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Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge

Omeed Nosrati

Director de tecnología de campo - Américas

Leigh Clancy

Director de producto, Fastly

Brock Norvell

Sr. Serverless Solutions Architect, Fastly

IARed del bordeInformación del sectorSeguridad

¿Qué ocurre cuando los usuarios no humanos se convierten en clientes legítimos?

Los sistemas de IA están generando una proporción cada vez mayor del tráfico en la red de Fastly y, cada vez más, algunos de esos sistemas actúan en nombre de usuarios reales. Pueden recuperar información, comparar opciones, comprobar la disponibilidad, responder preguntas y completar tareas de forma autónoma. 

Y la tendencia se está acelerando. De enero de 2026 a mayo de 2026, Fastly observó que las peticiones de IA crecieron aproximadamente un 30 %; unas 6,5 veces más rápido que el tráfico humano durante el mismo periodo. En toda nuestra plataforma, el tráfico autónomo de máquina a máquina, incluidos rastreadores, bots, agentes, sistemas impulsados por API y otras interacciones iniciadas por máquinas, se acerca a la mitad de todas las peticiones de internet.

La infraestructura subyacente de la antigua internet no se diseñó para esto. Durante años, el tráfico automatizado se trató por defecto como hostil. Los bots significaban scraping, fraude, relleno de credenciales, acaparamiento de inventario o abuso. Los sistemas de seguridad evolucionaron en torno al bloqueo por defecto del comportamiento no humano porque, la mayoría de las veces, ese comportamiento era malicioso.

Ahora la línea es cada vez más difícil de trazar. Un agente de IA que compara precios de hoteles o repone suministros en nombre de un cliente representa a un usuario real. Puede contener credenciales de pago y estar autorizado para completar transacciones de forma autónoma. Pero cuando llega a un sitio web, a menudo parece idéntico al mismo tráfico automatizado que las empresas llevan años intentando filtrar. 

Las empresas necesitan mejores formas de decidir qué automatización merece acceso.

Fastly y Skyfire están potenciando a las empresas a hacer precisamente eso: verificar qué agentes de IA son legítimos antes de concederles acceso a servicios, contenido o transacciones.

Mira cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge

Cómo Skyfire ayuda a las empresas a identificar y confiar en agentes de IA

Skyfire es una infraestructura de comercio agéntico que ofrece a los agentes de IA y a las plataformas que los alojan dos cosas de las que actualmente carecen: identidad verificada y capacidad de pago.

En el ámbito de la identidad, Skyfire emite credenciales Know Your Agent (KYA) (identidad tokenizada que acompaña al agente como un JSON Web Token Standard). Un token KYA indica a un comerciante o proveedor de servicios quién es el agente, a qué persona o Enterprise representa y si ha sido verificado mediante el proceso de registro de Skyfire. El diseño toma elementos de marco de cumplimiento establecidos como Know Your cliente (KYC) y Know Your Business (KYB), adaptados para una clase de actores que no tienen permisos de conducir ni documentos de constitución.

En el ámbito de los pagos, Skyfire proporciona billeteras que admiten tanto stablecoins como tarjetas de crédito tokenizadas, lo que permite a los agentes completar transacciones en tiempo real. Un agente con credenciales de Skyfire puede completar una compra mediante un flujo Standard de comercio electrónico, pagar el acceso a API por llamada o liquidar un micropago sin necesidad de que una persona saque una tarjeta de crédito en el momento de la compra.

Para las empresas que están en el extremo receptor, Skyfire proporciona el nivel de verificación que les permite distinguir un agente financiado y responsable de una automatización anónima. Las editoriales, los comerciantes y los proveedores de datos pueden aceptar tráfico de agentes a través de su infraestructura web existente, controles de seguridad y niveles de autenticación, sin necesidad de cambiar de plataforma.

Cómo Fastly permite el tráfico de agentes de confianza

Los agentes de IA suelen operar dentro de ventanas de ejecución ajustadas. Por ejemplo, un agente de compras que comprueba el inventario en varios retailers puede necesitar evaluar varios sistemas simultáneamente antes de que cambie el inventario o caduque el precio. Introducir viajes de ida y vuelta adicionales a sistemas centralizados añade una latencia que se agrava rápidamente a escala. 

Los datos de la plataforma de Fastly muestran que es significativamente más probable que el tráfico de IA, en comparación con el tráfico humano, requiera datos nuevos de la infraestructura de origen, lo que refuerza la necesidad de una aplicación escalable más cerca del edge.

A medida que crece el tráfico agéntico, los modelos de aplicación centrados en el origen se vuelven cada vez más caros y difíciles de escalar. Ahí es donde la infraestructura de edge se vuelve crítica.

Los productos de seguridad de Fastly inspeccionan más de 8 billones de peticiones al mes y protegen más de 130 000 aplicaciones y API. Skyfire ha integrado sus credenciales respaldadas por identidad y pago en la plataforma de edge cloud programable de Fastly, lo que permite que la verificación de identidad del agente y la validación del pago se produzcan en los puntos de presencia distribuidos globalmente de Fastly antes de que una petición llegue siquiera a la infraestructura de origen.

La integración admite varios modelos de aplicación:

  • Un comerciante puede permitir que los agentes verificados accedan a catálogos de productos y completen compras, al tiempo que aplica limitación de frecuencia al tráfico de agentes no verificados. 

  • Una editorial puede conceder a los agentes con credenciales de pago válidas acceso completo al contenido, mientras redirige a los agentes sin credenciales a un paywall. 

  • Un proveedor de datos puede aplicar precios escalonados en función del volumen y la frecuencia de las peticiones de los agentes, con la aplicación gestionada automáticamente en el edge.

En cada caso, la empresa conserva el control total sobre sus políticas. Skyfire proporciona las señales de identidad y pago. Fastly proporciona el entorno de aplicación. La empresa decide qué hacer con ambos.

Cómo implementar Skyfire en Fastly

El protocolo KYA de Skyfire está construido sobre infraestructura web Standard como JWT, OAuth2 y JWKS, lo que significa que encaja de forma nativa en el ciclo de vida de la petición HTTP que la plataforma de Fastly ya gestiona: sin SDK propietarios, sin nivel de middleware, sin puerta de enlace de API independiente.

Para las empresas que ya utilizan Fastly Compute, habilitar el tráfico de agentes verificados por Skyfire es un cambio de configuración, no un proyecto de ingeniería. Skyfire ha desarrollado una implementación de referencia que demuestra cómo usar tokens KYA y Fastly Compute para verificar la identidad de los agentes y controlar el acceso a contenido protegido e interfaces de programación de aplicaciones en el edge. La implementación está disponible como una implementación de referencia abierta para los clientes de Fastly interesados en habilitar tráfico de agentes de confianza.

Visita el repositorio de demostración de Skyfire Fastly Compute y sigue las instrucciones del archivo README.

La guía te explica cómo crear una clave de API de Skyfire, incorporar tus cuentas de Buyer y Seller, desplegar la aplicación de Fastly Compute y probar peticiones con y sin tokens KYA.

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