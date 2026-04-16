Te presentamos ContentGuard: protección para tu propiedad intelectual más valiosa

En la última década, las organizaciones que han adoptado arquitecturas modernas en una economía cada vez más global han recurrido a las redes de distribución de contenidos para ofrecer un servicio rápido y rentable a los usuarios, al reducir las consultas al servidor de origen. Estas ventajas animaron a los equipos de DevOps y de ingeniería de plataformas a adoptar una mentalidad de «almacenarlo todo en caché», buscando optimizar las aciertos de caché, y ahora muchos clientes de Fastly alcanzan ratios superiores al 95 %. Pero a medida que entramos en la era de la IA, este mantra ha creado la necesidad de que las organizaciones no solo optimicen para la caché, sino que también entiendan quién… o qué, está accediendo a ese contenido.

El último informe de Investigación de seguridad de Fastly ha revelado que casi la mitad de las peticiones de contenido almacenado en caché provienen de bots, y que el 99 % de ellas se clasifican como no verificadas o maliciosas. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de detectar bots antes de que accedan al contenido almacenado en caché en cualquier red. Hoy presentamos ContentGuard, una nueva función de Fastly Bot Management que permite a los clientes controlar quién puede acceder a su propiedad intelectual (PI) más valiosa.

Actualización de las operaciones para la era de la IA

Con tanto contenido almacenado en caché (y casi la mitad de las peticiones procedentes de bots), las empresas deben controlar el acceso o se arriesgan a malgastar recursos, perder autoridad y quedar expuestas a automatizaciones no deseadas por parte de la competencia o de personas malintencionadas. Los bots no son amenazas tradicionales: sin una detección avanzada, sus peticiones suelen parecer legítimas hasta que las capas de seguridad posteriores detectan un comportamiento malicioso. Como resultado, los bots suelen eludir los problemas de seguridad inmediatos, al tiempo que generan riesgos empresariales a largo plazo que pueden tener un impacto significativo en los ingresos.

Mitiga el impacto de los bots maliciosos y engañosos que malgastan recursos

Un estudio reciente de Fastly revela que el 47 % del tráfico que interactúa con contenido almacenado en caché está compuesto por bots no verificados o maliciosos. Se trata de bots que realizan actividades maliciosas, se hacen pasar por bots verificables u operan con información incompleta, lo que indica que probablemente no tengan fines legítimos. Estos bots son a menudo los que las organizaciones quieren mitigar o, como mínimo, conocer mejor, ya que su presencia no solo tiene implicaciones de seguridad (¿por qué están aquí?, ¿qué están buscando?, etc.), sino que también afecta directamente al presupuesto operativo, ya que cada petición tiene, en última instancia, un coste. ContentGuard te permite rastrear y responder fácilmente a estos bots, a menudo indeseados, mediante reglas sencillas que funcionan de forma permanente, en lugar de soluciones que requieren ajustes periódicos.

Controla los rastreadores y buscadores de IA que extraen contenido

Los bots verificables incluyen rastreadores, buscadores y otros bots a menudo «deseados» que pueden tener un impacto desmesurado en las empresas. Aunque estos agentes representan una pequeña parte del tráfico (~1 %), cada rastreo puede corresponder a muchos usuarios que ya no visitan tu sitio directamente, sino que reciben respuestas de grandes modelos de lenguaje. Esta relación de uno a muchos está cobrando protagonismo en sectores como la prensa digital, la publicidad y otros en los que las visitas de los usuarios generan impresiones, suscripciones e ingresos. Al implementar ContentGuard, estas peticiones, que actualmente son anónimas, se etiquetan claramente como los rastreadores, buscadores, etc. verificables que son. Esta visibilidad permite a los equipos decidir:

Qué bots «deseados» son beneficiosos para tu negocio.

Cuándo permitir el acceso total, limitar la exposición al contenido o bloquear determinados agentes.

Cómo gestionar los bots verificados: limitar el número de solicitudes de algunos, monetizar otros o bloquear por completo ciertas actividades.

Toma el control de tus activos digitales más valiosos