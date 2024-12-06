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Comienza la Privacy Week de Fastly

Jana Iyengar

Vicepresidente, producto, servicios de infraestructura, Fastly

PrivacidadEventos

Internet es un entorno único que nos permite conectar con los demás, hacer negocios, formarnos y expresarnos. Sin embargo, algunos de los mecanismos de la web dan pie a tecnologías de vigilancia que rastrean sin consentimiento nuestro comportamiento, nuestros intereses e incluso nuestras relaciones personales. 

Muchos usuarios quieren controlar su exposición a esta clase de tecnologías. Por eso, Fastly ha creado una infraestructura sin igual de ámbito mundial que garantiza la privacidad sin perjudicar el rendimiento. Fastly tiene como objetivo que todos sus productos mantengan la privacidad de los usuarios por diseño. Dando prioridad a este aspecto de internet, pues, inauguramos la Privacy Week de Fastly, que comienza hoy mismo y se prolongará durante la semana que viene. A lo largo de los próximos días, te contaremos cómo trabajamos para mejorar e innovar los estándares de privacidad de la web.

Creemos que los usuarios de internet deberían poder decidir hasta qué punto un tercero puede vigilar su tráfico. Por eso hemos trabajado con Apple para dar compatibilidad a los pilares clave de la infraestructura de Relay privado de iCloud. Quizá ya sepas que Relay privado funciona a la perfección, teniendo en cuenta que Apple y las decenas de millones de clientes de iCloud depositan su confianza en él día tras día. Ahora queremos que esta gran funcionalidad esté al alcance de más gente, de modo que hemos decidido apoyar la iniciativa de INVISV para llevar una protección de privacidad similar a los usuarios de Android.

A continuación descubrirás la primera parte de nuestra serie sobre la privacidad, que en los próximos días también tratará temas como la adquisición de Glitch, una plataforma popular entre desarrolladores creativos, y su consecuente mejora en privacidad. ¡No te lo pierdas!

Parte 1: Privacidad en las redes móviles: INVISV lanza sus servicios de privacidad de red con Fastly

Con el lanzamiento de Relay de INVISV, las dos plataformas móviles más importantes (iOS y Android) ya cuentan con una protección de privacidad en internet fundamental. Por un lado, Apple ofrece su Relay privado de iCloud y, por el otro, INVISV presenta su propio Relay. Además, ambas cuentan con la tecnología de la infraestructura del proxy de privacidad global de Fastly.

La privacidad, es decir, que nadie te observe, es un aspecto de gran valor en internet, donde son terceros los que llevan nuestro tráfico.

Creemos que podemos hacer de internet un lugar aún mejor y, para lograrlo, debemos garantizar que todos los usuarios tengan control sobre quién tiene acceso a su información cuando navegan por la red. Es más: pensamos que internet debe pasar al siguiente nivel si queremos que sea más seguro y fácil de usar. Por eso, nosotros somos una pieza fundamental del cambio, con el que estamos volcados al máximo. Prueba de ello es que apoyamos innovaciones en todo el stack tecnológico para transformar nuestros avances técnicos en unos productos y una infraestructura que se integren lo mejor posible con las principales empresas del mundo para proteger a sus usuarios. Nunca había sido tan difícil preservar la privacidad de los usuarios como ahora, con todas las herramientas de comunicación modernas. Esta realidad hace que sea aún más necesario alcanzar esa mejora a la que aspiramos.

Estamos encantados de poder anunciar que nos hemos asociado con INVISV para el lanzamiento de Relay y Pretty Good Phone Privacy. Relay de INVISV es una aplicación y un servicio que protege los metadatos de los usuarios en internet, mientras que Pretty Good Phone Privacy es un nuevo servicio de privacidad móvil que integra Relay. Fastly proporciona una parte clave de este servicio de relay con nuestra infraestructura de proxy de privacidad rápida y segura.

¿Qué es Relay de INVISV?

Cuando te conectas a internet, tus dispositivos deben tener y usar direcciones IP. Cualquier comunicación que hagas incluirá, por un lado, tu propia dirección IP y, por otro, el nombre o la dirección IP del sitio que estés visitando en ese momento. Sin embargo, estos identificadores están al descubierto y cualquier entidad de la red puede verlos. De este modo, el operador de red, el sitio al que accedes y los sitios de terceros integrados a ese pueden conocer tu identidad y los sitios que estás visitando. Esta situación es lo que ha alimentado un sector de brókeres de datos que se encuentra en pleno auge.

Aquí es donde Relay entra en acción. Relay es un nuevo servicio de privacidad móvil para Android creado por INVISV. Se sirve de la infraestructura del proxy de privacidad de Fastly y ofrece protección a los usuarios mientras navegan por internet con sus dispositivos móviles a través de la conectividad móvil o por wifi. Relay consigue que nadie, salvo el usuario, tenga acceso a esa información descubierta y visible. Este es un punto importante en lo que se refiere a la arquitectura, ya que, a diferencia de la arquitectura de las VPN, la de Relay está creada pensando en la privacidad. Al igual que en Relay privado de iCloud, se utiliza una arquitectura de doble salto, por lo que ni siquiera Fastly o INVISV podrán relacionar los identificadores de un usuario con su tráfico de internet.

Relay ofrece a los usuarios una privacidad en la que pueden confiar, pero el origen de esta confianza no es que INVISV o Fastly sean los encargados de proteger esta información, sino la tecnología que se usa para protegerla. Gracias a ella, es imposible que INVISV, Fastly, el proveedor de red, los sitios primarios o los sitios de terceros tengan acceso a la información privada de manera independiente. Ahí es donde reside el gran poder de esta tecnología.

INVISV no es una empresa emergente cualquiera. Fue fundada por Barath Raghavan y Paul Schmitt, dos expertos en seguridad de redes con una dilatada experiencia en el desarrollo de soluciones de seguridad y redes en el stack. No en vano, la tecnología de privacidad de vanguardia destinada a usuarios y usos comunes de INVISV está acaparando mucha atención.

¿Cómo usa Relay de INVISV la infraestructura del proxy de privacidad de Fastly?

La infraestructura de Fastly garantiza su presencia en casi cualquier rincón de internet. Gracias a nuestro alcance mundial y un stack de software diseñado al milímetro, hemos logrado asegurar una latencia baja y un gran rendimiento en muchos de los principales servicios de internet.

Cuando un usuario de INVISV accede a internet con Relay, su dispositivo establece conexiones de red cifradas con TLS y anidadas desde el propio dispositivo a través de la infraestructura de INVISV. Con este procedimiento, la dirección IP del usuario queda oculta. Las conexiones anteriores se realizan en la infraestructura del proxy de privacidad de Fastly, que se ejecuta en un punto de presencia de Fastly cercano. A continuación, el dispositivo del usuario da instrucciones al proxy de Fastly para que se conecte con un servicio de destino (por ejemplo, un sitio web) y crea otra conexión con TLS a través de la conexión anterior para garantizar un cifrado TLS de extremo a extremo, es decir, entre el dispositivo y el servicio. A partir de este momento, el flujo de datos se produce con normalidad, todo ello con la garantía de que ni INVISV ni Fastly podrán conocer el contenido de la comunicación ni el origen ni el destino de cada una de las conexiones.

Hemos trabajado duro para conseguir que esta privacidad esté al alcance de todos con un impacto mínimo en el rendimiento. Este es el tipo de internet que queremos crear: rápido y con gran capacidad de respuesta que garantice tu privacidad. La buena noticia es que seguimos trabajando para crear tecnologías que puedan ofrecer todo esto por diseño.

Esto solo es el principio

En Fastly, estamos orgullosos de estar en primera línea en todo lo que se refiere a nuevas tecnologías de privacidad y seguridad para internet. No os perdáis lo que está por llegar. Nuestra colaboración con INVISV dará muchos más frutos y habrá muchas más sorpresas dentro del catálogo de servicios de privacidad de Fastly.

Este artículo forma parte de la serie Privacy Week, en la que explicamos cómo Fastly integra su tecnología y sus prácticas de privacidad en la propia red de internet.

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