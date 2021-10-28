Optimización de Compute para sistemas agénticos con nueva funcionalidad de transferencia de petición Ulyssa Mello Optimiza las peticiones de backend de larga duración con la nueva funcionalidad de transferencia de peticiones de Fastly en nuestro SDK de Rust, aumentando el rendimiento para agentes de IA y cargas de trabajo complejas. 13 de julio de 2026

Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 más Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython. 02 de junio de 2026

Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial. 28 de enero de 2026

Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute Kay Sawada, Arquitectos de soluciones Enterprise de Fastly Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM. 23 de mayo de 2025

¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí. Simon Wistow Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo. 20 de junio de 2024

La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético piden un mayor nivel de seguridad Anil Dash, Luke Wagner La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético han hecho un llamamiento a la adopción de lenguajes con protección de la memoria, y nosotros creemos que el código existente también puede ser más seguro en este sentido. 27 de febrero de 2024

OpenTelemetry (III): uso de OpenTelemetry en Compute Katsuyuki Omuro Ya está disponible nuestra primera biblioteca de OpenTelemetry para Compute, por lo que tu aplicación de Compute puede generar seguimientos conforme a las especificaciones, que te darán información sobre su rendimiento y sus recursos. En este artículo verás lo fácil que es añadir esta funcionalidad a una aplicación en el edge. 21 de julio de 2022

Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN Chris Buckley, John Agger Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer. 19 de julio de 2022

Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute Andrew Betts, Hannah Aubry Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió. 14 de julio de 2022

The Guardian: Our day hacking with Compute Oliver Barnwell Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post. 01 de junio de 2022

Las tecnologías distribuidas y sin servidores de Fastly y Fauna ayudan a Climatiq a facilitar la toma de decisiones climáticas basadas en datos Emily Friedberg Climatiq tiene como misión impulsar la acción climática a través de los datos y la información. En esta entrada del blog, te contamos cómo la decisión de usar Fauna como base de datos y Compute@Edge de Fastly como entorno informático permitió a Climatiq alcanzar la eficiencia climática en sus propias arquitecturas y agilizar la entrega de su API a los usuarios. 12 de abril de 2022

Descubre las novedades de JavaScript en Compute Christine Cole Hoy nos complace anunciar que hemos incluido algunas actualizaciones en Compute que mejoran considerablemente tanto el tiempo de ejecución de JavaScript como la experiencia de los desarrolladores en la plataforma. 06 de abril de 2022

Fastly y Fanout: la informática en el edge y los mensajes en tiempo real, una gran combinación Simon Wistow Estamos encantados de unir fuerzas con Fanout. Al integrar la tecnología de Fanout en nuestra red, se podrán desarrollar aplicaciones en el edge en tiempo real, con una comercialización más rápida, menos fricción y una escalabilidad nunca vista. 30 de marzo de 2022

Fastly + Glitch = desarrollo en el edge más fácil Simon Wistow Esta reciente alianza te permitirá desplegar aplicaciones de Glitch en Compute@Edge, nuestra plataforma de edge cloud. ¿Qué significa esto para ti?: desarrollar experiencias digitales personalizadas y de alta calidad te resultará más fácil que nunca. 02 de febrero de 2022

Presentamos Cloud Deploy: poner en marcha un proyecto Compute ahora es más fácil Kailan Blanks Presentamos Cloud Deploy, un asistente que te ayuda a comenzar a construir en Compute mediante el despliegue y la personalización de plantillas, y te dota de un flujo de trabajo de despliegue automatizado y las mejores prácticas de desarrollo. 05 de enero de 2022

El sitio web cumple 30 años: diseño de las aplicaciones web del futuro Jana Iyengar Dado que en la actualidad muchos sitios web son en realidad aplicaciones, convendría que los diseñáramos como tales. Para ello necesitamos arquitecturas de aplicación y redes que tengan capacidad para soportar experiencias de usuario rápidas, seguras y escalables. Debemos ser más dinámicos en la manera de abordar el desarrollo web y plantearnos qué herramientas necesitamos para conseguirlo. 23 de noviembre de 2021

El sitio web cumple 30 años: a la altura de las necesidades del futuro Davin Camara Ya puestos a celebrar el 30 cumpleaños del nacimiento del sitio web, ¿por qué no reflexionamos sobre los próximos 30 años? La arquitectura y la seguridad son los principales ámbitos donde nosotros —ingenieros, desarrolladores y diseñadores en general— podemos fomentar la innovación. 17 de noviembre de 2021

Ya puedes probar tu código de Compute en Fastly Fiddle Andrew Betts Los clientes de Fastly llevan años utilizando nuestra herramienta Fiddle para probar sus ideas de lógica en el edge en VCL. Con la llegada de Compute el año pasado, nuestra red de edge computing se hizo accesible a cualquier lenguaje que compilase en WebAssembly, y ahora también puedes escribir código de Compute en Fiddle. 08 de noviembre de 2021

Primeros pasos con Compute y el registro en tiempo real de Fastly Alex Kesler Este tutorial te mostrará los pasos básicos para generar mensajes en STDIO y para realizar un seguimiento de esa salida con la CLI de Fastly. Además, aprenderás cómo configurar un punto de conexión de envío de registros, emitir registros en tu aplicación y confirmar que se han entregado en el destino de registro que tú elijas. 02 de noviembre de 2021