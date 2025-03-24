Terri Allegretto
Senior Manager, Product Marketing, Developer Platform
Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly
Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython.
Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints
Early Hints for Compute ya está disponible de forma generalizada, lo que mejora considerablemente el rendimiento de los sitios web y la experiencia del usuario al precargar los recursos esenciales.
Creación de salas de espera flexibles con Fastly Compute
Controla el tráfico del sitio web y evita la sobrecarga del servidor con las salas de espera de Fastly Compute. Descubre cómo crear colas flexibles y personalizables para eventos con mucha demanda.
Introducción a Object Storage de Fastly: desde la integración de CDN hasta la computación sin servidor
Descubre cómo aprovechar Object Storage de Fastly para la integración de CDN y la computación sin servidor. Reduce los costes y optimiza tu flujo de trabajo hoy mismo.