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Noel Penzer
SVP, GM EMEA, Fastly
Noel Penzer es el responsable de la expansión internacional de Fastly, y ayuda a las empresas a ofrecer a sus clientes experiencias digitales y online rápidas, seguras y escalables. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación y contenidos, principalmente en el ámbito digital. Aporta una sólida trayectoria en gestión y desarrollo empresarial, tanto de startups como de divisiones de grandes compañías.
Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad
Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.
Fastly estará presente en la IBC para ofrecer lo que las empresas de radiodifusión modernas necesitan
Hoy en día, el streaming es la forma más común de consumir contenidos de vídeo, por lo que las empresas de radiodifusión modernas deben centrarse en ofrecer escalabilidad, resiliencia y seguridad.