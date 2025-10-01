Siete años de reconocimiento de Fastly como la Elección de los Clientes de Gartner® Peer Insights™

Estamos encantados de anunciar que Fastly ha sido nombrado (¡una vez más!) elección de los clientes en el informe «Voice of the Customer» de Gartner® Peer Insights™ 2025 para la protección de aplicaciones web y API en la nube (WAAP).

El reconocimiento de este año es significativo para nosotros por las siguientes razones:

Siete años consecutivos: Fastly es el único proveedor de protección de aplicaciones web y API que ha recibido el reconocimiento «Customers’ Choice» durante siete años consecutivos

Calificación general de 4,8/5 estrellas: valoraciones (basadas en 130 reseñas a fecha de julio de 2025, con un 94 % de disposición a recomendar)

Reconocimiento impulsado por los clientes: estas reseñas provienen directamente de las voces de nuestros clientes, las personas que usan Fastly todos los días, reflejando su confianza en nuestros productos

Agradecemos profundamente este reconocimiento; al compartir tus experiencias, nos ayudas a crecer, mejorar y crear un Fastly mejor para todos.

Lo que dicen nuestros clientes

Este reconocimiento se basa en 130 reseñas generales (a partir de julio de 2025) de clientes que compraron, implementaron y utilizan activamente el Fastly Next-Gen WAF. Aquí tienes un resumen de algunos de esos comentarios:

«Fastly distribuyó su misión con total eficiencia y capacidad. Hemos utilizado sus servicios de protección de ataque de denegación de servicio distribuido y WAF durante más de dos años, sin ningún problema, dificultad ni tiempo de interrupción del proveedor.» - Asociado de Seguridad y Gestión de Riesgos de TI, Industria Bancaria

«La seguridad es primordial para nuestra organización, y en ese momento estábamos considerando servicios alternativos de gestión de bots. A diferencia de otros productos, descubrimos que el NGWAF de Fastly ofrecía un alto grado de transparencia en cuanto al funcionamiento de las reglas, así como muchas reglas y operaciones predeterminadas sensatas y seguras. Teníamos plena confianza en que nos ayudaría a alcanzar nuestros objetivos de seguridad, siendo claro en su funcionamiento y distribuyendo una buena relación calidad-precio. - Ingeniero Principal de DevOps, Industria del Software

«Fastly ha sido un socio fiable a largo plazo para nuestra empresa y ha estado evolucionando el producto para resolver nuestros desafíos emergentes Trabajar con el equipo de Fastly siempre ha sido un placer y su oferta de productos tecnológica es de primera categoría, lo que hace que nuestros equipos sean más productivos y proporciona capacidades a nuestros sistemas que nos permiten ofrecer una experiencia sin fisuras a nuestros clientes. - Director de Tecnología, sector de medios

Lo que hace que este reconocimiento sea especialmente significativo para nosotros es que proviene directamente de las reseñas verificadas de los clientes. Organizaciones de todo el mundo han valorado constantemente el Next-Gen WAF de Fastly entre todos los proveedores de protección de aplicaciones web y API. Casi el 90 % de nuestros clientes ejecutan nuestro WAF en modo de bloqueo total, lo que demuestra su eficacia para eliminar falsos positivos mientras mantiene una protección sólida.

Descubre por qué tus compañeros del sector han valorado el Next-Gen WAF de Fastly durante los últimos 7 años y considera reforzar la seguridad de tus aplicaciones con las soluciones de DDoS Protection y Gestión de Bots de Fastly. Ponte en contacto con nuestro equipo para obtener más información.

Siete años de reconocimiento y el futuro por delante

Ser reconocidos como la elección de los clientes de Gartner® Peer Insights™, y nada menos que durante siete años consecutivos, es un reconocimiento del que estamos profundamente orgullosos. En nuestra opinión, refleja la confianza y seguridad de nuestros clientes, cuyos comentarios impulsan todo lo que hacemos.

A todos los que habéis compartido vuestras experiencias y nos habéis ayudado a seguir mejorando: gracias. Juntos, sentimos que estamos haciendo de Internet un lugar más rápido, más seguro y mejor. ¡Por siete años y lo que viene después, salud!

Descarga el informe «Voice of the Customer» de Gartner Peer Insights 2025 para ver cómo se comparan todos los proveedores de protección de aplicaciones web y API según las experiencias reales del cliente.

Gartner, Voz del Cliente para la protección de aplicaciones web y API en la Nube, por Colaboradores, 30 de septiembre de 2025

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio y PEER INSIGHTS es una marca registrada de Gartner, Inc. o sus filiales en los EE. UU. y a nivel internacional, y se utilizan en este documento previa autorización. Reservados todos los derechos. El contenido de Gartner Peer Insights se compone de la opinión de determinados usuarios finales que describen sus experiencias con los diferentes proveedores que están disponibles en la plataforma, y no se debe considerar una exposición de hechos, ni representa los puntos de vista de Gartner o de sus empresas vinculadas. Gartner no da el visto bueno a ningún proveedor, producto ni servicio mencionado en este contenido y niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido y a la exactitud o exhaustividad del mismo, incluidas cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

Importante: este informe se denominaba anteriormente «Voice of the Customer»: protección para API y aplicaciones web de Gartner Peer Insights en 2022, «Voice of the Customer»: firewalls de aplicaciones web de Gartner Peer Insights en 2021 y «Voice of the Customer»: firewalls de aplicaciones web de Gartner Peer Insights en 2019 y 2020. El reconocimiento en 2019 y 2020 corresponde a Signal Sciences, empresa adquirida por Fastly en 2020.

«En 2019 y 2020, el reconocimiento corresponde a Signal Sciences, empresa adquirida por Fastly en 2020.»