Seguridad a escala: Fastly anuncia su intención de adquirir Signal Sciences, la solución de protección de API y aplicaciones web

Hoy nos complace comunicar nuestra intención de adquirir Signal Sciences.

Desde nuestra fundación, en Fastly nos hemos centrado en capacitar a los desarrolladores para innovar y proporcionar experiencias digitales de nueva generación, sin renunciar a la escala, la seguridad ni la velocidad. Sabemos que las herramientas deben evolucionar a medida que evoluciona el trabajo de los desarrolladores. Hemos construido una potente plataforma edge cloud sin servidores, diseñada desde la base para que sea programable, transparente y eficiente.

La seguridad forma parte del ADN de Fastly y se pone de manifiesto en los productos y en nuestra visión de confianza y protección como plataforma moderna. Somos conscientes de nuestra responsabilidad de ayudar, no solo a nuestros clientes, sino a los clientes de nuestros clientes. Hace mucho tiempo que imaginamos una solución de seguridad única, capaz de proteger las aplicaciones y las API web en el edge, más cerca de los usuarios y fuera del centro de datos. Una solución que detecte las amenazas y responda a cualquiera de ellas, no importa de qué tipo sea, pero, sobre todo, que facilite a los desarrolladores y a los responsables de seguridad desplegar, configurar y gestionar todo en el marco de sus flujos de trabajo de desarrollo. Nos propusimos demostrar que una seguridad realmente eficaz es posible, siempre que la acepten y la adopten tanto los profesionales de seguridad como los desarrolladores.

Con el fin de acelerar y expandir esta visión de futuro, nos propusimos adquirir una organización con una visión complementaria. El resultado de sumar la tecnología de Signal Sciences a las actuales soluciones de Fastly será la futura oferta de seguridad de Fastly, denominada Secure@Edge. Secure@Edge será una solución moderna e integral de seguridad para API y aplicaciones web que se integrará en nuestra plataforma Compute para capacitar y proteger a las empresas decididas a intensificar o iniciar su transformación digital. Además, Secure@Edge dotará de más recursos a los desarrolladores para la seguridad de su código en el borde de la red, lo que se traducirá en unas aplicaciones más seguras que también serán más rápidas y eficientes, así como en unos ciclos de innovación más cortos.

En Signal Sciences nos encontramos con una tecnología excelente y unas personas con ideas afines. Signal Sciences ha creado una solución de seguridad unificada, potente y dirigida a los desarrolladores, que protege plenamente contra las últimas amenazas de seguridad web, API y móviles. Desde la perspectiva de la seguridad de las API y aplicaciones web, el producto de Signal Sciences aporta un valor increíble al cliente en gestión de bots, protección contra apropiación de cuentas, protección de API, autoprotección de aplicaciones en tiempo de ejecución (RASP), límite de tasas y Web Application Firewall (WAF). Es intuitiva para el usuario, totalmente programable y ofrece la mejor visibilidad que hemos encontrado en cualquier producto de seguridad. Tienen la misma visión del mundo que nosotros, centrada en la dimensión de la seguridad en el empoderamiento de desarrolladores y DevOps. Signal Sciences protege más de 40 000 aplicaciones (como Duo Security, DataDog, Under Armour, Twilio SendGrid y Doordash, según se indica en la página web de la empresa), tienen unos ingresos anuales recurrentes de 28 millones de USD* y un crecimiento marginal bruto del 85 % . Esperamos mantener el ímpetu de nuestros productos y el crecimiento de la empresa. Esta nueva y potente forma de desarrollo integrado despertará la innovación y la creatividad que impulsarán a quienes emprendan su viaje de transformación digital y a las personas nacidas en la nueva era digital.

Confiamos enormemente en nuestra capacidad de integrar la tecnología de Signal Sciences, gracias a la arquitectura esencialmente flexible de Compute. También creemos que solucionar los desafíos de seguridad en el edge va a acelerar considerablemente la adopción de edge computing y se creará un efecto de volante para incorporar nuestra solución Compute.

Nos honra que Signal Sciences haya accedido a formar parte de nuestro equipo. Nos apasiona la idea de trabajar conjuntamente con Signal Sciences para ofrecer a nuestros clientes y sus desarrolladores la mejor experiencia y la más segura. Sabemos que el edge puede ser un facilitador de innovación.

*A partir del 30 de junio de 2020.