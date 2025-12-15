Prepárate para la Temporada de Alto Tráfico con Fastly - Usa esta lista esencial

La temporada alta ya se acerca y cada clic cuenta. Tráfico más alto, demanda creciente y usuarios que esperan experiencias inmediatas: es el momento de que tu web esté lista para todo.
Aquí tienes una lista de tácticas esenciales para mantener tu sitio rápido, seguro y preparado para escalar, tal como compartimos en nuestro webinar.
Carga instantánea: la primera impresión importa
Shielding: tu escudo ante los picos de tráfico
Resiliencia total: nunca más un “sitio no disponible”
Rate Limiting: control inteligente sin sacrificar velocidad
Listas dinámicas: ajustes en tiempo real
Optimización: dispositivos y contenido
1. Carga instantánea: la primera impresión importa
Qué hace: Sirve contenido directamente desde caché para reducir la latencia y la carga del servidor de origen.
Beneficio: Tus usuarios ven tu sitio casi al instante, mejorando la experiencia y reduciendo carritos abandonados.
Tip rápido: Revisa tu cache hit ratio. Si está por debajo del 90%, aún puedes optimizar la performance
2. Shielding: tu escudo ante los picos de tráfico
Qué hace: Crea una capa protectora entre el tráfico y tu origen, absorbiendo picos y protegiendo tu backend.
Beneficio: Menos sobrecarga, menor costo de egreso y mayor estabilidad durante los días de mayor tráfico.
Tip rápido: Ajusta el Shield cerca de tu origen, por ejemplo Ciudad de México, para máxima eficiencia.
3. Resiliencia total: nunca más un “sitio no disponible”
Qué hace: Con Restart y Backup Origin, las peticiones fallidas se reintentan automáticamente y redirigen a un origen secundario.
Beneficio: Tu sitio sigue funcionando aunque falle un origen, evitando errores visibles y pérdidas de negocio.
Tip rápido: Configura múltiples orígenes y reinicios estratégicos para cubrir cualquier contingencia.
4. Rate Limiting: control inteligente sin sacrificar velocidad
Qué hace: Limita la cantidad de solicitudes por segundo para proteger tus aplicaciones frente a un uso abusivo.. o excesivo.
Beneficio: Protege tus APIs y recursos críticos sin afectar a usuarios legítimos.
Tip rápido: Establece reglas claras: si un bot supera X solicitudes por segundo, bloquea o penaliza automáticamente.
5. Listas dinámicas: ajustes en tiempo real
Qué hace: Permite modificar configuraciones (IPs, países, URLs, user-agents) al instante, sin deploys. Estas listas pueden usarse en la configuración de la CDN para bloquear user-agents no deseados, realizar geobloqueo, validación o reescritura de URL, etc.
Beneficio: Ideal para ventas flash, campañas globales o eventos en vivo donde cada segundo cuenta.
Tip rápido: Actualiza listas directamente desde la CDN y los cambios se aplican en segundo
6. Optimización: dispositivos y contenido
Qué hace: Detecta dispositivo y conexión del usuario, entregando imágenes y contenido adaptado y comprimido.
Beneficio: Experiencia rápida, eficiente y sin sacrificar calidad, tanto en móvil como en escritorio.
Tip rápido: Ajusta resolución y peso al instante; un usuario móvil nunca debería recibir una imagen 4K pensada para escritorio.
La temporada alta no espera. Con Fastly, tu web no solo soporta la demanda: rinde mejor cuando más lo necesitas. Velocidad, seguridad y resiliencia ya no son un lujo: son tu ventaja competitiva.
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