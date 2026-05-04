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Omeed Nosrati
Director de tecnología de campo - Américas
Omeed Nostari es responsable de estrategia comercial y desarrollo de negocio en Fastly, especializado en Saas y PaaS, seguridad y tecnología edge. Se centra en ayudar a las organizaciones a impulsar el crecimiento mediante una sólida estrategia técnica, ventas centradas en el cliente y una adopción escalable de la plataforma. A Omeed le apasiona maximizar el potencial de las personas y cómo interactúan con la tecnología.
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