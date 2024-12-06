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Las tecnologías distribuidas y sin servidores de Fastly y Fauna ayudan a Climatiq a facilitar la toma de decisiones climáticas basadas en datos

Emily Friedberg

Group Vice President, Global Sales Acceleration, Fastly

WebAssemblyCompute

Hace poco presentamos nuestro creciente ecosistema de partners de Compute@Edge que aprovechan las posibilidades de nuestra red de edge cloud y utilizan Compute@Edge para que sus soluciones estén aún más cerca de los clientes. Nos encanta que Fauna, una base de datos distribuida por el mundo, sea uno de esos partners que nos ayuda a ampliar los límites de lo posible en el edge. En esta entrada del blog te contamos cómo Climatiq, una startup con sede en Berlín que ofrece soluciones de contabilidad de emisiones de carbono integradas, combinó Compute@Edge con Fauna para cumplir sus objetivos y ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. 

La misión de Climatiq de impulsar la acción climática a través de los datos y la información es tan ambiciosa como precisa: está claro que es necesario adoptar una acción climática generalizada. Sin embargo, para asegurarnos de que nuestras acciones se basen en datos fiables y medibles, necesitamos aumentar considerablemente la transparencia de los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero, los informes de impacto de cualquier actividad empresarial y la velocidad de la descarbonización.

Para afrontar este reto, Climatiq combina datos abiertos y científicamente contrastados con una API versátil que puede integrarse en cualquier software empresarial. Su planteamiento es sencillo: todas las empresas tienen su propia estructura, usan un conjunto de aplicaciones y servicios, y llevan a cabo una serie de acciones para lograr sus objetivos. Por lo general, los datos que les sirven para controlar y entender cómo actúan desde el punto de vista climático suelen ir ligados al software que hayan decidido usar para contabilidad, servicios en la nube, gestión de proyectos, reservas de viajes o materiales de oficina. Todos estos sistemas proporcionan los datos de actividad necesarios para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de una empresa, y que representan las acciones concretas del día a día, como viajar en tren de París a Berlín, gastar 1000 dólares en refrescos o alojarse una noche en un hotel.

Climatiq ofrece a otras organizaciones un producto que les ayuda a tomar decisiones climáticas basadas en datos y ha creado su propia arquitectura técnica teniendo en cuenta la eficiencia climática. Decidieron usar Fauna como base de datos y Compute@Edge de Fastly como entorno informático precisamente por sus arquitecturas distribuidas y sin servidores.

¿Por qué elegir una infraestructura distribuida y sin servidores?

Al crear su arquitectura, Climatiq quería conseguir tres objetivos: bajas emisiones, baja latencia global y un plazo corto de comercialización (por este orden). Para poder cumplirlos, decidieron apostar por tecnologías distribuidas por defecto y sin servidores.

Distribuida

Una infraestructura distribuida garantiza que las peticiones a la API de Climatiq se devuelvan desde los nodos informáticos o de base de datos más cercanos posibles, lo que mantiene baja la latencia global y reduce las emisiones causadas por el tráfico de red que llega a servidores lejanos. Por eso, Climatiq se decantó por la plataforma Compute@Edge de Fastly, compatible con Rust y WebAssembly, que les permite escribir un software sumamente eficiente y escalable. Enseguida se dieron cuenta de que, para mantener una latencia realmente baja, no bastaba con distribuir sus nodos informáticos, sino que también era necesario que sus bases de datos estuvieran lo más cerca posible de esos nodos para reducir el tráfico de red. Por eso Climatiq eligió Fauna, una base de datos sin servidores con una arquitectura distribuida globalmente que les permitía almacenar de forma segura datos climáticos sensibles manteniendo la latencia y las emisiones en niveles bajos.

Sin servidores

Climatiq eligió las tecnologías sin servidores para mantener bajas las emisiones y mejorar el tiempo de comercialización. Las tecnologías sin servidores garantizan bajas emisiones porque Climatiq puede reducir a cero su infraestructura cuando no hay tráfico a su API, evitando así las emisiones creadas por servidores infrautilizados o inactivos. Climatiq también pudo lanzar su producto beta al mercado rápidamente porque se centró en crear su API principal en lugar de tener que ocuparse de administrar servidores. Esa es otra de las razones por las que la plataforma Compute@Edge de Fastly y la base de datos sin servidores de Fauna fueron perfectas para Climatiq. La base de datos de Fauna no solo mantuvo las emisiones bajas, sino que también aceleró el tiempo de comercialización de Climatiq. Pudieron dedicarse a desarrollar funcionalidades para su aplicación en lugar de tener que lidiar con la sobrecarga administrativa que supone poner en marcha, ajustar y revisar la infraestructura normalmente asociada a las bases de datos.

«Como hemos usado Fauna y Compute@Edge desde el principio, hemos podido probar y lanzar funciones rápidamente. Mantiene nuestra lógica de datos en un solo lugar y nos da flexibilidad para adaptarnos a las diversas necesidades de nuestra aplicación». Isis T. Baulig, CTO de Climatiq

Climatiq, Fauna y Compute@Edge

Climatiq tiene como misión proporcionar transparencia en torno a los datos climáticos. Al combinar la base de datos distribuida globalmente de Fauna y la plataforma Compute@Edge de Fastly, Climatiq ha alcanzado la eficiencia climática en sus propias arquitecturas y ha agilizado la entrega de su API a los usuarios. Climatiq avanza hacia el lanzamiento general de su producto sabiendo que podrán seguir creciendo aprovechando la arquitectura sin servidores tanto para su base de datos como para las capas informáticas.

«Las empresas como Climatiq, que crean aplicaciones innovadoras para responder a los grandes desafíos mundiales, son un ejemplo para nosotros. Fauna elimina la sobrecarga operativa que los desarrolladores asocian con las bases de datos y acelera la creación de aplicaciones. Gracias a la colaboración con Fastly y a la integración con C@E, los desarrolladores pueden crear aplicaciones potentes, muy personalizadas y de baja latencia en el edge». Nishant Agarwal, Head of Business Development de Fauna

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