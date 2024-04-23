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Namit Shivaram
Staff Product Manager, Observability, Fastly
Namit Shivaram, Staff Product Manager en Fastly, está detrás de la puesta en marcha y el lanzamiento de productos de observabilidad innovadores que ofrecen visibilidad en tiempo real y datos acerca del tráfico, la seguridad y las métricas de rendimiento. Antes de trabajar en Fastly, fue Product Manager especializada en plataformas de análisis y productos de inteligencia diseñados para facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa de usuarios empresariales.
Maximizar el rendimiento de Compute con Log Explorer & Insights
Supervisa y resuelve problemas de los servicios Fastly Compute con Log Explorer & Insights. Accede a información detallada, optimiza el rendimiento y depura más rápido para lograr aplicaciones eficientes.
Presentamos la beta de Log Manager & Insights
Nos alegramos de anunciar el lanzamiento de Log Manager & Insights, ya disponible en fase beta. Almacena, inspecciona y supervisa los datos de registro en la plataforma de Fastly.