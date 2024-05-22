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Sue Smith
Senior Learning Experience Manager, Fastly
Sue se dedica a la experiencia de aprendizaje de Fastly y crea vías para que los usuarios alcancen sus objetivos. Entró en Fastly como parte del equipo de Glitch y ha dirigido programas de formación para comunidades y plataformas de desarrollo, como Postman y la Fundación Mozilla.
Breve introducción a la informática en el edge
¿No tienes claro qué es la informática en el edge? Se trata de un modelo de informática descentralizada que acerca las aplicaciones a los orígenes de los datos, como dispositivos del internet de las cosas o servidores locales en el edge.
Empezar con la CDN de Fastly, ahora más fácil con Glitch
Glitch te lo pone aún más fácil para atender tráfico de tu sitio web mediante Fastly. Nos alegra compartir la primera guía de desarrollo para facilitar tu incorporación.