Una gran plataforma SaaS/PaaS tiene el poder de impulsar la penetración en el mercado y mantener la cuota de mercado al deleitar a los clientes. Por otro lado, una mala experiencia de SaaS/PaaS puede ser perjudicial para la imagen de marca y provocar la pérdida de clientes.

El rendimiento es el núcleo de la experiencia del cliente. Afecta a la adopción, la retención, la cuota de mercado y la confianza en la marca. Sin una red de distribución de contenidos, las empresas de Saas/PaaS tienen dificultades para lograr la escala, la seguridad y la distribución necesarias para ofrecer experiencias web rápidas, seguras y resilientes. Sin embargo, no todas las red de distribución de contenidos son iguales en lo que respecta al soporte de plataformas SaaS/PaaS, dadas sus exigencias.

En este blog, repasaremos qué debes tener en cuenta al seleccionar una red de distribución de contenidos como empresa de SaaS/PaaS.

La competencia y el crecimiento liderado por el producto elevan las exigencias

La competencia entre los proveedores de SaaS/PaaS se ha vuelto feroz. La capacidad de una plataforma SaaS/PaaS no solo para dar soporte a sus clientes, sino también para impulsar la adopción por parte de los clientes, se ha convertido en un principio fundamental del crecimiento liderado por el producto.

La mayoría de las empresas de SaaS y PaaS aprovechan una solución de red de distribución de contenidos para distribuir su contenido, crear eficiencia en su stack mediante el almacenamiento en caché global y proteger el acceso a la plataforma mediante tecnologías WAF. Estas cualidades esenciales de una red de distribución de contenidos se han convertido en requisitos básicos para SaaS/PaaS.

Lo que necesitan las plataformas modernas de SaaS/PaaS de una red de distribución de contenidos

No todas las red de distribución de contenidos son iguales en su capacidad para dar soporte a la variedad de plataformas SaaS/PaaS mientras compiten por la primera posición en su sector.

Esto es lo que necesitan los proveedores modernos de SaaS/PaaS en lo que respecta a las red de distribución de contenidos:

Cobertura global para la distribución de activos web y capacidad flexible para admitir volúmenes variables de llamadas a la API y respuestas con el fin de optimizar la latencia y reducir el coste total de propiedad (TCO)

El almacenamiento en caché de recursos web como css, javascript, imágenes, HTML, etc., y la capacidad de purgar/invalidar contenido de la caché de forma rápida y sencilla

La mejor reducción posible de la latencia en relación con los usuarios finales que se conectan al origen y en comparación con otras redes de distribución de contenidos

Seguridad basada en WAF para garantizar que los clientes de SaaS/PaaS y los orígenes de SaaS/PaaS estén bien protegidos frente a actores maliciosos. Un gran WAF tiene un nivel muy bajo de falsos positivos para permitir que los usuarios finales realicen transacciones sin fricción y reducir los gastos generales de la gestión operativa de exclusiones

Como valor añadido, los proveedores de SaaS/PaaS pueden aprovechar la extensibilidad y versatilidad de los socios de distribución (red de distribución de contenidos) que elijan no solo para distribuir, escalar y proteger, sino también para mejorar y ampliar las capacidades con las que dan soporte a sus clientes.

Ampliación de las capacidades de SaaS/PaaS en el edge con Fastly

Fastly proporciona la red de edge más grande y extensible del planeta (532 Tbit/s en el momento de redactar este texto, en abril de 2026). La plataforma ofrece un enfoque único de la arquitectura de servidores y red, lo que permite a los proveedores de SaaS/PaaS alcanzar los objetivos de eficiencia prometidos por una red de distribución de contenidos. Además, Fastly permite a los proveedores de SaaS/PaaS confiar en el nivel de red de distribución de contenidos para ofrecer a sus clientes funciones novedosas que garanticen que estén en la mejor posición posible para competir.

Fastly utiliza Varnish como su «motor de caché» y expone Varnish Configuration Language (Varnish Configuration Language) a los clientes para permitirles implementar su propia dinámica personalizada de petición/respuesta. Para SaaS/PaaS, esto significa que ya no necesitan que las peticiones finalicen en el origen para ofrecer interacciones ágiles/reactivas a sus usuarios finales. Una ventaja adicional es que Fastly emite conocimientos de datos que reflejan muy de cerca los datos de origen. Realmente actúa como una extensión de las aplicaciones SaaS/PaaS hasta el edge.

Creado para el internet moderno

La arquitectura de servidores y red de Fastly se creó para la internet moderna y la topología de red global actual. En lugar de tener pequeños puntos de presencia en todas partes... como proxy inverso (toda red de distribución de contenidos es un proxy inverso), es mejor tener puntos de presencia muy grandes en ubicaciones estratégicas donde observamos una gran variación de peticiones en un periodo de tiempo más corto. Esto permite que nuestras cachés se calienten más rápido y expulsen contenido de la caché con menos facilidad debido a la alta densidad de caché que logramos con nuestra arquitectura de servidores. Fastly también ofrece la capacidad de purgar/invalidar la caché global en 150 ms a nivel mundial en el percentil 95, lo que permite a las plataformas SaaS/PaaS con un uso intensivo de interfaz de programación de aplicaciones almacenar en caché todo lo posible. Para facilitar la purga/invalidez de la caché, Fastly ofrece a los operadores varios métodos de purga (incluida la purga basada en interfaz de programación de aplicaciones).

En lo que respecta a la optimización de la latencia, los principios fundamentales de diseño de Fastly están específicamente concebidos para ofrecer el máximo rendimiento. Todos los servidores de caché se basan en unidades de estado sólido (SSD) y cuentan con muchísima RAM en cada equipo. Cada nodo de caché está cargado con muchísimas optimizaciones «internas», como tablas de búsqueda de clientes para nuestras unidad de estado sólido (SSD), optimización de la pila TCP, ausencia de enrutadores en nuestra red e incluso la reescritura de kernels de Linux para asegurarnos de no dejar piedra sin remover a la hora de hacer que la distribución sea rápida para nuestros clientes. En el lado de la red, Fastly mantiene conexiones persistentes con el origen, escribe su propia pila de negociaciones de TLS, mantiene su propia red de proveedores de tránsito Tier 1 y acuerdos de emparejamiento, y ha implementado una cantidad significativa de código personalizado para garantizar que la red pueda «autocurarse» y «autooptimizarse».

Replantear la seguridad: reducir los falsos positivos con NGWAF

Todos los WAF (excepto el NGWAF de Fastly) utilizan coincidencias de regex para detectar palabras clave y bloquear las peticiones que las contienen. Esto da lugar a un gran número de falsos positivos, lo que significa que también se bloquean las interacciones de los usuarios finales. El efecto neto de esa dinámica es que los operadores de herramientas WAF antiguas quedan atrapados en la gestión de exclusiones/políticas.

El enfoque de Fastly respecto a WAF utiliza una tecnología propia llamada Smartparse, que realiza un análisis léxico de la carga útil de cada petición. Si ese análisis produce un ejecutable, Fastly lo bloquea. Fastly también ofrece la capacidad de supervisar las políticas de mitigación propuestas: los operadores no tienen que estar ni en modo de bloqueo ni en modo de registro; también pueden observar para probar la eficacia de las políticas de mitigación propuestas mediante Signals. Esto permite a los operadores de Fastly mantener una sólida estrategia de mitigación de referencia y añadir nuevas políticas de seguridad solo cuando sea necesario.

Más del 86 % de los clientes de Fastly WAF utilizan NGWAF en modo de bloqueo y esta es una razón importante por la que Fastly ha recibido el premio Gartner Peer Insights Security Customer Choice durante los últimos 7 años consecutivos.

Descubre cómo Fastly ayuda a las empresas de alta tecnología a escalar más rápido, ofrecer un mejor rendimiento y mantenerse seguras.