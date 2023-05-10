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Shane Burgess
Senior Product Manager, Fastly
Shane Burgess es Senior Product Manager del equipo de Security Product y ocupa de la gestión de certificados y conexiones TLS. Cuenta con más de 8 años de experiencia en infraestructura de la nube, en los que ha trabajado en productos para el comercio electrónico, registros de dominios, cumplimiento, gestión de certificados TLS y protección contra ataques de DDoS. Cuando no trabaja, se le puede encontrar cocinando, ejerciendo de manitas o jugando en la pista de hockey sobre hielo más cercana.
Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio
Nueva gestión de dominios de Fastly: Los dominios son independientes de la configuración del servicio, lo que reduce el riesgo de despliegue. Opera más rápido y seguro a escala.
Anunciamos TLS bidireccional de Fastly
Nos llena de entusiasmo anunciar la disponibilidad general de TLS bidireccional (mTLS), que proporciona cifrado y autenticación bidireccionales de comunicaciones entre redes en Fastly.