Jana Iyengar
Vicepresidente, producto, servicios de infraestructura, Fastly
Firefox y Fastly: un paso más hacia una mayor privacidad en internet
Fastly y Mozilla dan otro paso importante para mejorar la privacidad y la seguridad en internet con la adopción de Fastly como Oblivious HTTP (OHTTP) en Firefox.
Comienza la Privacy Week de Fastly
Internet es un entorno único que nos permite conectar con los demás, hacer negocios, formarnos y expresarnos. Sin embargo, algunos de los mecanismos de la web dan pie a tecnologías de vigilancia que rastrean sin consentimiento nuestro comportamiento, nuestros intereses e incluso nuestras relaciones personales.
El sitio web cumple 30 años: diseño de las aplicaciones web del futuro
Dado que en la actualidad muchos sitios web son en realidad aplicaciones, convendría que los diseñáramos como tales. Para ello necesitamos arquitecturas de aplicación y redes que tengan capacidad para soportar experiencias de usuario rápidas, seguras y escalables. Debemos ser más dinámicos en la manera de abordar el desarrollo web y plantearnos qué herramientas necesitamos para conseguirlo.
QUIC pasa a ser RFC 9000
La versión 1 de QUIC está formalizada oficialmente y, a partir de ahora, los despliegues de QUIC dejarán de utilizar versiones preliminares y temporales para pasar a la flamante versión 1.
Por qué a Fastly le encantan QUIC y HTTP/3
Nos entusiasma haber dedicado tantos esfuerzos a QUIC, un nuevo protocolo de transporte que es más sensible, seguro y flexible que el que utiliza Internet en la actualidad. El mismísimo Jana Iyengar, que trabaja para Fastly y es coautor del documento esencial, te explica por qué.