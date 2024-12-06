Los almacenes de Fastly agilizan las decisiones y el acceso a datos en el edge

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Los almacenes de Fastly agilizan las decisiones y el acceso a datos en el edge

MJ Jones

Principal Product Manager, Compute, Fastly

Bryan Hackett

Principal Product Manager, Edge Data, Fastly

ProductoCompute

Como las aplicaciones web son cada vez más sofisticadas, algo en teoría tan sencillo como la configuración de servicios puede resultar complicado en la práctica, y una tarea que requiere pocos recursos, como asociar el contenido correspondiente a un usuario, puede traducirse en una latencia muy perjudicial a escala global. Frente a esta situación, unos desarrolladores optan por sacrificar valor a cambio de rendimiento y otros crean métodos de tratamiento más complejos que luego resultan sorprendentemente difíciles de gestionar a gran escala. En cualquier caso, ambos grupos se ven afectados por una serie de limitaciones que parecen ser inevitables y que ponen obstáculos a la innovación y la productividad.

El objetivo de Fastly es permitir a los desarrolladores aplicar lógica compleja en el edge mediante nuestras soluciones de datos y, al mismo tiempo, mantener una operatividad sencilla que facilite la implementación y simplifique el crecimiento sostenido. Por esa razón, nos alegramos de anunciar la disponibilidad general de KV Store</u> y Config Store</u>, dos elementos clave de nuestras soluciones de datos en el edge.  

La pregunta es cuál de los dos almacenes de datos es la opción más indicada para tu caso de uso.

Lo mejor que puedes hacer es dejar la configuración de tu aplicación en manos de Config Store y Secret Store. Esto se debe a que permiten almacenar y compartir variables del entorno (Config Store) y secretos (Secret Store) de una forma simular.   

Por su parte, KV Store es el almacén principal de datos de la aplicación, ya que utiliza el patrón de valores clave que ya conoces para almacenar datos y acceder a ellos.  Se replica en todo el mundo, ofrece una gran resiliencia y permite escribir datos en el edge. Puedes escribir datos en Sídney y leerlos en Fráncfort. Así de fácil. 

KV Store es el lugar ideal para almacenar elementos como listas extensas, objetos de usuarios y contenidos estáticos de pequeño tamaño a los que hay que acceder desde aplicaciones en el edge.   El diagrama de abajo ilustra el redireccionamiento de URL antiguas para no perder posiciones en los buscadores.

Una funcionalidad importante de todos los almacenes es que se pueden crear y compartir entre distintas aplicaciones. Esto reduce el tiempo necesario y el margen de error a la hora de poner en marcha nuevas aplicaciones.  

Abajo tienes un resumen de lo que ofrecen estas soluciones y también Secret Store, que ahora mismo se encuentra en fase beta.

Soluciones de datos en el edge de Fastly

Almacén de Fastly

Funcionalidades

Ideal para:

KV Store 

Almacenamiento resiliente y accesible en todo el mundo, lectura y escritura en el edge, mayor velocidad que las nubes troncales y que otras soluciones de edge cloud

Gestión de listas extensas, contenidos estáticos de pequeño tamaño y datos (por ejemplo, datos de clientes, de usuarios y de personalización)

Config Store

Lectura en el edge, despliegue flexible y toma de decisiones en un solo microsegundo desde la memoria en el edge

Variables del entorno

Secret Store (beta)

Almacenamiento seguro en el edge

Almacenamiento de secretos (por ejemplo, claves de API y credenciales)

Conclusión

Para muchos desarrolladores, la ubicación de los datos no es una ventaja, sino una limitación. Las soluciones de datos en el edge de Fastly ponen datos críticos a disposición en cualquier lugar y, así, eliminan las dificultades derivadas de la ubicación de los datos. Además de simplificar los desarrollos a escala mundial con un diseño que facilita el intercambio y reduce el riesgo, ayudan al personal a reducir costes trasladando o replicando datos en el edge global de Fastly. 

Visita nuestro Developer Hub</u> para obtener más información o regístrate para acceder a una prueba gratuita</u> de nuestras soluciones sin servidores en el edge.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto