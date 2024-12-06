Iniciativas de Fastly en apoyo a proyectos digitales sin ánimo de lucro y de código abierto

En Fastly, la integridad es la esencia de nuestros productos y de la empresa. Se fundó según principios éticos sólidos, por lo que nos relacionamos con partners y clientes que comparten nuestra forma de pensar. Elegimos colaborar con empresas y proyectos con nuestros mismos principios empresariales: integridad, transparencia, fiabilidad y ética. Nuestra plataforma de edge cloud ofrece infraestructura básica que permite a empresas de diversos sectores ejecutar operaciones con rapidez, seguridad y escalabilidad. Además, prestamos servicios gratuitos a proyectos sin ánimo de lucro y de código abierto como RubyGems, Haskell, Donors Choose, Reporteros Sin Fronteras, Direct Relief o Kiva; y lo hacemos a través de nuestro programa de fomento de iniciativas de código abierto y sin ánimo de lucro.

Código abierto

Los proyectos de código abierto son los cimientos de internet, y cuentan con nuestro apoyo. Hay algo que tenemos muy claro: la innovación técnica debe ser ilimitada y escalable, y esos proyectos cumplen una labor importante en ese sentido. Desde que fundamos Fastly, hemos invertido tiempo y dinero en numerosos proyectos de código abierto y en tareas de desarrollo de ese tipo de código. De hecho, en Fastly trabajan multitud de profesionales comprometidos con el código abierto a través de aportaciones o de su mantenimiento. Por poner un ejemplo, nuestro CEO, Artur Bergman, reescribió la biblioteca de subprocesos para Perl. Hemos interiorizado la idea de que participar en proyectos de código abierto solo nos aporta ventajas. Hasta tal punto que nuestros primeros equipos diseñaron la plataforma de edge cloud de Fastly a partir de Varnish, un proyecto de código abierto. Además, en nuestro stack sigue habiendo predominio de proyectos y lenguajes de código abierto, como Go, Perl, Ember, Ruby, Vault y H2O.

A finales de 2017, hicimos un homenaje a los proyectos de código abierto que promovemos y al extraordinario avance que han logrado. Desde 2014, el ancho de banda de estos proyectos se ha incrementado en un 3000 %. Además, en 2016 distribuimos 22,7 petabytes de código abierto, cifra que creció más del doble en 2017. Si miramos más de cerca algunos proyectos en concreto, las cifras son mareantes:

En 2017, distribuimos casi 100 TB en descargas de GHC, Haskell Platform y Hackage.

Solo en el mes de octubre de 2017, Ruby utilizó 7,3 TB de ancho de banda.

NetBSD utiliza una media de 200 GB diarios.

Uno de nuestros objetivos es ayudar a proyectos de código abierto, prestándoles servicios y fomentando su crecimiento a través de la formación de los creadores que quieran aventurarse en el código abierto, el perfeccionamiento de su ecosistema e incluso el cambio del ámbito del código abierto. Otro objetivo es ayudar a proyectos que no rentabilicen su tráfico, sino que estén enfocados en beneficiar a la comunidad. También colaboramos con empresas que, en esencia, apoyan el desarrollo del código abierto y que tienen un papel clave en la comunidad de desarrolladores. Por ejemplo, NPM, que cada semana genera 3500 millones de descargas de paquetes, de cuya gestión se ocupa Fastly. Queremos liberar de sus funciones a las personas encargadas de mantener y organizar proyectos de forma que se centren en su misión y no se distraigan con problemas prácticos de escalado.

Así que vamos a hablar brevemente de los estupendos proyectos de código abierto que promocionamos, es decir, de Python Software Foundation, RubyGems, HashiCorp y Tor, así como del notable crecimiento que han tenido.

Python Software Foundation y PyPI (nuestros inicios en el código abierto)

Python Software Foundation se acogió a nuestro programa de fomento de iniciativas de código abierto para resolver los problemas de distribución de contenido que sufría PyPI, su gestor de paquetes. Así que Fastly se convirtió en el «ingrediente secreto del escalado» de PyPI. Ha sido emocionante y motivo de orgullo para nosotros comprobar que su base de usuarios y sus peticiones de descargas han ido creciendo de manera progresiva.

Donald Stufft, encargado del mantenimiento de PyPI, lo explica así:

«Los servicios de CDN global y de almacenamiento en caché Varnish que Fastly nos presta han conseguido la mayor reducción del volumen de nuestras operaciones. Todas las peticiones dirigidas a PyPI pasan por las manos de Fastly. Gracias a su almacenamiento en caché, tenemos la capacidad de impedir que casi el 90 % del tráfico entrante llegue a los servidores de origen».

https://twitter.com/dstufft/status/925081822358310913

https://twitter.com/EWDurbin/status/865221456237428737

RubyGems

RubyGems.org es el servicio de alojamiento de gemas de la comunidad de Ruby. Se integró en el programa de fomento de iniciativas de código abierto a principios de 2014. Su objetivo era que le ayudáramos a ofrecer sus descargas de gemas (incluida la gema de Fastly) a su creciente base de usuarios, que estaba repartida por todo el mundo. Además, ha crecido de forma notable en los últimos años; por ejemplo, las cifras que movía RubyGems.org en 2017 eran las siguientes:

10 918 gemas nuevas

91 949 versiones de gemas nuevas

1 637 475 670 de descargas de gemas

484 TB de ancho de banda total de gemas

Ancho de banda de Fastly de 1,2 gigabits por segundo dedicado a distribuir gemas a usuarios de Bundler y RubyGems

HashiCorp

Fastly y HashiCorp apuestan por valores que se complementan: ambas empresas capacitan a sus desarrolladores y equipos de DevOps y rompen moldes en el terreno de los centros de datos. Llevamos muchos años participando en proyectos de HashiCorp como usuarios, por lo que estamos encantados de alojar y distribuir sus descargas en todo el mundo mientras su base de usuarios no para de crecer año tras año. De hecho, las cifras que HashiCorp registró en 2017 fueron las siguientes:

Casi 50 millones de descargas de código abierto

Casi 30 millones de peticiones dirigidas a los sitios web de código abierto de HashiCorp

Tor

En verano de 2016, comenzó nuestro patrocinio del proyecto del navegador Tor, que consistía en distribuir sus actualizaciones sin coste alguno a través de la red de Fastly.

Se han destacado algunos de los progresos del proyecto en un artículo reciente:

Ha escalado su infraestructura para satisfacer la demanda de los usuarios, de 50 MB en Linux en 2014 a 85 MB a día de hoy.

En febrero de 2017, los pings de actualizaciones (es decir, comprobar si una actualización está disponible) se incrementaron a 2 000 000 diarios y se han mantenido en ese nivel desde entonces.

Se han transferido aproximadamente 2,1 TB diarios a través de Fastly, con picos superiores a 14 TB diarios.

Apoyo a proyectos sin ánimo de lucro

Las organizaciones sin ánimo de lucro se parecen a las iniciativas de código abierto en su funcionamiento: ejecutar sus programas, ampliar su capacidad de influencia y lograr beneficios para la comunidad depende de la labor del voluntariado. Muchísimas organizaciones logran resultados positivos para la comunidad en general, no solo la tecnológica, con recursos limitados. Cuando empezamos a ofrecer servicios a proyectos de código abierto, nos dimos cuenta de que esos mismos servicios se podían hacer extensibles a organizaciones sin ánimo de lucro. Contactamos con programas que nos parecían admirables y les ofrecimos nuestro apoyo. Les pedimos que corrieran la voz: pronto muchas organizaciones sin ánimo de lucro llamaban a nuestra puerta para colaborar. Algunas de ellas son asociaciones de periodistas (Reporteros Sin Fronteras), organismos de respuesta ante desastres (Direct Relief, Médicos Sin Fronteras) y entidades dedicadas a la educación (Khan Academy).

Con vistas al futuro

Queremos que nuestro crecimiento empresarial, basado en escalar de forma controlada para prestar el mejor servicio a los clientes, vaya de la mano del crecimiento de nuestro programa de fomento de iniciativas de código abierto y sin ánimo de lucro. Nos llena de orgullo servir a las mejores iniciativas de internet, sentimiento extensible a los proyectos de código abierto y sin ánimo de lucro. En los últimos 12 meses, el tráfico relativo a proyectos de código abierto y sin ánimo de lucro que ha gestionado nuestra red ha crecido más del doble. Pero queremos más porque tenemos mucho más que ofrecer. Queremos dar facilidades a quienes aportan cosas positivas al mundo, darles visibilidad y ampliar su influencia. En 2018, nuestra meta será ayudar a más proyectos y organizaciones a hacer realidad su misión de hacer del mundo (y de internet) un lugar mejor.

Si tienes un proyecto y crees que podría beneficiarse de nuestro apoyo, no lo dudes y ponte en contacto con nosotros a través de community@fastly.com.