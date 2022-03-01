Como Chief Customer Officer de Fastly, Kim Ogletree es la máxima responsable de la asistencia y las operaciones posventa, como la administración de cuentas, la gestión de programas, los servicios profesionales y la atención al cliente. En Fastly, Kim lideró un programa de NPS que ayudó a la empresa a alcanzar puntuaciones récord e impulsó una estrategia orientada tanto al éxito de los clientes como al crecimiento de sus ingresos. Antes de trabajar en Fastly, fue Vice President of Customer Support en Ring, empresa adquirida por Amazon en 2017, donde se encargó del diseño y la implementación de un modelo omnicanal y multicapa de asistencia ininterrumpida. En Ring, Kim puso en marcha estrategias que se tradujeron en un aumento del 80 % en los problemas resueltos durante la primera llamada y un crecimiento interanual del 350 %. Entre 2011 y 2016, estuvo al mando del sistema de gestión de la experiencia de los clientes (CEMS) en DirectTV, ahora propiedad de AT&T, y trabajó mano a mano con responsables de proveedores y sitios web en propiedad con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa, ofrecer una experiencia a los clientes basada en valores y fomentar tanto el desarrollo como la participación para transformar la cultura laboral. Durante sus más de 20 años de trayectoria en el sector, Kim también ha ocupado puestos de liderazgo operativo en CLEAR y Sprint Nextel.

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