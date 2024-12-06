Fastly estará presente en la IBC para ofrecer lo que las empresas de radiodifusión modernas necesitan

A finales de esta semana, Fastly acudirá a Ámsterdam para participar en la International Broadcasters Convention (IBC), uno de los eventos más importantes sobre tecnología en los medios. Nos reuniremos con empresas y periodistas para hablar sobre lo que necesitan las empresas de radiodifusión online para convertirse en líderes del mercado global.

El panorama de las empresas de radiodifusión online está cambiando rápidamente. Los actuales proveedores de contenidos deben ser capaces de brindar servicio a un público numeroso, distribuido en más países, y con bajas latencias. Hoy en día, el streaming es la forma más común de consumir contenidos de vídeo, por lo que las empresas de radiodifusión modernas deben centrarse en ofrecer escalabilidad, resiliencia y seguridad. A continuación, repasamos los temas que, en nuestra opinión, centrarán el debate en la IBC:

1. Streaming a escala

Los hábitos de los consumidores continúan virando hacia el contenido online. Según Nielsen , por primera vez, el tiempo total dedicado a consumir servicios de streaming superó al de la televisión por cable. En el último año, creció casi un 23 %, mientras que el de la televisión por cable disminuyó un 9 %.

Este cambio implica grandes desafíos. La mejor experiencia de usuario requiere distribución de baja latencia, una definición razonablemente alta y la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes. En enero de 2021, por ejemplo, el concierto Friends of Amstel se adaptó a la realidad de la pandemia del coronavirus y fue completamente digital, lo que provocó un pico de 750 000 reproducciones simultáneas y 1,7 millones de espectadores.

La capacidad de escalar rápidamente depende sobre todo de la red de distribución de contenidos (CDN). Con nuestra amplia experiencia, y el reconocimiento como «Customers' Choice» , en Fastly podemos ayudar a tu empresa a estar al día de las demandas de tu público.

2. Resiliencia global

Ofrecer la mejor experiencia de usuario significa ofrecer contenido fiable a pesar de la congestión del ancho de banda local, los ataques a la infraestructura global y la demanda inesperada de los consumidores. La resiliencia requiere redundancia, y las empresas de radiodifusión modernas están cada vez más conectadas a múltiples CDN para garantizar una distribución más resiliente y con un precio más competitivo. Fastly lleva más de una década ofreciendo contenido para muchas de las empresas de entretenimiento y noticias más importantes a nivel mundial. Por eso, comprendemos todos los aspectos del uso de varias CDN y conocemos las prácticas necesarias para mejorar la disponibilidad, la observabilidad y la resiliencia.

Para gestionar la arquitectura de distribución en entornos con múltiples CDN, es fundamental enrutar el contenido a la mejor CDN en cada momento, todo un desafío teniendo en cuenta que cada empresa de radiodifusión moderna tiene una idea distinta de lo que es «mejor». Algunas empresas se centran en la baja latencia y otras en el mayor ancho de banda o en la rentabilidad. Hace cinco años, Fastly presentó Media Shield , que ayuda a los proveedores de contenidos a controlar de forma eficiente y efectiva sus despliegues en entornos con múltiples CDN al tiempo que reducen el coste total de propiedad y recuperan la visibilidad sobre la calidad de la experiencia.

3. Seguridad del streaming de contenido

En muchos aspectos, las empresas de radiodifusión son, cada vez más, empresas de tecnología. Como resultado, deben proteger los activos que desarrollan frente a amenazas habituales, como la piratería de contenidos, pero también frente a los problemas de seguridad que provocan el medio de streaming y los mercados paralelos. Por ejemplo, la automatización abusiva por la cual se extraen datos de un servicio mediante marcos de trabajo y bots automatizados que se hacen pasar por personas reales.

No obstante, se pueden implementar algunos mecanismos de defensa. La autenticación mediante token garantiza a las empresas de radiodifusión que es un humano quien controla el dispositivo, incluso después del primer inicio de sesión y las verificaciones de CAPTCHA. La marca de agua forense de última generación permite crear contenidos protegidos digitalmente con rapidez, lo que facilita que el procesamiento de vídeo, que requiere muchos recursos, pueda realizarse durante la posproducción. Además, gracias a la detección de VPN, tu contenido solo se podrá reproducir en regiones que cuenten con derechos de licencia.

Las empresas de radiodifusión deben saber en qué parte de su infraestructura deben invertir y qué partners pueden ayudarles a adoptar tecnologías de seguridad fácilmente. Precisamente ahí es donde entra en juego Fastly.

¡Nos vemos en la IBC!

Fastly ha ayudado a algunas de las empresas de radiodifusión más importantes a distribuir a nivel mundial eventos y entretenimiento bajo demanda, en vivo y a gran escala. Trabajamos en los preparativos durante meses, con diferentes equipos tecnológicos, para que fueran todo un éxito para los clientes. Y la experiencia nos dice que los factores clave que hemos mencionado son los que determinan que los espectadores disfruten de una experiencia memorable y fiable.

¡Esperamos verte en la IBC!