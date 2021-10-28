WebAssembly
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Optimización de Compute para sistemas agénticos con nueva funcionalidad de transferencia de petición
Optimiza las peticiones de backend de larga duración con la nueva funcionalidad de transferencia de peticiones de Fastly en nuestro SDK de Rust, aumentando el rendimiento para agentes de IA y cargas de trabajo complejas.
Versión beta del SDK de Python: así es como el lenguaje de la IA funciona más rápido y de forma más segura con Fastly
Lleva tu código Python y tus agentes de IA al borde de la red con la versión beta del SDK de Python de Fastly. Disfruta de la máxima velocidad, seguridad y compatibilidad estándar con CPython.
Agentes de IA en Fastly Compute: cómo funciona y qué lo hace seguro
Aprende a ejecutar agentes de IA en Fastly Compute, aprovechando la ventaja de la baja latencia y los entornos aislados WebAssembly para alcanzar una velocidad y seguridad de nivel empresarial.
Construyendo un servidor MCP verdaderamente seguro con Fastly Compute
Crea un servidor MCP seguro y escalable con Fastly Compute. Aprende a abordar las vulnerabilidades y asegurar un rendimiento confiable para tus aplicaciones de LLM.
¡Gratis, instantánea y toda tuya! La cuenta de desarrollo gratis de Fastly ya está aquí.
Nos llena de emoción anunciar la cuenta de desarrollo gratis. Ya puedes ponerte manos a la obra y sacar partido de la mejor plataforma del edge para desarrolladores del mundo.
La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético piden un mayor nivel de seguridad
La Casa Blanca y la Oficina del Director Nacional Cibernético han hecho un llamamiento a la adopción de lenguajes con protección de la memoria, y nosotros creemos que el código existente también puede ser más seguro en este sentido.
OpenTelemetry (III): uso de OpenTelemetry en Compute
Ya está disponible nuestra primera biblioteca de OpenTelemetry para Compute, por lo que tu aplicación de Compute puede generar seguimientos conforme a las especificaciones, que te darán información sobre su rendimiento y sus recursos. En este artículo verás lo fácil que es añadir esta funcionalidad a una aplicación en el edge.
Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN
Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer.
Cómo logró Andrew Barba ejecutar Swift sin servidores por medio de Compute
Hace poco, Andrew Barba, ingeniero responsable del éxito de Swift Cloud, publicó un SDK de Swift concebido para nuestra plataforma Compute, con prestaciones avanzadas y todo tipo de funciones. Tuvo lista la versión inicial en solo cuatro días. Gratamente sorprendidos, decidimos entrevistarlo para que nos contara qué objetivos tenía su proyecto y qué proceso de diseño siguió.
The Guardian: Our day hacking with Compute
Our customers at the Guardian recently participated in an internal hack day with Compute to find creative solutions to business problems with the hands-on support of our team. Oliver Barnwell, a Full Stack Developer at the Guardian, walked us through the process of building his winning hackathon project on Compute in this guest post.
Las tecnologías distribuidas y sin servidores de Fastly y Fauna ayudan a Climatiq a facilitar la toma de decisiones climáticas basadas en datos
Climatiq tiene como misión impulsar la acción climática a través de los datos y la información. En esta entrada del blog, te contamos cómo la decisión de usar Fauna como base de datos y Compute@Edge de Fastly como entorno informático permitió a Climatiq alcanzar la eficiencia climática en sus propias arquitecturas y agilizar la entrega de su API a los usuarios.
Descubre las novedades de JavaScript en Compute
Hoy nos complace anunciar que hemos incluido algunas actualizaciones en Compute que mejoran considerablemente tanto el tiempo de ejecución de JavaScript como la experiencia de los desarrolladores en la plataforma.
Fastly y Fanout: la informática en el edge y los mensajes en tiempo real, una gran combinación
Estamos encantados de unir fuerzas con Fanout. Al integrar la tecnología de Fanout en nuestra red, se podrán desarrollar aplicaciones en el edge en tiempo real, con una comercialización más rápida, menos fricción y una escalabilidad nunca vista.
Fastly + Glitch = desarrollo en el edge más fácil
Esta reciente alianza te permitirá desplegar aplicaciones de Glitch en Compute@Edge, nuestra plataforma de edge cloud. ¿Qué significa esto para ti?: desarrollar experiencias digitales personalizadas y de alta calidad te resultará más fácil que nunca.
Presentamos Cloud Deploy: poner en marcha un proyecto Compute ahora es más fácil
Presentamos Cloud Deploy, un asistente que te ayuda a comenzar a construir en Compute mediante el despliegue y la personalización de plantillas, y te dota de un flujo de trabajo de despliegue automatizado y las mejores prácticas de desarrollo.
El sitio web cumple 30 años: diseño de las aplicaciones web del futuro
Dado que en la actualidad muchos sitios web son en realidad aplicaciones, convendría que los diseñáramos como tales. Para ello necesitamos arquitecturas de aplicación y redes que tengan capacidad para soportar experiencias de usuario rápidas, seguras y escalables. Debemos ser más dinámicos en la manera de abordar el desarrollo web y plantearnos qué herramientas necesitamos para conseguirlo.
El sitio web cumple 30 años: a la altura de las necesidades del futuro
Ya puestos a celebrar el 30 cumpleaños del nacimiento del sitio web, ¿por qué no reflexionamos sobre los próximos 30 años? La arquitectura y la seguridad son los principales ámbitos donde nosotros —ingenieros, desarrolladores y diseñadores en general— podemos fomentar la innovación.
Ya puedes probar tu código de Compute en Fastly Fiddle
Los clientes de Fastly llevan años utilizando nuestra herramienta Fiddle para probar sus ideas de lógica en el edge en VCL. Con la llegada de Compute el año pasado, nuestra red de edge computing se hizo accesible a cualquier lenguaje que compilase en WebAssembly, y ahora también puedes escribir código de Compute en Fiddle.
Primeros pasos con Compute y el registro en tiempo real de Fastly
Este tutorial te mostrará los pasos básicos para generar mensajes en STDIO y para realizar un seguimiento de esa salida con la CLI de Fastly. Además, aprenderás cómo configurar un punto de conexión de envío de registros, emitir registros en tu aplicación y confirmar que se han entregado en el destino de registro que tú elijas.
Consigue 100 000 USD al mes en saldo de edge computing y disfrútalo durante nueve meses
Anímate a crear desde hoy mismo con Compute. Por un tiempo limitado, puedes obtener 100 000 USD al mes en saldo de edge computing, que podrás disfrutar durante nueve meses.