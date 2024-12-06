Presentamos la beta de Log Manager & Insights

En Fastly sabemos que los datos de registro tienen un valor incalculable, razón por la que queremos ayudarte a utilizar esta información para tomar las decisiones más acertadas y descubrir oportunidades enfocadas a la optimización y la innovación.

Nos alegramos de anunciar el lanzamiento de Log Manager & Insights, ya disponible en fase beta.

Log Manager & Insights te permite almacenar, inspeccionar y supervisar los datos de registro en la plataforma de Fastly en lugar de enviarlos a un punto de conexión de registro compatible de otro proveedor. Como te mostramos los datos clave que necesitas para la supervisión y no tienes que crear canalizaciones de datos complejas, puedes centrarte en ofrecer valor y experiencias de primera clase a tus clientes.

Visualizaciones que muestran las URL con el mayor tiempo de respuesta y el mayor número de errores 4xx

La versión beta ofrece una solución sencilla y preconfigurada para la gestión de registros, así como datos clave basados en los registros almacenados de tus servicios de distribución . Esto es lo que distingue a Log Manager & Insights:

Visibilidad instantánea para actuar con rapidez : la visibilidad instantánea del rendimiento de las peticiones en el edge ayuda a identificar posibles problemas y anomalías antes de que aumente su nivel de gravedad, lo que facilita su resolución y la depuración de errores.

Datos prácticos y pormenorizados : el acceso a un panel intuitivo y listo para usar permite visualizar métricas agregadas, como el porcentaje de errores 4xx o 5xx y las URL con el mayor tiempo de respuesta. Además, la posibilidad de interactuar en profundidad con métricas clave proporciona aún más datos sobre una visualización. Por ejemplo, al seleccionar un tipo de error, se muestra la distribución de los errores por URL en la propia visualización.

Supervisión y análisis sin complicaciones: las distintas vistas de los datos de registro lo ponen fácil para supervisar las métricas clave e identificar tendencias de forma visual, lo que contribuye a optimizar continuamente el rendimiento de los servicios.

Ejemplo de la interacción con las visualizaciones para obtener información aún más detallada

Tenemos un compromiso con seguir mejorando nuestra plataforma para adaptarnos a tus futuras necesidades, y esta nueva funcionalidad supone un gran paso adelante en nuestro objetivo de ofrecerte la observabilidad más completa. Vamos a seguir innovando y diseñando funcionalidades muy potentes, así que no nos pierdas de vista.

Empieza a usar Log Manager & Insights