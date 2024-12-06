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Mejor juntos: presentamos nuestro creciente ecosistema de partners de Compute

Emily Friedberg

Group Vice President, Global Sales Acceleration, Fastly

Compute

Compute, nuestra plataforma informática sin servidores, fue creada por desarrolladores para desarrolladores. Nos encanta ver cómo nuestros clientes la aprovechan para crear aplicaciones más seguras, rápidas y escalables, pero, como pasa con todo lo bueno, solo se puede mejorar si lo hacemos juntos. 

Hoy nos complace anunciar un creciente ecosistema de partners que aprovechan las posibilidades de nuestra red de edge cloud y utilizan Compute para que sus soluciones estén aún más cerca de los clientes. Compute se integra como un guante en stacks existentes y mejora la productividad del desarrollo gracias a sus sencillos flujos de desarrollo y despliegue. Así pues, estamos encantados de colaborar con empresas innovadoras para ampliar los límites de lo posible en el edge. 

Más posibilidades con Compute

Compute traslada la lógica de las aplicaciones lo más cerca posible de los dispositivos de los usuarios, por lo que las oportunidades para innovar y los casos de uso esenciales para el negocio son innumerables. Ya ofrecemos integraciones con importantes proveedores de servicios de la nube, como Google Cloud y Amazon Web Services, pero a continuación queremos presentar otras formas en las que nuestros partners combinan las posibilidades de nuestro entorno sin servidores con sus plataformas y servicios:

Bases de datos: Fauna, Macrometa y Upstash

Muchos clientes utilizan Compute para crear experiencias personalizadas en el edge. Para llevar este concepto aún más lejos, las bases de datos distribuidas por el mundo, como Fauna, Macrometa, y Upstash, son una gran opción para que los desarrolladores las combinen con Compute. El cometido de ambos servicios es llevar la lógica y los datos lo más cerca posible de los usuarios finales, y a la vez mantener la latencia a nivel mundial lo más baja posible. Así, los desarrolladores pueden dedicar menos tiempo gestionando la infraestructura subyacente para pasar a crear y reforzar mejores experiencias de uso.

Backend: Backblaze y Storj 

El coste del almacenamiento de datos no ayuda a que los negocios innoven, ya que resulta difícil cambiar de proveedor cuando las arquitecturas de despliegue son tan complejas y los precios del tráfico de salida están por las nubes. Al combinar arquitecturas de almacenamiento descentralizadas y repartidas por el mundo, como las de Backblaze y Storj, con Compute, los clientes pueden mejorar la seguridad y el rendimiento de los datos sin añadir costes ni complejidad. Los clientes alcanzan unos niveles inigualables de rendimiento, resiliencia y eficiencia si distribuyen contenidos desde el edge sin preocuparse por quedarse atados a su proveedor.

Robos de datos de pago online: Source Defense

Source Defense, líder del mercado de la seguridad de sitios web para clientes, ayuda a los mismos a proteger sus sitios contra ataques de tipo Magecart. Estos ataques se producen cuando los elementos de un sitio, independientemente de la fuente de JavaScript, se pueden leer, modificar, suprimir o añadir, lo cual provoca problemas como alteraciones, robo de datos electrónicos o ataques oportunistas por visita (drive-by compromise). Al desplegar la plataforma de Source Defense desde Compute, los clientes obtienen una solución de seguridad unificada e intuitiva, de fácil acceso y con control centralizado. 

Experimentación: Optimizely  

Siempre ha costado realizar de forma efectiva experimentos digitales de gran calado con contenidos ampliamente almacenados en caché. A menudo hay que elegir entre la complejidad de la arquitectura y un rendimiento mejor, pero si se integran los SDK de stack completo de Optimizely directamente en Compute, los usuarios pueden disfrutar de una solución simple, sólida y de gran rendimiento para realizar experimentos en todos sus contenidos y experiencias. 

Identidad: Auth0 

Cada vez es más importante que las empresas agreguen autenticación y autorización de usuarios a sus aplicaciones para clientes, con el objetivo de mitigar el riesgo y mejorar la experiencia general del sitio. Es necesario poder desplegar estas soluciones de manera fácil, rápida y escalable en todas las aplicaciones, ya estén pensadas para empresas o para usuarios finales. Juntos, Compute y soluciones de gestión de acceso a identidades como Auth0 pueden ofrecer, desde el edge, una plataforma de identidad pensada para el desarrollador.

Otras herramientas para el desarrollo: Glitch, Edgemesh

Ahora, más que nunca, las empresas necesitan crear experiencias digitales personalizadas y de gran calidad, de forma rápida y fácil y sin añadir complejidad. Herramientas para el desarrollo como Glitch y Edgemesh ayudan a las empresas a poner en marcha sus sitios y aplicaciones en cuestión de minutos o incluso segundos. Además, gracias a la integración con Compute, puedes hacerlo sirviéndote del rendimiento y la escalabilidad de una potente red de edge cloud. 

Registros y supervisión: Datadog, New Relic

Poder entender el desempeño de una aplicación o un sitio web es fundamental para garantizar experiencias óptimas para el usuario final. Una observabilidad de verdad implica tener una visión integral de todo el sistema, incluidos despliegues en el edge e integraciones con terceros. Al combinar datos en tiempo real de Compute con datos de otros puntos de conexión de registros y supervisión, como DataDog y New Relic, los clientes reciben información fiable e inmediata del desempeño de su sitio web y aplicaciones. 

¿Qué depara el futuro?

Además de ayudarnos a servir mejor a los desarrolladores, convertirse en partner de Compute puede dar ventaja a las empresas al integrar sus productos y servicios en el edge. Estamos seguros del valor añadido inmediato que aportará la combinación entre la tecnología de nuestros partners y la galardonada tecnología de Compute, nombrada líder en el informe The Forrester New Wave™: Edge Development Platforms del 4.º trimestre de 2021. De hecho, estamos tan seguros que estamos utilizando Compute@Edge para crear la próxima generación de nuestros propios productos de vanguardia

En el directorio de ecosistemas de Compute encontrarás más información sobre integraciones. Además, si quieres saber cómo convertirte en partner nuestro, envíanos un correo a partners@fastly.com.

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