Nos complace publicar los resultados de «Guerra de bots: cómo los bots maliciosos perjudican a las empresas». Hemos encuestado** a 500 responsables de la toma de decisiones en materia de TI y seguridad con sede en Estados Unidos y Reino Unido para conocer su experiencia con los bots maliciosos, incluidos los diferentes tipos de ataques y su frecuencia, así como el impacto en las empresas. Creemos que, al comprender el panorama de los bots maliciosos, las organizaciones pueden prepararse mejor e implementar estrategias eficaces para ayudar a proteger sus activos digitales.



Veamos más de cerca las principales conclusiones de la encuesta:

El 76 % de las organizaciones encuestadas experimentó un ataque de bots el año pasado, y el 43 % experimentaron múltiples ataques de bots.

El coste medio de un ataque de bots significativo es de 2,9 millones de dólares.

El 59 % de las organizaciones informaron de un aumento en los ataques de bots durante el último año.

Los bots de distribución de malware fueron la amenaza más común reportada, afectando al 49 % de las organizaciones.

El 45 % de los encuestados creen que la IA aumentará significativamente el número de ataques de bots, mientras que el 27 % piensan que amplificará su gravedad.

Ocho de cada diez encuestados utilizaron bots para diversas funciones de empresa, y el 42 % los usó para interacciones con los clientes.

Aunque el 73 % del personal técnico que gestiona incidentes de seguridad a diario ha observado un incremento en los ataques de bots en el último año, solo el 53 % de la alta dirección cree que los ataques de bots están en aumento en sus organizaciones.

Las organizaciones encuestadas estaban más preocupadas por las vulneraciones de la seguridad de los datos (48 %), las pérdidas financieras (41 %) y las interrupciones empresariales o de servicios (39 %) como consecuencia de los ataques de bots.

El 47 % de los encuestados cree que su organización podría hacer más para prepararse ante un ataque de bots.

Además de estos hallazgos, la encuesta examinó el posible uso de la IA por parte de los adversarios para acelerar los ataques de bots. El 45 % de los encuestados cree que la IA aumentará significativamente el número de ataques de bots, mientras que el 27 % cree que la IA amplificará la gravedad de los ataques de bots.

Cómo Fastly ayuda a combatir los bots maliciosos

Fastly Bot Management está diseñado para combatir la creciente amenaza de los bots maliciosos. Ayudamos a las organizaciones a detectar y mitigar el tráfico de bots en el borde de la red, ayudando a proteger sus sitios web, aplicaciones, datos y datos valiosos del tráfico automatizado malicioso. Nuestros clientes se benefician de la detección automática de bots, la clasificación casi instantánea de bots y la mitigación mediante desafíos interactivos y no interactivos, limitación de frecuencia, bloqueo y otros métodos. Además, tienen acceso a visibilidad en tiempo real para rastrear las tendencias de los bots, identificar nuevas amenazas y ver qué bots fueron bloqueados y por qué. Nuestro servicio se puede adaptar para satisfacer las necesidades únicas de cada organización, distribuyendo la solución exacta que necesitas para combatir el tráfico de bots maliciosos que amenaza tu negocio.

Los ataques de bots maliciosos pueden tener un impacto significativo en los costes empresariales, la satisfacción del cliente, la reputación de la marca y otros factores clave en las empresas. Más información aquí .

**Acerca de Guerras de bots: cómo los bots dañinos perjudican a las empresas

La investigación se llevó a cabo online por la agencia independiente de investigación de mercado Vanson Bourne en nombre de Fastly, que encuestó a 500 responsables de decisiones de TI y seguridad en los Estados Unidos y el Reino Unido de organizaciones con al menos 250 empleados. La encuesta se realizó entre el 10 y el 18 de abril de 2024.