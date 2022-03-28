James Nguyen
Product Manager
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Presentamos GraphQL Inspection para el WAF de última generación de Fastly
Ante la creciente popularidad de GraphQL, nos complace anunciar que el WAF de última generación de Fastly, con tecnología de Signal Sciences, ofrece inspección de GraphQL.
Nueva opción de despliegue: el WAF de última generación de Fastly es el único WAF compatible con Arm a escala
El WAF de última generación de Fastly es el único WAF del mercado compatible con Arm a escala en cualquier entorno, lo que te permite desplegar nuestra solución de seguridad en entornos con procesadores Arm en servidores web nativos de NGINX o en cualquier otro lugar donde se alojen tus aplicaciones y API.