Emily Friedberg

Climatiq tiene como misión impulsar la acción climática a través de los datos y la información. En esta entrada del blog, te contamos cómo la decisión de usar Fauna como base de datos y Compute@Edge de Fastly como entorno informático permitió a Climatiq alcanzar la eficiencia climática en sus propias arquitecturas y agilizar la entrega de su API a los usuarios.