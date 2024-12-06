Compute ya es compatible con Go

La plataforma Compute de Fastly permite a los clientes crear aplicaciones de gran escala repartidas por todo el mundo y ejecutar código en el edge con lenguajes tan populares como Rust y JavaScript . A partir de ahora, también podrás utilizar Go .

Rust es un lenguaje que se caracteriza por su rapidez y el uso eficiente de la memoria. No tiene motor de tiempo de ejecución ni recolector de elementos no utilizados, pero puede ejecutar servicios esenciales para el rendimiento. Además, proporciona un sistema completo y flexible y un modelo de propiedad que garantiza la protección de la memoria.

JavaScript está en todas partes. Hoy por hoy, es el lenguaje de programación más utilizado por los desarrolladores . Casi todo el mundo que crea una experiencia web tiene de fondo un entorno de desarrollo JavaScript. Además, por mucho que esté creciendo la adopción de WebAssembly en navegadores, muchas aplicaciones web siguen ejecutándose en JavaScript.

Y más te vale programar con esos lenguajes.

Go es un lenguaje que cuenta con el respaldo de Google. Es una bella solución intermedia que atrae a los desarrolladores que valoran su sencillez, rapidez y escalabilidad, así como sus extraordinarias herramientas nativas. En el sector, se lo conoce como «el lenguaje de programación de la nube». Además, ha servido para diseñar servicios y herramientas de red a gran escala, como Docker , Kubernetes , Istio o Terraform , y muchas otras tecnologías de la nube.

Por todo ello, nos complace anunciar que Go ya es compatible con Compute. Si quieres probarlo, aquí tienes un sencillo ejemplo que devuelve datos de nuestra API de geolocalización . ¡Dale a RUN y verás!