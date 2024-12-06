GitHub Actions para Compute: un nuevo recurso para facilitar el envío de código al edge

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

GitHub Actions para Compute: un nuevo recurso para facilitar el envío de código al edge

Kailan Blanks

Senior Software Engineer, Developer Relations, Fastly

Compute

Una de las razones de ser de Compute, que se utiliza para crear, probar y desplegar código en nuestro entorno informático sin servidores, es hacer que la experiencia del desarrollador sea lo más fluida y ergonómica posible. Como miembro del equipo de relaciones con desarrollo (Developer Relations), tengo el placer diario de crear herramientas interesantísimas que ponemos sobre nuestra propia plataforma, lo cual me permite detectar áreas en las que podemos mejorar la experiencia del personal de desarrollo. A raíz de esta necesidad, vista de primera mano, de desplegar rápidamente aplicaciones en Fastly, hoy presentamos GitHub Actions para Compute

Analicemos qué novedades aporta y en qué se diferencia de los flujos de trabajo de despliegue de VCL a los que seguramente estés acostumbrado.

Infraestructura como código = Despliegues automatizados

En el caso de los clientes que utilizan VCL para crear lógica en el edge en sus servicios de Fastly, nos das tu código VCL en formato de fuente (ya sea a través de la API o introduciéndolo en nuestra interfaz web) y nosotros ejecutamos nuestro propio compilador para convertir el VCL en C muy optimizado y seguro, y ejecutarlo como código nativo en nuestros servidores del edge.

Si bien introducir código en una interfaz de usuario web puede resultar práctico, los clientes con servicios complejos dejan atrás muy pronto la visión de VCL como «configuración» y muchos lo pasan a considerar una parte integral de la arquitectura de su sistema global. Por muy simple que sea tu servicio de Fastly, y veas o no tu configuración como software, la práctica moderna de tratar toda la infraestructura como código te puede aportar ventajas al capturarla en código y desplegarla de manera repetible y automatizable.

La solución moderna de la «infraestructura como código» se apoya principalmente en sistemas de integración continua (CI) como Travis, CircleCI, Jenkins y, más recientemente, GitHub Actions. Un servidor de CI puede ejecutar tus secuencias de comandos de pruebas y despliegue de forma automática cada vez que llega código a tu repositorio, de manera que puedes desplegar tus servicios mediante la API o la interfaz de línea de comandos (CLI) de Fastly.

Nuestros clientes que utilizan VCL tienen una forma de gestionar la infraestructura como código que es la más habitual en el sector, de la mano de nuestro proveedor Terraform. Durante años, los equipos han utilizado este método para desplegar modificaciones en los servicios de Fastly, pero Compute trae algunos cambios.

Compute añade un paso de compilación

Con Compute, tienes que compilar el código en un archivo binario de Wasmantes de enviarlo a Fastly. La CLI de Fastly ofrece comandos para hacerlo, y se puede utilizar en tus máquinas de desarrollo o en tu entorno de CI para compilar y desplegar tus aplicaciones de Compute.

Esto significa que, para automatizar despliegues, debes ordenar a la plataforma de CI que instale la CLI de Fastly, compile el código y almacene de forma segura los tokens de autenticación que dan acceso a tu cuenta de Fastly.

Llega GitHub Actions para Compute

GitHub Actions se está convirtiendo en uno de los sistemas de CI más populares a raíz de su facilidad de uso y de integración con repositorios de código fuente de GitHub. Sin ir más lejos, el personal de desarrollo de loveholidays ya crea sus flujos de trabajo de despliegue de Compute en Actions.

El atractivo de GitHub Actions reside en su enorme biblioteca de flujos de trabajo de código abierto creados por la comunidad, a la que GitHub ha sabido sacar provecho con el Marketplace, que ayuda a los desarrolladores a descubrir acciones relevantes para sus proyectos. Nunca había sido tan fácil implementar una herramienta de terceros en tus flujos de trabajo de CI.

Es por esta razón que hemos creado GitHub Actions para Compute. Comparado con un método de CI tradicional, Actions te permite pasar con suma facilidad de un despliegue manual a un flujo de trabajo de despliegue totalmente automatizado, lo cual te ofrece una gran ventaja, y es que ya puedes utilizar patrones conocidos de despliegues de aplicaciones web para enviar lógica del servidor al edge, más cerca del usuario. 

Pruébalo tú mismo

Si quieres utilizar GitHub Actions para habilitar despliegues automáticos en tu propia aplicación de Compute, a continuación te explicamos cómo configurarlo para proyectos de Rust:

  1. Crea una configuración de flujo de trabajo en la carpeta .github/workflows con los siguientes contenidos:

name: Deploy Application
on:
  push:
    branches: [main] # change to your default branch name

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - name: Install Rust toolchain
      uses: actions-rs/toolchain@v1
      with:
          toolchain: 1.49.0 # current Rust toolchain for Compute@Edge
          target: wasm32-wasi # WebAssembly target

    - name: Deploy to Compute@Edge
      uses: fastly/compute-actions@v7
      env:
        FASTLY_API_TOKEN: ${{ secrets.FASTLY_API_TOKEN }}

Esta configuración del flujo de trabajo indica a GitHub que recupere tu repositorio, instale Rust y luego compile y despliegue tu aplicación de Rust en Compute.

2. Añade tu token de la API de Fastly como variable bajo el nombre de FASTLY_API_TOKEN en «Secrets» en la configuración del repositorio. Deberá tener permiso para crear y activar nuevas versiones del servicio.

3. Confirma el cambio y envíalo a la rama principal de tu repositorio.

4. Ve a la pestaña «Actions» de tu repositorio y supervisa los registros. Si la compilación y el despliegue han salido bien, deberías ver el dominio del servicio de Fastly impreso en la consola.
Nota: En la actualidad, mientras Compute esté en disponibilidad limitada, la CLI de Fastly requiere una versión concreta de la cadena de herramientas de Rust. Si alguna versión futura de la CLI cambiase la versión de la cadena de herramientas, deberías actualizar el flujo de trabajo de acciones para que coincida.

Con vistas al futuro

Esperamos mejorar esta versión para ofrecer cada vez más herramientas de integración continua, como pruebas, ramas de vistas previas y estados de confirmación. Ponte en contacto con nosotros utilizando el apartado de seguimiento de problemas o el formulario de comentarios del Developer Hub si detectas algún problema o te gustaría contar con una funcionalidad nueva.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto