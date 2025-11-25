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Fastly y Yottaa transforman el rendimiento del sitio con Early Hints

Ajay Bharadwaj

Product Manager, Fastly

Terri Allegretto

Senior Manager, Product Marketing, Developer Platform

ComputeCDN y distribuciónClientesIngenieríaRendimiento

En el mundo del rendimiento web, nada es más relevante para los usuarios, y para los resultados finales, que la velocidad a la que pueden visualizar e interactuar con el contenido más importante. Mejorar métricas como la carga del elemento visual más grande (LCP) y el tiempo hasta el primer byte (TTFB) son objetivos fundamentales para los equipos de ingeniería centrados en el rendimiento, especialmente aquellos que gestionan sitios de comercio electrónico con mucho tráfico, plataformas multimedia con gran cantidad de contenido y aplicaciones sensibles a la latencia. 

Early Hints es un potente estándar web que transforma el tiempo de inactividad del navegador en una precarga productiva, lo que mejora drásticamente la rapidez con la que los usuarios ven el contenido crítico. Mientras el servidor de origen procesa las solicitudes, Early Hints permite a los navegadores comenzar a obtener inmediatamente los recursos esenciales (imágenes destacadas, CSS crítico, fuentes clave), es decir, los elementos exactos que afectan a las métricas LCP y TTFB.

Ya disponible en Fastly Compute

Nos complace anunciar que Early Hints ya está disponible en Fastly Compute, además de nuestra plataforma CDN. Esta ampliación significa que puedes aprovechar toda la programabilidad de Compute para crear estrategias de Early Hints dinámicas y personalizadas, todo ello incluido en tu precio actual de Compute, sin necesidad de configurar nada para empezar.

Impacto en el mundo real: la historia de éxito de Yottaa

El impacto medible de Early Hints es la razón por la que empresas líderes en optimización web como Yottaa lo han convertido en un elemento central de su estrategia de rendimiento. Como empresa de rendimiento centrada en el comercio electrónico que gestiona más de 1000 propiedades en la plataforma en el borde de Fastly, Yottaa sabe que una LCP y un TTFB más rápidos se correlacionan directamente con tasas de conversión más altas.

«Early Hints es una pieza fundamental de nuestra plantilla aceleradora Yottaa en Fastly», explica Benjamin Trafton, vicepresidente de Ingeniería de Rendimiento en Yottaa. «Junto con la optimización de imágenes, las reglas de almacenamiento en caché inteligente, la protección WAF y los servicios informáticos en tiempo real para la transformación HTML, Early Hints ofrece mejoras de rendimiento constantes en toda nuestra base de clientes».

Aunque las reglas de Early Hints varían según el sitio del cliente, Yottaa suele seleccionar algunos recursos fundamentales de terceros y elementos clave de scripts o archivos de renderización para que el navegador pueda comenzar a cargarlos, y los resultados han sido impresionantes:

40 % de mejora en el TTFB

Mejora del 10 % en la LCP

Ahora, Yottaa está explorando las capacidades avanzadas de Early Hints en Compute para mejorar aún más el rendimiento:

  • Precarga predictiva: análisis del comportamiento del usuario para predecir y preseleccionar las siguientes mejores páginas que un cliente podría visitar

  • Optimización dinámica: actualización automática de sugerencias basándose en el análisis en tiempo real del código fuente, identificando recursos comunes que bloquean el renderizado y activos críticos propios

Early Hints en la plataforma Fastly: una ventaja competitiva

Históricamente, Fastly ha dado soporte a Early Hints para nuestros clientes de CDN utilizando VCL (Varnish Configuration Language). Sin embargo, nuestra última versión ofrece soporte para Early Hints en la plataforma Compute. Aunque la implementación de VCL es potente, Early Hints en Compute es revolucionario porque permite a los desarrolladores generar sugerencias de forma programática y dinámica directamente en el borde utilizando cualquiera de nuestros SDK compatibles. Así se ofrece un nivel de flexibilidad y control sin precedentes, lo que permite optimizaciones sofisticadas que antes no eran posibles.

Con Early Hints en Compute, los desarrolladores pueden generar una lógica para realizar tareas como:

  • Enviar sugerencias personalizadas basadas en el estado de inicio de sesión del usuario o en su comportamiento anterior.

  • Ofrecer diferentes conjuntos de sugerencias para usuarios móviles y usuarios de escritorio.

  • Obtener una lista de sugerencias de un almacén de datos en el borde como el KV Store de Fastly.

  • Adaptar el contenido según la ubicación geográfica de un usuario.

Esta flexibilidad potencia a los desarrolladores a crear y desplegar soluciones innovadoras que superan significativamente a la competencia. Las ventajas están incluidas en el precio de Compute, lo que lo convierte en una forma rentable de lograr un borde competitivo.

Reclama tu ventaja de rendimiento

Early Hints es una potente herramienta que aborda directamente los principales desafíos del rendimiento web. Con la plataforma de Fastly, no solo puedes implementar Early Hints, sino también ampliar sus capacidades con el poder de Compute para crear experiencias personalizadas y optimizadas dinámicamente para cada usuario.

Como demuestra el éxito de Yottaa, la combinación de Early Hints con la plataforma de borde de Fastly distribuye mejoras de rendimiento cuantificables y sostenidas a escala. Tanto si te centras en mejorar Core Web Vitals, aumentar la tasa de conversión o distribuir una experiencia de uso superior, Early Hints en Compute te ofrece las herramientas necesarias para ir por delante de la competencia.

Consulta nuestra documentación para obtener más información y recuerda unirte a la conversación en nuestro foro para contarnos qué te traes entre manos.

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