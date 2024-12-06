Prácticas recomendadas relativas al firewall de aplicaciones web (WAF)

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Sólo disponible en inglés

Por el momento, esta página solo está disponible en inglés. Lamentamos las molestias. Vuelva a visitar esta página más tarde.

Prácticas recomendadas relativas al firewall de aplicaciones web (WAF)

Liam Mayron

Director, Security Products

Seguridad

Lo normal es que cada herramienta quede a cargo de un equipo específico, como ocurre con los WAF.

El equipo de seguridad de aplicaciones suele ser el que propone el uso del firewall de aplicaciones web, pero, al ser una herramienta fundamental, puede beneficiar a todos los grupos que forman parte del proceso de DevOps. De hecho, los WAF son la tecnología que más se está adoptando en los equipos de DevOps. Según una encuesta realizada a más de 5000 creadores de aplicaciones, esta herramienta de seguridad se utiliza en más de la mitad de las prácticas de DevOps de equipos principiantes y relativamente experimentados, mientras que su uso supone un 59 % en equipos más expertos.

El uso generalizado de los WAF no es nada sorprendente, ya que los firewall de aplicaciones web ofrecen ventajas importantes al equipo de DevOps: protegen las aplicaciones, ofrecen a los desarrolladores y al equipo de operaciones mejor visibilidad de las amenazas en tiempo de ejecución y permiten a los equipos de seguridad implementar parches virtuales para evitar que alguien saque partido de una vulnerabilidad que todavía no se ha corregido.

Entonces, ¿cómo deben usar los WAF los equipos de DevOps para sacarles el máximo partido? A continuación, tienes una serie de prácticas recomendadas sobre su uso.

1. Pon el WAF delante de todas las API

Los WAF permiten a las empresas obtener visibilidad sobre el estado del tiempo de ejecución de las aplicaciones y conocer el tipo de peticiones y ataques que pueden afectar a su software. Por tanto, los WAF modernos deberían situarse por delante de todas las aplicaciones que se encuentran expuestas a internet y entre contenedores dentro de una arquitectura de microservicios o basada en API. 

Las empresas que solo cuentan con una cobertura escasa para su catálogo de aplicaciones pierden mucha visibilidad de las amenazas contra sus aplicaciones. Los análisis, registros y datos sobre el WAF que provienen de otros recursos se pueden combinar para que la empresa cuente con información detallada sobre errores de ejecución de las aplicaciones y ataques actuales. 

Los equipos de DevOps modernos prestan cada vez más atención a la observabilidad. De hecho, la probabilidad de que los equipos más experimentados (también conocidos como los «equipos de mayor rendimiento») automaticen e integren los ataques y registros de supervisión en sus procesos es cuatro veces mayor que en el caso de los equipos de menor rendimiento o menos experimentados.

2. Integra la seguridad en tu código

Si se usa un enfoque de seguridad como código, los desarrolladores serán capaces de comunicar a la infraestructura de la aplicación estimaciones sobre la seguridad del tiempo de ejecución en la fase de despliegue. Por otro lado, es posible mejorar la eficiencia al limitar los tipos de peticiones que tiene que procesar una aplicación, lo cual permite preprocesar las entradas en el edge de la infraestructura de la aplicación en lugar de dentro de la propia aplicación.

Además, los WAF modernos ofrecen más opciones a los equipos para enfrentarse a las amenazas. Por ejemplo, se pueden bloquear las vulnerabilidades más complejas que no se puedan solucionar con cambios básicos para que los atacantes no se aprovechen de estas. Y, para bloquearlas, es necesario crear un parche virtual que se pueda desplegar en el WAF. 

3. Prueba constantemente los cambios del WAF

Los WAF configurados en modo «registro y bloqueo» corren el riesgo de provocar fallos en las aplicaciones si no se prueban los cambios y actualizaciones del WAF como es debido. Por desgracia, las pruebas de seguridad y rendimiento automatizadas son el proceso de automatización con menor probabilidad de ser adoptado por los equipos de DevOps. Solo el 18 % de los equipos de DevOps de bajo rendimiento usan las pruebas de rendimiento automatizadas y tan solo el 15 % utiliza las pruebas de seguridad automatizadas. También es poco probable que los equipos de mayor rendimiento automaticen las pruebas. Según el grupo de evaluación e investigación de DevOps de Google, estos equipos han adoptado las dos formas de realizar pruebas automatizadas de rendimiento y seguridad en un 28 % y un 31 %, respectivamente. 

Los grupos que sí hacen pruebas normalmente integran el WAF como componente de la aplicación en el proceso de prueba. Al igual que sucede con las aplicaciones, puede resultar útil conocer cualquier impacto potencial que las herramientas de seguridad puedan provocar antes de aplicar el cambio en producción. 

4. Consigue apoyos para tomar decisiones relacionadas con el WAF

Aunque en el pasado los equipos de operaciones han ejercido presión para incorporar DevOps, los desarrolladores están impulsando la transición a la metodología ágil. Sin embargo, independientemente de quién haya impulsado la adopción de DevOps, tanto los grupos de desarrollo como de operaciones tienen que ser conscientes de los riesgos que su negocio está dispuesto a asumir. En el caso de las aplicaciones sin datos de usuario almacenados y que no procesan las transacciones, el WAF puede funcionar de manera muy estricta y bloquear peticiones sospechosas. 

Sin embargo, en el caso de una empresa cuya aplicación web sea su propio negocio (por ejemplo, un retailer online), puede ser necesario un esfuerzo adicional para poner a punto el WAF, ya que el bloqueo de clientes potenciales y legítimos puede provocar pérdidas para el negocio. 

Por eso, es crucial trabajar con los ejecutivos de la empresa para definir la estrategia general del WAF y los criterios que deben seguirse en la toma de decisiones.

Si se usan adecuadamente, los WAF modernos son tremendamente útiles para los grupos de DevOps. Por ejemplo, se obtiene mejor información, se agilizan las implementaciones y respuestas de seguridad y se traslada parte de la responsabilidad de la configuración de seguridad. Un proceso avanzado de DevOps supone grandes ventajas al ciclo de vida de desarrollo de software. Según el informe de DORA de Google, un grupo experimentado puede desplegar código con una frecuencia 200 veces superior en comparación con los grupos de menor rendimiento. Además, si se producen incidentes, los equipos con mayor experiencia podrán solucionarlo en una hora, mientras que los de menor rendimiento necesitarán semanas. 

Los WAF deben desplegarse correctamente para aumentar su eficacia, y estas prácticas recomendadas pueden resultar útiles para ello.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto