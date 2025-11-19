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El relleno de credenciales es la verdadera batalla final para las plataformas de juegos David King, Ashley Hurwitz El relleno de credenciales pone en peligro la confianza de los jugadores y los ingresos del sector de los videojuegos. Descubre cómo detener los ataques de apropiación de cuentas en el edge sin afectar a la experiencia de los jugadores. 16 de junio de 2026

Cómo Fastly y Skyfire permiten un comercio agéntico de confianza en el edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 más Descubre cómo Fastly y Skyfire ayudan a las empresas a verificar agentes de IA, habilitar pagos y aplicar acceso de confianza en el edge. 10 de junio de 2026

La responsabilidad operativa sin control está minando el liderazgo en seguridad Marshall Erwin Se exige a los CISO que rindan cuentas por las violaciones de seguridad sin darles más control sobre los sistemas y las decisiones. Marshall Erwin, CISO de Fastly, explica por qué la IA amplía la brecha entre responsabilidad, visibilidad y aplicación. 20 de mayo de 2026

La industria editorial en la era de la IA: por qué la estrategia de bots ahora es una estrategia empresarial Ashley Hurwitz, David King Casi la mitad del tráfico de Internet son ahora bots. Descubre cómo la IA está obligando a la editorial a replantearse el tráfico, la visibilidad y el futuro de su negocio. 07 de mayo de 2026

Mito o maravilla: Claude Mythos y lo que significa para la seguridad Samir Sherif Aprende más sobre el anuncio de IA Claude Mythos y su verdadero significado para la seguridad. Descubre por qué la protección en tiempo de ejecución es ahora fundamental frente al descubrimiento de vulnerabilidades a velocidad de máquina. 29 de abril de 2026

Casi la mitad de la web no es humana: dentro del Threat Insight Report de Fastly David King, Natalie Griffeth El Threat Insight Report de Fastly revela que el 49 % del tráfico web son bots, el 99 % de los cuales no son deseados. Descubre cómo hacer evolucionar tu estrategia de bots para gestionar la seguridad y los costes. 16 de abril de 2026

Adaptarse a la era de la IA James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 más Detén los bots maliciosos y evita que los rastreadores de IA recopilen datos de tu IP. ContentGuard de Fastly te ofrece el control y la visibilidad que necesitas en la era de la IA. 16 de abril de 2026

¿Qué es CVE-2026-23869? Alerta de seguridad de React Server Components Matthew Mathur, Equipo de Security Research de Fastly CVE-2026-23869: vulnerabilidad de denegación de servicio de gravedad alta en React Server Components. Consulta las consecuencias, las versiones afectadas y obtén protección inmediata con un parche virtual. 09 de abril de 2026

Así pueden las empresas europeas encontrar el equilibrio entre la soberanía de los datos y la ciberseguridad Noel Penzer Descubre cómo las organizaciones europeas pueden reforzar la ciberseguridad, mejorar la resiliencia digital y hacer frente a los retos relacionados con la soberanía de los datos en un contexto de presiones geopolíticas y normativas en constante evolución. 05 de marzo de 2026

El impuesto sobre la velocidad de la IA: los costes de seguridad ocultos que conlleva la adopción prioritaria de la IA Alina Lehtinen-Vela Las empresas que dan prioridad a la IA se enfrentan a tiempos de recuperación más largos, mayores costes por infracciones y superficies de ataque cada vez más amplias. Descubre cómo reducir los riesgos de seguridad y crear una infraestructura segura 25 de febrero de 2026

DDoS en diciembre de 2025 Liam Mayron, David King, + 1 más Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación. 22 de enero de 2026

API Security Features Natalie Griffeth Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation. 08 de enero de 2026

Imperva Alternatives Natalie Griffeth Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection. 03 de enero de 2026

Ataques de relleno de credenciales vs. ataques de fuerza bruta: ¿en qué se diferencian? Natalie Griffeth Aprende en qué se diferencia el relleno de credenciales de los ataques de fuerza bruta, cómo funciona cada uno y cuáles son las mejores prácticas para evitar la apropiación de cuentas y el acceso no autorizado. 01 de enero de 2026

React2Shell (continuación): Qué saber y hacer sobre las 2 últimas CVE Equipo de Security Research de Fastly Tras las vulnerabilidades CVE de React2Shell de gravedad crítica, el 11 de diciembre se anunciaron dos nuevas CVE que aprovechan componentes similares de Next.js y React. Infórmate sobre estas nuevas CVE. 11 de diciembre de 2025

Protección proactiva de Fastly para React2Shell, Critical React RCE CVE-2025-55182 y CVE-2025-66478 Kelly Shortridge Protege tus aplicaciones de los errores críticos de React RCE (CVE-2025-55182/66478). El parche virtual NGWAF de Fastly ofrece una defensa proactiva. 08 de diciembre de 2025

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