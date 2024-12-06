Presentamos Config Store: ya es más fácil almacenar y actualizar datos de configuración en el edge

Si usas o estás probando nuestra plataforma de informática sin servidores </u> para desarrollar aplicaciones más rápidas y personalizadas en el edge, ahora lo tienes más fácil gracias a Config Store.

Config Store está diseñado siguiendo el esquema de los diccionarios Edge, de modo que puedes crear diccionarios (es decir, pares clave-valor a los que puede hacer referencia la lógica del edge) en los servicios de Fastly y, así, tomar decisiones casi en tiempo real desde todos los servidores de nuestra red de la edge cloud global </u>.

«Las variables de configuración de los servicios de la nube son bastante básicos, pero queríamos añadirles flexibilidad para que los desarrolladores den rienda suelta a la creatividad y resuelvan más problemas por sí mismos», afirmó Tyler McMullen, CTO de Fastly.

La mecánica

Este almacén funciona depositando datos de configuración en POP de Fastly, para que estos estén a disposición de instancias de Compute ofreciendo en todo momento una latencia muy baja. Además, puedes enlazar Config Stores con múltiples servicios de Compute, lo cual te permite compartir datos de configuración para efectuar interacciones entre plataformas a cualquier escala en el edge.

Reducción de la redundancia en flujos de trabajo

Config Store te ayuda a reducir la redundancia en tus flujos de trabajo, y es que ahora basta con usar un solo Config Store en múltiples servicios de Compute que hagan referencia al mismo conjunto de datos. Así, ya no tendrás que pasar tiempo creando réplicas de los mismos almacenes de configuraciones. Además, si se modifican los datos, solo hay un lugar que actualizar, lo cual significa menos trabajo y menos posibilidad de errores.

Experiencias rápidas y personalizadas para el usuario final

Si Compute te permite desarrollar aplicaciones en el edge que ofrezcan experiencias rápidas y personalizadas, con Config Store lo tienes aún más fácil al poder cambiar datos de configuración de forma dinámica en un recurso de diccionario clave-valor. De este modo, tienes acceso inmediato a información esencial en cuanto llega una petición, lo cual plantea muchos casos de uso interesantes; por ejemplo, puedes usar Config Store para personalizar más el contenido y reducir la carga que soporta tu origen al unir contenido de cada usuario en el edge. También puedes compartir configuraciones entre servicios para simplificar la gestión de las listas de control de acceso a IP, los redireccionamientos y las listas de reescritura de rutas de URL, lo cual redunda en lecturas más rápidas en el edge, mayor durabilidad y escrituras poco frecuentes.

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