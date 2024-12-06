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Breve introducción a la informática en el edge

Sue Smith

Senior Learning Experience Manager, Fastly

CDN y distribuciónRed del borde

¿No tienes claro qué es la informática en el edge? Aunque no lo creas, ponerte en marcha con esta tecnología es más fácil de lo que parece. En esta serie te explicaremos los conceptos y los métodos necesarios para mejorar tus sitios web con Glitch y Fastly en el edge.

Pero empecemos por el principio...

Alojamiento web

Cuando visito un sitio web, el navegador descarga en mi dispositivo contenidos como texto, imágenes, otros archivos multimedia y el código que le indica cómo renderizar las páginas con las que interactúo.

Estos contenidos pueden estar en servidores situados literalmente al otro lado del charco. Por ejemplo, yo vivo en el Reino Unido y visito muchos sitios que están alojados en Estados Unidos. Los contenidos tienen que recorrer mucha distancia, lo cual puede provocar latencia y hacer que todo vaya más lento. 🐢

Almacenamiento en caché

Pongamos que visito un mismo sitio web todos los días. Sería un desperdicio descargar los mismos contenidos cada vez, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos apenas cambian, como los logotipos y algunas imágenes. Por suerte, mi dispositivo tiene la capacidad de almacenar esos elementos en caché o, lo que es lo mismo, guardar copias de ellos en su interior.

El propietario del sitio web puede establecer reglas para indicarle al navegador cuánto tiempo puede conservar estos elementos antes de tener que pedírselos de nuevo al servidor.

🤔 El almacenamiento en caché del navegador ahorra un montón de tráfico y hace que internet vaya más rápido, pero ¿qué pasa si mi vecina de al lado también visita el mismo sitio web? ¿Ella también está descargando los mismos contenidos alojados en la otra punta del mundo?

CDN

Las redes de distribución de contenidos o CDN añaden una capa más de almacenamiento en caché al guardar copias de los elementos en sus servidores. Los servidores de una CDN están repartidos por todo el planeta. 🌍

Si el sitio web que mi vecina y yo visitamos a diario tiene una CDN, podemos recibir los contenidos de un servidor situado más cerca de nosotras que aquel donde se aloja. Esto significa que podemos enviar una petición para acceder al sitio y recibir la respuesta (o parte de ella) de un servidor situado en el Reino Unido, no en Estados Unidos.

Esto es lo que pasa cuando envío una petición a un sitio web que tiene una CDN:

  • Si el contenido está en la caché de la CDN, recibo una respuesta de ella y la petición no tiene que acercarse al origen, que es donde se aloja el sitio.

  • En caso contrario, la CDN manda la petición al origen y me reenvía el contenido.

    • Si ese contenido se puede almacenar en caché, la CDN hará eso mismo para que quienes visiten el sitio web después de mí reciban la respuesta directamente de ella.

Si el propietario del sitio decide actualizar el contenido y no quiere que los usuarios sigan recibiendo la versión almacenada en caché (por ejemplo, porque ha cambiado el diseño), puede purgar la caché para que las nuevas peticiones obtengan el contenido actualizado del host en el origen. Una vez que el nuevo contenido se almacena en la caché de la CDN, las siguientes personas que visiten el sitio web lo recibirán directamente de un servidor cercano, por lo que se cargará a una mayor velocidad.

El edge

El almacenamiento en caché mejora el rendimiento de un sitio web mediante redes de servidores situadas más cerca de los usuarios a las que llamamos redes en el edge. Además de reenviar contenidos, estos servidores pueden ejecutar código. En otras palabras, el procesamiento se puede realizar en los sitios web, más cerca de los usuarios finales, y en eso consiste precisamente la informática en el edge.

La informática en el edge permite desarrollar aplicaciones capaces de ejecutar código que mejora la experiencia de uso de los sitios web al estar más cerca de la información relevante de los usuarios. Muchas aplicaciones del internet de las cosas (IoT) también procesan los datos más cerca de los dispositivos de los usuarios gracias al edge.

Las aplicaciones en el edge, situadas entre los usuarios y el origen, pueden hacer todo tipo de cosas:

  • 🚧 Modificar la petición de un usuario, la respuesta del origen o ambas para incluir datos de geolocalización o personalizar la pantalla, por poner un par de ejemplos.

  • 🧪 Enviar varias versiones de un sitio web a grupos de usuarios con distintas finalidades, como llevar a cabo test A/B.

  • 🏭 Responder a un usuario con contenido generado íntegramente en el edge sin ni siquiera utilizar un servidor de origen.

  • ⛑️ Ocuparse de los errores en el origen para ofrecer un funcionamiento fiable incluso cuando algo va mal en el host del sitio web.

  • 🔐 Trasladar al edge algunas de las funcionalidades de un sitio web, como la autenticación.

  • 💌 Facilitar la comunicación instantánea y en tiempo real entre usuarios de todo el mundo.

El camino hacia el futuro de internet

La mayoría de los sitios web de gran envergadura se sirven del alojamiento en la nube, por lo que se encuentran en servidores gestionados por un proveedor que asigna recursos bajo demanda. Como estas aplicaciones web suelen funcionar sin servidores, el proveedor de servicios en la nube también gestiona el aprovisionamiento de la infraestructura del servidor; es decir, la plataforma que alberga los sitios web. Estas tecnologías en la nube sin servidores visibilizan los recursos del servidor mediante interfaces de software, así que podemos controlar lo que hay en él mediante código.

El edge programable traslada estas opciones a las redes en el edge, de forma que los desarrolladores pueden valerse de código para controlar todo lo que ocurre entre los usuarios y el servidor de alojamiento. Esto les permite crear aplicaciones muy potentes y, con ellas, nuevas experiencias de uso.

🎏🚀 Hasta ahora, la informática en el edge y otras tecnologías similares han sido patrimonio exclusivo de las organizaciones más grandes. Estamos esforzándonos al máximo para que todo el mundo pueda acceder a ellas y poner su granito de arena en el futuro de internet con Fastly y Glitch. ¡No te pierdas los tutoriales que publicaremos para ayudarte a conseguirlo!

Echa un vistazo a ~fastly-compute-intro en el editor de Glitch para acceder a una versión interactiva de esta guía.

Artículo publicado inicialmente en Dev.to

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