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MJ Jones
Principal Product Manager, Compute, Fastly
Como Product Manager de Compute, MJ dirige el desarrollo de las funcionalidades del producto de informática sin servidores de Fastly. Antes de incorporarse a Fastly, MJ trabajó en la gestión de productos basada en datos en empresas como Riot Games, Google y GoGuardian.
Anunciamos Secret Store de Fastly, un servicio en el edge que amplía los datos con secretos
Secret Store es una solución de gestión de secretos global que ayuda a extender los accesos protegidos a tus orígenes, aplicaciones y demás recursos que tengas en el edge de Fastly.
Los almacenes de Fastly agilizan las decisiones y el acceso a datos en el edge
Nos alegramos de anunciar que KV Store y Config Store, dos elementos clave de nuestras soluciones de datos en el edge, ya están disponibles.
Presentamos Config Store: ya es más fácil almacenar y actualizar datos de configuración en el edge
Config Store es un almacén de datos de pares clave-valor con baja latencia que simplifica el almacenamiento de datos de configuración en el edge y agiliza la experiencia de uso de las aplicaciones.