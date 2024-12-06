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Empezar con la CDN de Fastly, ahora más fácil con Glitch

Sue Smith

Senior Learning Experience Manager, Fastly

CDN y distribuciónPlataforma

Te lo ponemos más fácil que nunca para que aprendas a manejar el tráfico de tu sitio web con Fastly. En los dos años desde que Glitch pasó a formar parte de Fastly, hemos descubierto el valor que añade disponer de un sitio web que se pueda remezclar con un simple clic y utilizar con un servicio de Fastly. Nos alegra compartir nuestra primera guía de desarrollo, a la que acompaña un proyecto de Glitch que puede usar nuestra comunidad para hacer que la incorporación a Fastly sea rápida y sencilla.

Los productos tecnológicos son una pieza más del rompecabezas

Hoy en día, la esencia de la web es la integración. Sitios y aplicaciones existen dentro de un complejo ecosistema de dependencias que el personal de desarrollo debe comprender para poder sacar provecho de cualquier producto. Muchos productos de desarrollo del sector utilizan Glitch para facilitar la adopción y la incorporación, puesto que aporta aplicaciones remezclables que generan escasa fricción e incluyen información de ayuda en el propio proyecto. En Fastly, poder formar acerca de nuestra tecnología en un entorno web es crucial para demostrar el valor y el propósito de lo que creamos. 

Así, hemos iniciado un programa de experiencias de aprendizaje que, mediante Glitch, ayudan a que los usuarios comprendan tecnologías como las CDN y la informática en el edge, empezando con una formación acerca de la distribución de sitios web. 

Nuestra nueva guía repasa el flujo de creación de un sitio web en Glitch y la configuración de un servicio de CDN de Fastly para ofrecerlo a los visitantes de tu sitio, incluido cómo usar Fastly TLS gratis para que tu dominio apunte a tu sitio. El objetivo es que puedas sacar valor de Fastly con la mayor rapidez y facilidad posibles y que tus sitios web sean más rápidos y estables siguiendo unos pocos pasos.

Nuestra comunidad interna, banco de pruebas positivas

Hemos seguido un patrón fuera de lo común para crear esta experiencia de aprendizaje, y es que la hemos aplicado para la formación de nuestro propio personal. En la primera parte de 2024, usamos Glitch para que equipos internos aprendieran a dar sus primeros pasos con los servicios de Fastly. Glitch ayudó a nuestros compañeros a entender más a fondo cómo Fastly encaja dentro de la web y del mundo en general. Al basar la formación en un proyecto de Glitch, los equipos pudieron practicar con Fastly y sacar mucho valor formativo en una sola sesión, independientemente de su puesto o experiencia previa.

Este programa de formación sirvió de banco de pruebas del proceso de aprendizaje, de modo que cumplió un doble propósito: dar conocimientos sobre producto a nuestra plantilla, y optimizar la efectividad de estos recursos para los usuarios. Además, abrimos un canal de comentarios internos sobre el producto que contribuyó de forma significativa a mejorar la experiencia de uso, de modo que será más fácil de usar de aquí en adelante.

Diversidad de estudiantes

A la gente le gusta aprender de diferentes maneras: unos prefieren leer todo el material e ir consolidando los conocimientos de forma metódica, mientras que otros querrán aprender mediante juegos y experimentos. Al ofrecer un proyecto de Glitch interactivo que sigue la misma estructura de aprendizaje que su tutorial correspondiente, damos cabida a muchos más estilos de aprendizaje que antes.

Descubre nuestro nuevo tutorial: Operar tu sitio mediante Fastly

Encontrarás tu proyecto de Glitch integrado en la página; puedes remezclarlo para disfrutar de una experiencia guiada por el editor de Glitch.

Si necesitas ayuda o quieres compartir tu opinión, cuelga un mensaje en el foro comunitario.

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