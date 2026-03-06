Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad

Navegando por la resiliencia, la seguridad y la soberanía de los datos en tiempos de incertidumbre geopolítica

A principios de esta semana, el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC) y los investigadores de seguridad aconsejaron a las organizaciones que fortalezcan su postura de ciberseguridad debido a las crecientes tensiones geopolíticas regionales, advirtiendo específicamente sobre posibles amenazas cibernéticas de actores maliciosos.

Ya bajo presión para resolver desafíos existenciales en torno a la soberanía de los datos y la dependencia tecnológica, Europa ahora enfrenta una convergencia de preocupaciones de gestión de riesgos a corto y largo plazo. En el futuro inmediato, Europa debe garantizar la resiliencia operativa a pesar del potencial de interrupciones impulsadas por factores geopolíticos. Al mismo tiempo, deben crear una estrategia para mantener el control sobre su infraestructura y datos. Este nuevo mandato de ciberseguridad crea un imperativo para las empresas europeas, que deben determinar cómo equilibrar mejor las preocupaciones de resiliencia, seguridad y soberanía de los datos, ahora.

Lo siguiente arroja luz sobre las dinámicas del mercado en juego y comparte las mejores prácticas para la resiliencia digital y la seguridad en medio de la incertidumbre.

Soberanía de datos europea

Actualmente, la mayoría de la infraestructura de nube en Europa es operada por hiperescalares con sede en EE. UU. , lo que los hace totalmente dependientes de los Estados Unidos. Esto ha desencadenado debates sobre si los datos europeos podrían ser accedidos bajo leyes como la US Cloud Act . Esta ley permite a las fuerzas del orden de EE. UU. obligar a las empresas tecnológicas con sede en EE. UU. a proporcionar datos, independientemente de si están almacenados en EE. UU. o en Europa. Para Europa, esto está en conflicto directo con las regulaciones de privacidad de datos del RGPD, ya que permite el acceso potencial a los datos de los ciudadanos de la UE sin utilizar los tratados tradicionales de asistencia legal internacional.

Con la dependencia de Europa de los proveedores de nube extranjeros, la exposición de los datos europeos a jurisdicciones extranjeras es muy real, y junto con la vulnerabilidad estratégica que esto representa para Europa en cuanto a tecnologías emergentes (principalmente en el ámbito de la inteligencia artificial), se está generando presión para encontrar soluciones. Esta naturaleza global de los negocios interconectados no va a desaparecer.

Las preocupaciones también se han intensificado, dadas las dinámicas políticas globales y las implicaciones de casos como Schrems II (en 2020) , que determinó que el Escudo de Privacidad UE-EE. UU. era inválido.

Como resultado, Europa ha acelerado los esfuerzos en torno a:

Iniciativas de nube soberana

Mandatos de localización de datos

Marcos de certificación de ciberseguridad de la UE

Nuevas regulaciones como la Ley de Datos (2025)

A medida que las empresas navegan por las consideraciones de soberanía, deben asegurar el control de los datos sin limitar el acceso o la innovación.

La IA está añadiendo presión

El mercado de la inteligencia artificial y la infraestructura en la nube se está consolidando alrededor de un pequeño número de proveedores globales, lo que genera preocupación en Europa, ya que deben crear una estrategia para participar en el juego de la IA. La magnitud de los recursos, la infraestructura, la energía y los requisitos de las granjas de datos necesarios para igualar a los responsables mundiales en IA (EE. UU. y China) representa un verdadero obstáculo para Europa.

Esto ha causado tanto preocupación competitiva como una mayor complejidad al desafío de la soberanía de los datos: con naciones extranjeras monopolizando el espacio de infraestructura de IA, la soberanía de los datos debe resolverse, y rápido.

Los eventos actuales añaden complejidad

Incluso antes de los recientes conflictos, la inestabilidad geopolítica y las preocupaciones sobre el riesgo cibernético han sido una prioridad para las enterprises europeas.

Sin embargo, el reciente aviso del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido para revisar y fortalecer las defensas por temor a actividades cibernéticas retaliatorias u oportunistas está impulsando a las Enterprise a revisar las estrategias de seguridad junto con las consideraciones de soberanía de datos. Históricamente, los actores malintencionados de esta región han utilizado tácticas de interrupción como ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), phishing y sondeo de infraestructura durante escaladas geopolíticas, lo que refuerza la necesidad de herramientas de seguridad robustas. El aviso menciona a las infraestructuras críticas, los sectores gubernamentales y financieros como objetivos clave, junto con organizaciones cuyas cadenas de suministro tocan el Medio Oriente.



Las preocupaciones sobre conflictos adicionales en Asia y las rutas de envío de alto tráfico establecidas reflejan la misma dinámica: el dominio global depende de una cadena de suministro frágil, donde la interrupción puede tener implicaciones importantes.

Entonces, ¿cómo puede Europa asegurarse de que sigue siendo segura y resiliente en tiempos de inestabilidad, especialmente cuando depende de infraestructura extranjera para llevar a cabo sus negocios?

¿Qué puede hacer Europa?

Europa está respondiendo a la incertidumbre geopolítica y a la concentración de infraestructura simultáneamente; hacer las preguntas correctas y priorizar las estrategias adecuadas de infraestructura y seguridad es fundamental.

Para empezar, las empresas pueden utilizar estas preguntas para evaluar su preparación y comenzar a desarrollar planes de acción:

¿Cómo pueden navegar mejor esta convergencia de prioridades? ¿Qué recursos faltan? ¿Cómo pueden mantener la soberanía de los datos, asegurar la resiliencia digital en tiempos de conflicto y confiar en su estrategia de seguridad?

Hemos compilado una lista de verificación rápida que las organizaciones pueden usar para comenzar a pensar en abordar el doble desafío. Hemos proporcionado recursos adicionales para una lectura más detallada debajo de cada recomendación.



1. Prepárate para ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS)

Las prioridades deben centrarse primero en la amenaza inmediata, asegurando que las protecciones estén en su lugar en caso de que ocurran ciberataques de represalia. La DDoS Protection (una amenaza clave mencionada por el reciente aviso) se basa en una combinación de mitigación de DDoS a gran escala, visibilidad profunda del tráfico e infraestructura diseñada para detectar y responder a anomalías en tiempo real.

Al prepararse para la posibilidad de represalias cibernéticas antes de que ocurran, las organizaciones pueden asegurarse de que sus servicios sigan disponibles incluso cuando las presiones externas aumenten. La resiliencia digital va más allá del rendimiento y el tiempo de actividad; también se trata de la capacidad de una organización para absorber y mitigar aumentos impredecibles en el tráfico malicioso mientras mantiene la continuidad del servicio.



Recursos adicionales:

Aprende cómo mitigar ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) de manera más precisa y rápida

Adaptación de tu DDoS Protection

Descubre cómo Fastly puede ayudar

Panorama de amenazas de DDoS



2. Asegurar la resiliencia digital

Mantener el rendimiento y los servicios durante una interrupción geopolítica requiere resiliencia. Las inversiones en herramientas y soluciones que puedan garantizar que los fundamentos operativos estén en su lugar, a pesar de las interrupciones, deben ser una alta prioridad. Los servicios deben seguir funcionando incluso cuando el entorno que los rodea cambie, ya sea por inestabilidad política, amenazas cibernéticas, interrupciones en la infraestructura o picos repentinos en la demanda.

La resiliencia se construye sobre fundamentos: infraestructura fiable, planos de control seguros y prácticas operativas diseñadas para mantenerse firmes cuando todo lo demás está en movimiento. No se trata solo de prevenir fallos; se trata de asegurar que los sistemas continúen funcionando bajo presión, manteniendo la confianza, la disponibilidad y la continuidad cuando inevitablemente ocurren interrupciones.

Las organizaciones pueden comenzar con una evaluación de sus herramientas existentes, es decir, sus plataformas de borde y distribución, junto con sus capacidades de seguridad asociadas. Una solución resiliente debe ser diseñada con la expectativa de que se producirán fallos.

La plataforma adecuada:

Tratar la disponibilidad e integridad como restricciones de diseño de primer orden en lugar de un nivel opcional

Mantén un rendimiento predecible ante cambios repentinos en la demanda o picos inesperados

Mitiga el tráfico de ataques de alto volumen sin sacrificar la disponibilidad para los usuarios legítimos

Adaptarse a la variabilidad a escala de Internet sin introducir latencia innecesaria

Mantener una carga elevada durante eventos de conmutación por error o interrupciones de dependencia

Esta puede ser una tarea abrumadora, especialmente dado el plazo apremiante. La seguridad gestionada de aplicaciones puede ayudar a delegar las preocupaciones de seguridad a un experto, distribuyendo una reducción de riesgos lista para usar .

Recursos adicionales

Cómo navegar por el creciente panorama de amenazas con una plataforma resiliente

Considera una estrategia multinube para crear resiliencia

Plataforma de toma de decisiones automatizada y autorreparación para la resiliencia

Optimizando experiencias digitales con una plataforma de edge cloud



3. Aborda la soberanía de los datos con el partner de plataforma adecuado

Una vez que se haya abordado la amenaza inmediata de los riesgos de ciberseguridad e infraestructura, las organizaciones pueden enfrentar la preocupación a largo plazo de la soberanía de los datos.

A medida que los requisitos de soberanía de los datos continúan evolucionando, las organizaciones necesitan una infraestructura que les permita operar globalmente mientras logran control sobre sus datos. Esto significa elegir soluciones diseñadas para el procesamiento regional y la alineación normativa, permitiendo que las cargas de trabajo y los datos sensibles permanezcan dentro de jurisdicciones específicas cuando sea necesario. La infraestructura creada con estos principios en mente ayuda a las organizaciones a cumplir con las expectativas de cumplimiento de la UE sin sacrificar el rendimiento ni el alcance global.

Con la dependencia de infraestructura extranjera, elegir al socio adecuado de la plataforma en el borde importa. Un socio de ingeniería pragmático, en lugar de una plataforma de hiperescala, puede ayudar a garantizar la transparencia, el control operativo y una colaboración conjunta.

Recursos adicionales:

Guía de compra de la plataforma de edge cloud

Cómo la plataforma adecuada garantiza la resiliencia

Soporte RGPD

Cómo garantizar el cumplimiento del RGPD

Preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de Fastly

Garantías de cumplimiento y proceso



Cómo te ayuda Fastly

Fastly sigue dando prioridad al suministro de capacidades esenciales para satisfacer las demandas cambiantes de las empresas en un panorama normativo dinámico. Partiendo de su compromiso con las soluciones centradas en el cliente, Fastly está ampliando su presencia internacional con puntos de presencia (PoP) estratégicos en regiones clave cercanas a las operaciones comerciales de nuestros clientes. Para reforzar aún más estas iniciativas, Fastly presenta el acceso controlado al soporte técnico (CSA) con el objetivo de facilitar seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial mediante flujos de trabajo de aprobación explícitos para el acceso a las cuentas.

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