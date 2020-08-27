Joshua ha contribuido al crecimiento de Fastly durante siete años y desde el pasado febrero de 2020 lo hace como CEO. Con Joshua en el equipo de dirección, Fastly empezó a cotizar en bolsa en 2019 y ha seguido expandiendo su enfoque moderno del desarrollo online a escala mundial. La experiencia de Joshua en el crecimiento de empresas online se remonta a principios de la década de 2000, cuando condujo tres start-ups al éxito. Posteriormente, como fundador y asesor de Stanley Park Ventures, Joshua profundizó en su pasión por la transformación digital, la misma que aporta a Fastly desde su cargo actual. Utiliza la tecnología para abordar los desafíos a los que se enfrentan las empresas tradicionales no digitales en ámbitos como la economía, la rehabilitación del alcoholismo y la prevención de la diabetes. Cuando no está trabajando para que la red sea un lugar mejor, Joshua disfruta del tiempo libre con su esposa, hace deporte con sus tres hijos y participa activamente en su comunidad.

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