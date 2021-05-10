Kailan Blanks

Las redes de distribución de contenidos tradicionales se han desarrollado sobre productos patentados, que reciben soporte de complementos también patentados como la optimización de imágenes y el filtrado de contenidos. En Fastly siempre hemos ido un poco más allá: desde el comienzo, hemos brindado a nuestros clientes la posibilidad de configurar las peticiones en el edge gracias a nuestra red en la caché de Varnish. Sin embargo, las restricciones propias del Varnish Configuration Language, el lenguaje específico de dominio usado para configurar Varnish, limitaban las funcionalidades que podíamos ofrecer.