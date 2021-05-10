Kailan Blanks
Senior Software Engineer, Developer Relations, Fastly
El lenguaje de marcado ESI y la historia de las bibliotecas desarrolladas para el edge
Las redes de distribución de contenidos tradicionales se han desarrollado sobre productos patentados, que reciben soporte de complementos también patentados como la optimización de imágenes y el filtrado de contenidos. En Fastly siempre hemos ido un poco más allá: desde el comienzo, hemos brindado a nuestros clientes la posibilidad de configurar las peticiones en el edge gracias a nuestra red en la caché de Varnish. Sin embargo, las restricciones propias del Varnish Configuration Language, el lenguaje específico de dominio usado para configurar Varnish, limitaban las funcionalidades que podíamos ofrecer.
Presentamos Cloud Deploy: poner en marcha un proyecto Compute ahora es más fácil
Presentamos Cloud Deploy, un asistente que te ayuda a comenzar a construir en Compute mediante el despliegue y la personalización de plantillas, y te dota de un flujo de trabajo de despliegue automatizado y las mejores prácticas de desarrollo.
GitHub Actions para Compute: un nuevo recurso para facilitar el envío de código al edge
GitHub Actions para Compute te permite pasar de manera sencilla de un despliegue manual a un flujo de trabajo de despliegue totalmente automatizado, así como encapsular la CLI de Fastly, para que te sea fácil mantener tu aplicación actualizada.