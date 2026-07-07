Fastly recibe el reconocimiento «Customers’ Choice» de Gartner® Peer Insights™ en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge

Nos complace anunciar que Fastly ha sido galardonada con el premio Customers' Choice en el informe inaugural «Voice of the Customer» de Gartner® Peer Insights™ 2026 en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge. .

Nos sentimos orgullosos de haber sido reconocidos este año y de aparecer en este informe:

Los clientes lo recomendarían: Fastly obtuvo una puntuación del 95 % en intención de recomendación según las opiniones de los clientes.

4,8 de 5 estrellas en total: nos sentimos especialmente orgullosos de que Fastly haya obtenido una valoración global de 4,8 de 5

estrellas, basada en 92 opiniones, a fecha de abril de 2026.

Estamos profundamente agradecidos por este reconocimiento; vuestros comentarios y las experiencias que compartís son fundamentales para ayudarnos a innovar, evolucionar y construir un Fastly mejor.

Testimonios de nuestros clientes

Este reconocimiento se basa en las reseñas de clientes que han adquirido, implementado y usado Fastly. A continuación compartimos algunos de sus comentarios:

«En general, trabajar con Fastly ha sido una experiencia positiva. La plataforma es rápida, fiable y nos ofrece unos controles de seguridad avanzados en el propio edge, algo fundamental para proteger las aplicaciones bancarias. Las actualizaciones en tiempo real y la visibilidad del tráfico facilitan una respuesta rápida ante amenazas o problemas de rendimiento». — Consultor de SIEM, sector bancario

«El equipo de Fastly (de cuentas, técnico y de seguridad) es de primer nivel, y hemos mantenido reuniones a través de Slack, tanto presenciales como a distancia, en las que nos escuchan y atienden nuestras necesidades. El producto en sí es el más rápido del mercado y no tiene rival entre los demás proveedores de CDN».

— Director de Ingeniería, sector de viajes y hostelería

«Nuestra experiencia en general ha sido excelente. La plataforma ofrece de forma constante el rendimiento óptimo, fiable y seguro que necesitamos para operar con confianza a gran escala. El servicio de asistencia también ha destacado especialmente, tanto por todos los servicios que prestan —ya sea la CDN, el WAF, la protección contra bots o las operaciones cotidianas— como por su calidad. En general, estamos muy satisfechos y consideramos que la solución responde eficazmente tanto a nuestras necesidades técnicas como operativas». — Responsable de Seguridad Informática y Gestión de Riesgos, sector de los medios de comunicación

Fastly también obtuvo puntuaciones elevadas en todas las categorías evaluadas en el informe, entre las que se incluyen Funcionalidades del Producto (4,7), Experiencia de Ventas (4,8), Experiencia de Implementación (4,8) y Experiencia de Asistencia Técnica (4,7), a fecha de abril de 2026.

Si quieres saber más sobre cómo Fastly ayuda a las empresas a ofrecer experiencias digitales rápidas, seguras y fiables en el edge, este es el mejor momento para ponerte en contacto con nosotros .

La confianza de los clientes: la base de Fastly

Nos llena de satisfacción haber recibido el reconocimiento de nuestros clientes y queremos expresar nuestro agradecimiento a ellos y a nuestra comunidad por sus constantes comentarios y su confianza.

Lo que hace que este reconocimiento sea tan especial es que refleja las experiencias de la gente que usa Fastly cada día. Vuestros comentarios nos ayudan a dar forma a nuestros productos, a nuestra hoja de ruta y a la forma en que atendemos a nuestros clientes de todo el mundo.

Estamos convencidos de que, gracias a nuestro compromiso constante con la innovación y el éxito de nuestros clientes, seguiremos ayudando a las organizaciones a ofrecer experiencias digitales rápidas, seguras y fiables en el edge.

Sigamos colaborando para que Internet sea mejor, más rápido y más seguro.

Consigue el informe «Voice of the Customer» de Gartner® Peer Insights™ 2026 en la categoría de Plataformas de Distribución en el Edge. Descarga ahora

Gartner, «Voice of the Customer» en la categoría de Plataformas de Distribución el Edge, por colaboradores del sector, 30 de junio de 2026.

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