily Friedberg
Group Vice President, Global Sales Acceleration, Fastly
Emily Friedberg es Director of Ecommerce Focused Partnerships and Strategy de Fastly. Emily es la responsable de las relaciones con los partners principales en los ámbitos de la nube, el comercio electrónico y el mundo de las agencias e integradores de sistemas. ¿Te interesa ser nuestro partner? Ponte en contacto con Emily en la dirección efriedberg@fastly.com
Las tecnologías distribuidas y sin servidores de Fastly y Fauna ayudan a Climatiq a facilitar la toma de decisiones climáticas basadas en datos
Climatiq tiene como misión impulsar la acción climática a través de los datos y la información. En esta entrada del blog, te contamos cómo la decisión de usar Fauna como base de datos y Compute@Edge de Fastly como entorno informático permitió a Climatiq alcanzar la eficiencia climática en sus propias arquitecturas y agilizar la entrega de su API a los usuarios.
Mejor juntos: presentamos nuestro creciente ecosistema de partners de Compute
Nos complace anunciar un creciente ecosistema de partners que aprovechan las posibilidades de nuestra red de edge cloud y utilizan Compute para que sus plataformas estén aún más cerca de los clientes.