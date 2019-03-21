Firefox y Fastly: un paso más hacia una mayor privacidad en internet Jana Iyengar Fastly y Mozilla dan otro paso importante para mejorar la privacidad y la seguridad en internet con la adopción de Fastly como Oblivious HTTP (OHTTP) en Firefox. 12 de octubre de 2023

Comienza la Privacy Week de Fastly Jana Iyengar Internet es un entorno único que nos permite conectar con los demás, hacer negocios, formarnos y expresarnos. Sin embargo, algunos de los mecanismos de la web dan pie a tecnologías de vigilancia que rastrean sin consentimiento nuestro comportamiento, nuestros intereses e incluso nuestras relaciones personales. 23 de septiembre de 2022

El sitio web cumple 30 años: diseño de las aplicaciones web del futuro Jana Iyengar Dado que en la actualidad muchos sitios web son en realidad aplicaciones, convendría que los diseñáramos como tales. Para ello necesitamos arquitecturas de aplicación y redes que tengan capacidad para soportar experiencias de usuario rápidas, seguras y escalables. Debemos ser más dinámicos en la manera de abordar el desarrollo web y plantearnos qué herramientas necesitamos para conseguirlo. 23 de noviembre de 2021

QUIC pasa a ser RFC 9000 Jana Iyengar La versión 1 de QUIC está formalizada oficialmente y, a partir de ahora, los despliegues de QUIC dejarán de utilizar versiones preliminares y temporales para pasar a la flamante versión 1. 27 de mayo de 2021