Kim Ogletree
Chief Customer Officer, Fastly
Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge
Fastly ha sido galardonada con el premio «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge, al obtener una calificación de 4,8/5 según las reseñas de los usuarios.
Siete años de reconocimiento de Fastly como la Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™
Fastly fue nombrada Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™ para protección de aplicaciones web y API en la nube en 2025, marcando siete años consecutivos de reconocimiento impulsados por la confianza y las opiniones de los clientes.
Seis años seguidos: Fastly vuelve a ser nombrado la elección de los clientes para Cloud WAAP.
Fastly ha sido reconocido en los galardones «Voice of the Customer» de Gartner® Peer Insights™ de 2024, en la categoría de protección para API y aplicaciones web en la nube.
Estrategia de continuidad del negocio ante la invasión a Ucrania
A medida que la invasión a Ucrania se agrava, en Fastly no dejamos de supervisar el estado, la disponibilidad y el rendimiento de nuestra red de edge cloud, ni tampoco de mantener una comunicación estrecha con nuestros clientes. Tenemos la tranquilidad de que nuestra red y productos son resilientes y seguros. Nuestra red y productos siguen comportándose de manera impecable y están plenamente operativos.