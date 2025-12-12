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Guillermo Guardián
Ingeniero de Soluciones y Preventa
Guillermo Guardián es Ingeniero de Soluciones y Preventa en Fastly, donde impulsa el crecimiento del negocio en Latinoamérica identificando oportunidades, analizando requerimientos y proponiendo soluciones que ayudan a los clientes a enfrentar desafíos de rendimiento y seguridad en sus aplicaciones y servicios Web. Con más de 10 años de experiencia, Guillermo se ha ganado la reputación de ser un puente entre la tecnología compleja y las necesidades reales de las organizaciones. Fuera del trabajo, es un ciclista entusiasta que compite en modalidades de ruta y montaña.
Deception: Una nueva estrategia de defensa para cansar, frustrar y ahuyentar a los atacantes
La seguridad tradicional se ha enfocado históricamente en construir muros: poner candados, bloquear accesos y reaccionar cuando el peligro ya está encima. Es una estrategia puramente reactiva.
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