4 Recomendaciones para Maximizar Ahorro y Desempeño con la CDN de Fastly

Cada clic cuenta. En un mundo digital donde la velocidad y la eficiencia determinan el éxito, optimizar tu infraestructura web no es solo una buena práctica: es una ventaja competitiva. Imagina reducir costos mientras mejoras la experiencia de tus usuarios. Con la CDN de Fastly, esto es totalmente posible.

Mide tu desempeño con métricas clave Sirve contenido dinámico desde caché Prioriza las solicitudes con mayor impacto Aprovecha la observabilidad y control de Fastly

1️⃣ Mide tu desempeño con métricas clave

Antes de optimizar, debes entender tu situación actual. Dos métricas críticas:

Original Offload : porcentaje del tráfico servido desde la CDN en lugar del origen.

Cache Hit Ratio: porcentaje de solicitudes resueltas directamente desde el caché.

“Un aumento de solo 5% en Original Offload puede representar hasta la mitad del ahorro en costos de egreso.” – Guillermo Guardián

Tip rápido: un Original Offload de 90% significa que 9 de cada 10 solicitudes son manejadas por la CDN, reduciendo significativamente la carga en tu infraestructura y los costos de egreso.

2️⃣ Sirve contenido dinámico desde caché

Las CDNs tradicionales solo manejaban contenido estático. Hoy, con purga dinámica, Fastly permite servir incluso contenido que cambia constantemente:

Perfiles de usuario

Transacciones financieras

Comentarios y feeds en tiempo real

Esto reduce la carga en origen y mejora la velocidad de entrega, sin comprometer la frescura de la información.

3️⃣ Prioriza las solicitudes con mayor impacto

No todas las solicitudes generan el mismo beneficio. Concéntrate en las que:

Se solicitan con alta frecuencia

Tienen respuestas grandes

Son críticas para la experiencia del usuario

Por ejemplo, una API de comercio electrónico con respuestas grandes solicitadas varias veces por segundo puede ahorrar miles de dólares anuales si se gestiona correctamente.

4️⃣ Aprovecha la observabilidad y control de Fastly

Fastly ofrece visibilidad en tiempo real, permitiendo ajustes rápidos y estratégicos.

Herramientas clave:

Programación de purgado basada en headers o IDs

Despliegue global de cambios en segundos

Métricas detalladas para optimizar contenido dinámico y estático*

Esto asegura que tu infraestructura esté siempre optimizada y segura, mientras ahorras costos.

Maximizar tu CDN no es un lujo; es una estrategia de negocio. Gabriela Luna y Guillermo Guardián demuestran cómo un enfoque planificado puede generar ahorros tangibles y mejorar la experiencia del usuario.