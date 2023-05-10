Shane Burgess es Senior Product Manager del equipo de Security Product y ocupa de la gestión de certificados y conexiones TLS. Cuenta con más de 8 años de experiencia en infraestructura de la nube, en los que ha trabajado en productos para el comercio electrónico, registros de dominios, cumplimiento, gestión de certificados TLS y protección contra ataques de DDoS. Cuando no trabaja, se le puede encontrar cocinando, ejerciendo de manitas o jugando en la pista de hockey sobre hielo más cercana.

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