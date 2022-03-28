James Nguyen es Product Manager del WAF de última generación de Fastly y se encarga de que los clientes de empresas de todo tipo, sector o stack tecnológico puedan desplegar de forma rápida y sencilla los reconocidos productos de seguridad de Fastly. Es un PM experimentado que ha trabajado tanto en seguridad del consumidor como de la empresa y que sabe mucho sobre seguridad móvil, privacidad online, gestión de identidades y seguridad de API. En su tiempo libre, se enorgullece de apoyar a la organización sin ánimo de lucro «Be The Match», que ayuda a pacientes de cáncer a encontrar a donantes de médula ósea compatibles.

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