El mal rendimiento frena el crecimiento de SaaS/PaaS: por qué importa tu red de distribución de contenidos Omeed Nosrati, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Impulsa el rendimiento de SaaS y PaaS con la red de distribución de contenidos adecuada. Descubre cómo mejorar la velocidad, la seguridad y la escalabilidad mientras apoyas el crecimiento liderado por el producto con Fastly. 04 de mayo de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

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Uso de cURL para probar respuestas del servidor de origen Matt Torrisi, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Curl, o cURL, es una utilidad que viene por defecto en sistemas operativos como macOS y muchas distribuciones de Linux y que permite enviar una petición HTTP a una URL y recibir el resultado. En esta entrada, te mostraremos cómo utilizar la herramienta para probar la respuesta de un servidor de origen. 20 de mayo de 2025

Crear una estrategia de seguridad de defensa exhaustiva para aplicaciones web Matt Torrisi, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aunque no hay una respuesta mágica que detenga los ciberataques por completo, hay gran cantidad de premisas que se utilizan en una estrategia de defensa exhaustiva que puedes poner en práctica antes de un posible ataque para limitar su repercusión. 08 de marzo de 2022

Datos de seguridad enriquecidos, nuestra plataforma de edge cloud y el penalty box: cómo parar los pies a los Grinch bots Brooks Cunningham, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly En esta entrada, te explicamos cómo añadir a nuestro penalty box direcciones IP asociadas a usos indebidos, a partir de los datos de cualquier respuesta que te llegue del origen. La seguridad en el edge es una de nuestras señas de identidad, y aquí te mostramos un ejemplo de lo que te permite conseguir. 07 de diciembre de 2021