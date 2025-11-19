Seguridad
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Deception: Una nueva estrategia de defensa para cansar, frustrar y ahuyentar a los atacantes
La seguridad tradicional se ha enfocado históricamente en construir muros: poner candados, bloquear accesos y reaccionar cuando el peligro ya está encima. Es una estrategia puramente reactiva.
Cómo proteger tu servidor MCP con Fastly
Protege tu infraestructura de IA con Fastly. Descubre cómo nuestra arquitectura de seguridad para servidores MCP mitiga amenazas de Open Web Application Security Project y específicas de IA, al tiempo que mantiene el rendimiento en el edge.
El relleno de credenciales es la verdadera batalla final para las plataformas de juegos
El relleno de credenciales pone en peligro la confianza de los jugadores y los ingresos del sector de los videojuegos. Descubre cómo detener los ataques de apropiación de cuentas en el edge sin afectar a la experiencia de los jugadores.
Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge
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La responsabilidad operativa sin control está minando el liderazgo en seguridad
Se exige a los CISO que rindan cuentas por las violaciones de seguridad sin darles más control sobre los sistemas y las decisiones. Marshall Erwin, CISO de Fastly, explica por qué la IA amplía la brecha entre responsabilidad, visibilidad y aplicación.
La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial
Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio.
Mito o maravilla: Claude Mythos y lo que significa para la seguridad
Aprende más sobre el anuncio de IA Claude Mythos y su verdadero significado para la seguridad. Descubre por qué la protección en tiempo de ejecución es ahora fundamental frente al descubrimiento de vulnerabilidades a velocidad de máquina.
Casi la mitad de la web no es humana: dentro del Threat Insight Report de Fastly
El Threat Insight Report de Fastly revela que el 49 % del tráfico web son bots, el 99 % de los cuales no son deseados. Descubre cómo hacer evolucionar tu estrategia de bots para gestionar la seguridad y los costes.
Adaptarse a la era de la IA
Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA.
¿Qué es CVE-2026-23869? Alerta de seguridad de React Server Components
CVE-2026-23869: vulnerabilidad de denegación de servicio de gravedad alta en React Server Components. Consulta las consecuencias, las versiones afectadas y obtén protección inmediata con un parche virtual.
Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad
Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución.
El impuesto sobre la velocidad de la IA: los costes de seguridad ocultos que conlleva la adopción prioritaria de la IA
Las empresas que dan prioridad a la IA se enfrentan a tiempos de recuperación más largos, mayores costes por infracciones y superficies de ataque cada vez más amplias. Descubre cómo reducir los riesgos de seguridad y crear una infraestructura segura
DDoS en diciembre de 2025
Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación.
API Security Features
Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation.
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Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection.
Ataques de relleno de credenciales vs. ataques de fuerza bruta: ¿en qué se diferencian?
Aprende en qué se diferencia el relleno de credenciales de los ataques de fuerza bruta, cómo funciona cada uno y cuáles son las mejores prácticas para evitar la apropiación de cuentas y el acceso no autorizado.
React2Shell (continuación): Qué saber y hacer sobre las 2 últimas CVE
Tras las vulnerabilidades CVE de React2Shell de gravedad crítica, el 11 de diciembre se anunciaron dos nuevas CVE que aprovechan componentes similares de Next.js y React. Infórmate sobre estas nuevas CVE.
Protección proactiva de Fastly para React2Shell, Critical React RCE CVE-2025-55182 y CVE-2025-66478
Protege tus aplicaciones de los errores críticos de React RCE (CVE-2025-55182/66478). El parche virtual NGWAF de Fastly ofrece una defensa proactiva.
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Las interrupciones del servicio en la nube son un claro recordatorio de la fragilidad de nuestra economía digital. Descubre cómo Fastly mitigó una importante conmutación por error del tráfico y ataques DDoS simultáneos sin ninguna interrupción.