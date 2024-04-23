Namit Shivaram, Staff Product Manager en Fastly, está detrás de la puesta en marcha y el lanzamiento de productos de observabilidad innovadores que ofrecen visibilidad en tiempo real y datos acerca del tráfico, la seguridad y las métricas de rendimiento. Antes de trabajar en Fastly, fue Product Manager especializada en plataformas de análisis y productos de inteligencia diseñados para facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa de usuarios empresariales.

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