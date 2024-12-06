Los almacenes de Fastly agilizan las decisiones y el acceso a datos en el edge

Como las aplicaciones web son cada vez más sofisticadas, algo en teoría tan sencillo como la configuración de servicios puede resultar complicado en la práctica, y una tarea que requiere pocos recursos, como asociar el contenido correspondiente a un usuario, puede traducirse en una latencia muy perjudicial a escala global. Frente a esta situación, unos desarrolladores optan por sacrificar valor a cambio de rendimiento y otros crean métodos de tratamiento más complejos que luego resultan sorprendentemente difíciles de gestionar a gran escala. En cualquier caso, ambos grupos se ven afectados por una serie de limitaciones que parecen ser inevitables y que ponen obstáculos a la innovación y la productividad.

El objetivo de Fastly es permitir a los desarrolladores aplicar lógica compleja en el edge mediante nuestras soluciones de datos y, al mismo tiempo, mantener una operatividad sencilla que facilite la implementación y simplifique el crecimiento sostenido. Por esa razón, nos alegramos de anunciar la disponibilidad general de KV Store </u> y Config Store </u>, dos elementos clave de nuestras soluciones de datos en el edge.

La pregunta es cuál de los dos almacenes de datos es la opción más indicada para tu caso de uso.

Lo mejor que puedes hacer es dejar la configuración de tu aplicación en manos de Config Store y Secret Store. Esto se debe a que permiten almacenar y compartir variables del entorno (Config Store) y secretos (Secret Store) de una forma simular.

Por su parte, KV Store es el almacén principal de datos de la aplicación, ya que utiliza el patrón de valores clave que ya conoces para almacenar datos y acceder a ellos. Se replica en todo el mundo, ofrece una gran resiliencia y permite escribir datos en el edge. Puedes escribir datos en Sídney y leerlos en Fráncfort. Así de fácil.

KV Store es el lugar ideal para almacenar elementos como listas extensas, objetos de usuarios y contenidos estáticos de pequeño tamaño a los que hay que acceder desde aplicaciones en el edge. El diagrama de abajo ilustra el redireccionamiento de URL antiguas para no perder posiciones en los buscadores.

Una funcionalidad importante de todos los almacenes es que se pueden crear y compartir entre distintas aplicaciones. Esto reduce el tiempo necesario y el margen de error a la hora de poner en marcha nuevas aplicaciones.

Abajo tienes un resumen de lo que ofrecen estas soluciones y también Secret Store, que ahora mismo se encuentra en fase beta.

Soluciones de datos en el edge de Fastly

Almacén de Fastly Funcionalidades Ideal para: KV Store Almacenamiento resiliente y accesible en todo el mundo, lectura y escritura en el edge, mayor velocidad que las nubes troncales y que otras soluciones de edge cloud Gestión de listas extensas, contenidos estáticos de pequeño tamaño y datos (por ejemplo, datos de clientes, de usuarios y de personalización) Config Store Lectura en el edge, despliegue flexible y toma de decisiones en un solo microsegundo desde la memoria en el edge Variables del entorno Secret Store (beta) Almacenamiento seguro en el edge Almacenamiento de secretos (por ejemplo, claves de API y credenciales)

Conclusión

Para muchos desarrolladores, la ubicación de los datos no es una ventaja, sino una limitación. Las soluciones de datos en el edge de Fastly ponen datos críticos a disposición en cualquier lugar y, así, eliminan las dificultades derivadas de la ubicación de los datos. Además de simplificar los desarrollos a escala mundial con un diseño que facilita el intercambio y reduce el riesgo, ayudan al personal a reducir costes trasladando o replicando datos en el edge global de Fastly.