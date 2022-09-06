Noel Penzer es el responsable de la expansión internacional de Fastly, y ayuda a las empresas a ofrecer a sus clientes experiencias digitales y online rápidas, seguras y escalables. Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación y contenidos, principalmente en el ámbito digital. Aporta una sólida trayectoria en gestión y desarrollo empresarial, tanto de startups como de divisiones de grandes compañías.

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