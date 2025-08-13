Nos complace anunciar que Log Explorer & Insights ahora es compatible con servicios Compute. Esta integración permite a los desarrolladores que utilizan nuestra plataforma Compute acceder a los mismos valiosos conocimientos que ya ofrecemos para los servicios de distribución de Fastly.
Visibilidad mejorada para Compute
Con esta actualización, ahora puedes supervisar, inspeccionar y solucionar problemas de los servicios Compute usando Log Explorer & Insights. ¿Qué significa esto?
Conocimiento detallado: obtén un conocimiento más profundo del rendimiento, las tasas de error y los patrones de tráfico de tus servicios Compute con el intuitivo panel de Insights. Identifica cuellos de botella y optimiza tus aplicaciones sin servidor con precisión.
Solución de problemas eficaz: aprovecha Log Explorer para analizar cada entrada de registro de tus servicios Compute. Filtra por dominio, URL, ruta, intervalo temporal u otros campos relevantes para reducir rápidamente tu análisis y determinar la causa principal de los problemas y acelerar la resolución.
Por qué es importante para los desarrolladores
Esta compatibilidad ampliada con los servicios Compute en Log Explorer & Insights proporciona varias ventajas clave para los desarrolladores:
Depuración más rápida: identifica y resuelve rápidamente los problemas en tus aplicaciones Compute, reduciendo el tiempo de interrupción y mejorando la estabilidad de tus servicios.
Rendimiento optimizado: usa información práctica para perfeccionar tu código y configuraciones de Compute, lo que dará lugar a aplicaciones más eficientes y con mayor rendimiento.
Operaciones optimizadas: simplifica tus flujos de trabajo de supervisión y creación de registros utilizando una única y potente herramienta para todos tus servicios de Fastly, incluido Compute.
Primeros pasos con Log Explorer & Insights
Ponte en contacto con tu gestor de cuentas o con nosotros en support@fastly.com para activar y probar Log Explorer & Insights en tus servicios hoy mismo.