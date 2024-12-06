Presentamos Cloud Deploy: poner en marcha un proyecto Compute ahora es más fácil

Compute permite a los desarrolladores crear aplicaciones en el edge con una flexibilidad infinita.Ahora, estamos haciendo posible comenzar con Compute utilizando solo tu navegador web, con Cloud Deploy: un asistente que despliega y personaliza las plantillas existentes, y te deja con un flujo de trabajo de despliegue automatizado con las mejores prácticas de desarrollo.

Los kits de inicio son la mejor manera de comenzar con Compute, nuestra plataforma informática de edge, pero no siempre es obvio qué otros recursos (como backends, diccionarios y terminales de registro) se necesitan para ponerlo en funcionamiento.Con la introducción de la información de configuración en los manifiestos del proyecto, fue posible especificar los recursos Fastly en los que se basa el código.

Esto ha sido compatible con Fastly CLI durante un tiempo , para pedirte la configuración adicional necesaria como parte de tu primer despliegue, pero eso supone que tienes nuestras herramientas instaladas en tu ordenador y que deseas usar un proceso de despliegue local.

¿Y si no lo haces?También podemos usar estos datos adicionales para crear experiencias realmente útiles fuera del entorno de la terminal.El primero de ellos es Cloud Deploy , que te permite desplegar cualquier plantilla pública de Compute (incluidos todos nuestros kits de inicio oficiales ) en tu cuenta Fastly y crear una aplicación funcional alojada en el edge conectada a un repositorio de GitHub con un despliegue continuo automatizado en unos pocos clics.

Nos inspiramos en herramientas similares al crear Cloud Deploy.Recuerdo haber usado el botón Desplegar en Heroku en 2016 cuando estaba aprendiendo a crear aplicaciones Ruby on Rails.Me resultó muy fácil centrarme en la creación, en lugar del despliegue y las operaciones, y es por eso que me hacía muchísima ilusión desarrollar esta herramienta para nuestros clientes.

Haciendo que las aplicaciones sean desplegables

Para que un proyecto de Compute se pueda desplegar automáticamente, debes definir cierta información de configuración en tu fastly.toml .Aquí puedes ver una configuración de ejemplo para el proyecto en la captura de pantalla anterior:

Copied! [ setup . backends ] [ setup . backends . "api . openweathermap . org" ] address = "api.openweathermap.org" description = "OpenWeatherMap API Server" port = 443 [ setup . dictionaries ] [ setup . dictionaries . weather_auth ] [ setup . dictionaries . weather_auth . items ] [ setup . dictionaries . weather_auth . items . key ] description = "API token for openweathermap.org"

Esto define un backend ("api.openweathermap.org")y un diccionario con un solo elemento ("clave").El backend aquí tiene una dirección y un puerto predeterminados, pero el usuario puede anularlos al desplegar.Como el elemento del diccionario no tiene un valor predeterminado, el usuario deberá proporcionarlo.

También debes marcar el repositorio como un repositorio de plantillas , para que la aplicación pueda generar nuevos repositorios a partir de él.Luego, agrega el siguiente fragmento a tu README.md para enviar a los usuarios a la aplicación de despliegue:

Copied! [![Deploy to Fastly](https://deploy.edgecompute.app/button)](https://deploy.edgecompute.app/deploy)

Construyendo sobre nuestra propia plataforma

No solo es Cloud Deploy para Compute, sino que también se basa completamente en Compute.Es una aplicación de Rust compilada para WebAssembly y es súper rápida .Según pagespeed.compare ,nuestra aplicación Cloud Deploy que se ofrece en el edge es la experiencia de despliegue con un solo botón más rápida, en comparación con herramientas similares:

Pruébalo ya