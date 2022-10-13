DDoS en diciembre de 2025 Liam Mayron, David King, + 1 más Descubre cómo evolucionaron los sofisticados ataques DDoS de nivel 7 y de red en diciembre de 2025, incluido el mayor ataque del año y las estrategias de mitigación. 22 de enero de 2026

Mitigando los ataques DDoS más rápido y con aún más precisión Liam Mayron, David King Descubre cómo la actualización del Adaptive Threat Engine de Fastly para la protección DDoS mejora la precisión de la mitigación y reduce el tiempo medio de la mitigación en un 72 % durante las vacaciones. 20 de noviembre de 2025

DDoS en septiembre Liam Mayron, David King, + 1 más El informe de Fastly de septiembre de 2025 sobre ataques DDoS detalla los ataques a aplicaciones modernas. Obtén conocimientos y orientación para fortalecer tus iniciativas de seguridad. 17 de octubre de 2025

DDoS en agosto Liam Mayron, David King Tendencias de ataques DDoS de agosto de 2025: las nubes a hiperescala son la fuente del 70 % de los ataques. Obtén conocimientos sobre las últimas tendencias de ataque de denegación de servicio distribuido en aplicaciones para fortalecer la seguridad. 10 de septiembre de 2025

DDoS en junio Liam Mayron, David King El informe sobre DDoS de junio revela un ataque de más de 250 000 millones de peticiones a un proveedor de alta tecnología y el auge de Byline Banshee. Obtén conocimientos clave y orientación práctica. 23 de julio de 2025

Adaptación de la protección contra DDoS automatizada Liam Mayron, David King Ajusta tu protección contra DDoS con la actualización Precise Defense de Fastly. Obtendrás flexibilidad para permitir el tráfico legítimo y mitigar automáticamente los ataques. 08 de julio de 2025

DDoS en mayo Liam Mayron, David King Informe DDoS de mayo de 2025: 2 nuevos ataques cada minuto. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación práctica sobre seguridad. 11 de junio de 2025

DDoS en abril Liam Mayron, David King Informe DDoS de abril de 2025: los ataques en EE. UU. aumentan. Obtén conocimientos clave, tendencias de tráfico y orientación de seguridad procesable. ¡Protege tus aplicaciones ahora! 22 de mayo de 2025

Seguridad sin obstáculos: por qué un simulador del WAF transforma los flujos de trabajo de DevSecOps Daniel Corbett, Liam Mayron, + 1 más Infórmate sobre el simulador de WAF de Fastly y cómo transforma los flujos de trabajo de DevSecOps al permitir pruebas de seguridad integradas, continuas y automatizadas. 05 de mayo de 2025

De la detección a la mitigación: asegurando la eficacia contra los ataques DDoS Liam Mayron, David King La actualización de DDoS Protection de Fastly, Attack Insights, ofrece información detallada sobre eventos y reglas para verificar la eficacia de la mitigación y mejorar la seguridad de la aplicación. 08 de abril de 2025

Proteger tus aplicaciones web nunca había sido tan fácil: presentamos el servicio de seguridad gestionada de Fastly Liam Mayron Cuando sufres un ataque, no hay tiempo que perder. El servicio de seguridad gestionada de Fastly protege tus API y aplicaciones web y libera a tus equipos para que se centren en competencias clave, iniciativas estratégicas y proyectos de gran alcance. 16 de febrero de 2023

Presentamos la compatibilidad con Terraform en el WAF en la nube Liam Mayron Terraform, de HashiCorp, permite a los equipos de DevOps desplegar infraestructura en la nube como código. Todas nuestras líneas de productos son compatibles con Terraform. Hoy queremos presentar las mejoras de nuestro proveedor de Terraform para el WAF de última generación en el modelo de despliegue del WAF en la nube, que agilizarán aún más las operaciones de nuestros usuarios de DevOps seguro. 18 de noviembre de 2022