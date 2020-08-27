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Joshua Bixby
CEO, Fastly
Joshua ha contribuido al crecimiento de Fastly durante siete años y desde el pasado febrero de 2020 lo hace como CEO. Con Joshua en el equipo de dirección, Fastly empezó a cotizar en bolsa en 2019 y ha seguido expandiendo su enfoque moderno del desarrollo online a escala mundial. La experiencia de Joshua en el crecimiento de empresas online se remonta a principios de la década de 2000, cuando condujo tres start-ups al éxito. Posteriormente, como fundador y asesor de Stanley Park Ventures, Joshua profundizó en su pasión por la transformación digital, la misma que aporta a Fastly desde su cargo actual. Utiliza la tecnología para abordar los desafíos a los que se enfrentan las empresas tradicionales no digitales en ámbitos como la economía, la rehabilitación del alcoholismo y la prevención de la diabetes. Cuando no está trabajando para que la red sea un lugar mejor, Joshua disfruta del tiempo libre con su esposa, hace deporte con sus tres hijos y participa activamente en su comunidad.
Historias extraordinarias de la innovación digital de 2020
La comunidad de desarrolladores y diseñadores estuvo a la altura del momento de distintas maneras en 2020. Humildemente, nos gustaría considerarnos testigos y protagonistas del apoyo que los desarrolladores prestaron a sus empresas, gracias al cual muchas de ellas lograron incluso prosperar en unas circunstancias increíblemente difíciles. Hoy, compartimos contigo algunas de sus historias.
Seguridad a escala: Fastly anuncia su intención de adquirir Signal Sciences, la solución de protección de API y aplicaciones web
La seguridad forma parte del ADN de Fastly y se pone de manifiesto en los productos y en nuestra visión de confianza y protección como plataforma moderna. Hoy nos complace comunicar nuestra intención de adquirir Signal Sciences.