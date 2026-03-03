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Dominios, reinventados: más rápidos, más seguros y totalmente independientes de la configuración del servicio

Shane Burgess

Senior Product Manager, Fastly

CDN y distribuciónProducto

Hoy, estamos encantados de presentar un nuevo modelo para la gestión de dominios: los dominios ahora son recursos independientes, ya no están vinculados a la configuración del servicio. Estamos dejando de incluir dominios como parte de nuestras configuraciones de servicio para reducir el riesgo de despliegue, acelerar los flujos de trabajo de los clientes, desbloquear nueva flexibilidad para arquitecturas de múltiples servicios, migraciones escalonadas, seguridad a nivel de dominio y automatización de TLS. Los clientes ahora pueden gestionar dominios, certificados y relaciones de enrutamiento de forma independiente, lo que hace que operar a escala sea más rápido y seguro.

Los problemas que queremos resolver son: ciclos de despliegue, complejidad de versionado, radio de explosión y proliferación de configuraciones. Tradicionalmente, gestionar dominios en el borde significaba incrustarlos directamente dentro de la configuración del servicio. Eso creó fricción al requerir un despliegue de servicio completo solo para añadir o eliminar un dominio. 

Los dominios ahora se vuelven sin versión, o ya no están vinculados a versiones específicas del servicio. Esta nueva forma de gestionar dominios ofrece ventajas significativas. Cambiar el servicio al que se dirige un dominio ahora es solo cuestión de unos clics o una llamada a la API. Ya no tienes que clonar y editar configuraciones de servicio, y luego activar la nueva versión del servicio para añadir o eliminar dominios. Nuestro nuevo sistema de gestión de dominios te permite cambiar los servicios a los que apunta el dominio al vuelo, sin tiempo de interrupción. Además, no hay riesgo de perder un dominio en una configuración de servicio si necesitas revertir a una versión anterior del servicio; el dominio ahora siempre apuntará a la versión activa del servicio. 

La gestión de dominios te permite añadir un dominio y asegurarlo con un certificado de seguridad de la capa de transporte (TLS). Incluso si no estás listo para asignarlo a un servicio para aceptar tráfico, ahora puedes preparar tu dominio con anticipación y comenzar a gestionar tráfico cuando estés listo.

Nuestra nueva forma de gestionar dominios también elimina el límite de servicio de dominios. Ahora puedes tener tantos dominios como necesites apuntando a un servicio. Los equipos grandes y las plataformas multiinquilino pueden gestionar los dominios por separado de la lógica de la aplicación y la propiedad del servicio. Service pinning ya no es un requisito para los clientes que tienen un gran número de dominios. Ahora puedes tener múltiples servicios asociados con tus direcciones exclusivas de Protocolo de Internet (IP). 

La próxima vez que inicies sesión en el panel de control de Fastly, verás un nuevo icono de navegación de nivel superior Dominios. Debajo de esto, encontrarás nuestra página de gestión de dominios . También notarás que hemos movido la sección de gestión de la seguridad de la capa de transporte (TLS) de seguridad a dominios.  En la página de gestión de dominios , vamos a completar la lista de dominios con cualquier dominio que figure en cualquier certificado de seguridad de la capa de transporte (TLS) de tu cuenta, tanto pasado como presente. Verás un «-» en la columna de Service, esto significa que el dominio todavía está utilizando nuestro sistema antiguo, o no está en uso en absoluto, y el nuevo sistema no se utilizará hasta que asignes un servicio al dominio. Asignar o desasignar un servicio al dominio te da la flexibilidad de cambiar entre nuestra antigua y nueva plataforma mientras trabajas en la migración de tus dominios a la nueva plataforma. 

También puedes hacer clic en el enlace del dominio para ver una página de detalles del dominio. Esta página te ofrece una visión general de dónde llega la petición del cliente a Fastly, el certificado de seguridad de la capa de transporte (TLS) utilizado y su fecha de vencimiento, el servicio al que se dirige el tráfico y el back end asociado. Todo en uno clara vista:

Cómo empezar con la nueva gestión de dominios de Fastly

Si utilizas la interfaz de usuario, hacer clic en la página de dominios y asignar un servicio a cada uno de tus dominios es la forma de comenzar a usar el nuevo sistema. Cuando una petición llega al borde de Fastly, el dominio se buscará primero en el nuevo sistema; si no se encuentra en el nuevo sistema, volvemos al sistema alternativo. Una vez que hayas probado el nuevo sistema, puedes eliminar los dominios de la sección de Dominios Clásicos de las configuraciones de tu servicio, y la migración estará completa. Para obtener más información, consulta nuestra guía de migración

Si utilizas la Fastly CLI o el proveedor de Fastly para Terraform para gestionar tus servicios y dominios, deberías actualizar a las nuevas versiones, que tienen soporte para dominios sin versión. La versión 14.0.0 o superior de Fastly CLI y la versión 8.7.0 o superior del proveedor de Terraform de Fastly tienen "full" soporte para gestionar dominios utilizando este nuevo modelo. Para obtener más información, revisa las notas de lanzamiento de Fastly CLI 14.0.0 y Fastly Terraform proporcionado 8.7.0.

Ten en cuenta que Fastly CLI 14.0.0 incluye cambios no compatibles hacia atrás para admitir esta nueva experiencia de gestión de dominios: en particular, los comandos 'fastly domain' han sido renombrados a 'fastly service domain', y los comandos 'fastly domain-v1' han sido renombrados a 'fastly domain'.

Relatos de advertencia

Aunque nuestra nueva plataforma tiene muchas ventajas y será beneficiosa a largo plazo, reconocemos que hay algunos posibles puntos problemáticos para ciertos casos de uso. 

Comodines de varios niveles: En la configuración del servicio, admitimos certificados comodín como *.example.com. Sin embargo, nuestra configuración de servicio trataría el comodín para significar cualquier cosa a la izquierda del dominio raíz. Se usaría el * para múltiples niveles, como foo.bar.example.com. Nuestro nuevo sistema seguirá los estándares del sistema de nombres de dominio (DNS) y de la seguridad de la capa de transporte (TLS), y solo admitirá un nivel en el subdominio con comodín. En el ejemplo anterior, puedes usar foo.example.com, bar.example.com, pero foo.bar.example.com necesitará otro comodín o un certificado específico para ese nivel.

Purgado: Ahora es posible tener el mismo dominio en varias cuentas. Utilizamos el DNS para asegurar que la cuenta correcta reciba el tráfico, pero esto cambiará cómo funciona la purga. Nuestra interfaz de programación de aplicaciones ahora requiere un Service ID:

curl -i -X POST -H "https://api.fastly.com/service/<$service_id>/purge_url/example.com" Fastly-Key:FASTLY_API_TOKEN

Cambio de servicio usando protección: Si actualmente estás utilizando encabezados para cambiar servicios en tu punto de presencia (POP) de protección, por favor ponte en contacto con el administrador de tu cuenta para que podamos entender este caso de uso. 

Clientes de Platform TLS: Contacta a tu gestor de cuenta. Nos encantaría tener una conversación contigo sobre cómo ahora podemos estar mejor preparados para adaptarnos a tus necesidades.

El futuro de la gestión de dominios: estado de la migración y hoja de ruta

Reconocemos que las migraciones son difíciles, complicadas de priorizar y pueden llevar mucho tiempo. No hemos establecido un cronograma de fin de vida para nuestro sistema antiguo. Sin embargo, tenemos características en nuestro plan que funcionarán solo con nuestro nuevo sistema. En nuestra hoja de ruta se han planificado características que se crearán en nuestra nueva plataforma. 

Estamos emocionados de lanzar nuestro nuevo sistema de gestión de dominios y creemos que realmente te va a encantar la flexibilidad, simplicidad y seguridad que ofrece. Empieza a usarlo hoy mismo¡

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