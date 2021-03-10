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WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

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Cultura

  • Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly

    Anil Dash

    ¡Fastly mejora internet en un instante! Si te perdiste nuestro primer evento especial para desarrolladores, aquí te resumimos lo más destacado del gran día.

    Noticias de la empresa
    + 4 más

  • Sí, somos más rápidos. Y también más seguros.

    Lakshmi Sharma

    Ya no tienes que elegir entre velocidad y protección. Te explicamos cómo los clientes de Fastly disfrutan de una seguridad y un rendimiento fuera de serie sin complicarse la vida y con menos gastos.

    Noticias de la empresa
    + 6 más

  • Una mirada a la comunidad: Una Thompson hace que el fediverso sea más manejable con Jortage

    Hannah Aubry

    Jortage es un proyecto colectivo que, por un lado, almacena y aloja objetos y, por el otro, desduplica el almacenamiento de objetos para sus integrantes, lo que se traduce en una reducción de los costes de almacenamiento generales para todo el mundo. Descubre cómo ayuda Fastly a controlar el gasto y a hacer que el fediverso sea más rápido y atractivo.

    Cultura
    + 2 más

  • Fastly y el fediverso. Primera parte

    Simon Wistow

    Simpatizamos mucho con todo lo relacionado con las normas y el código abierto y, por ello, tenemos ganas de ver cómo va creciendo el fediverso en los próximos meses. Hoy veremos su funcionamiento y el respaldo que le estamos dando.

    Información del sector
    + 4 más

  • Una mirada a la comunidad: conoce a Neil Hanlon y Rocky Linux

    Hannah Aubry

    Fastly entrevista a Neil Hanlon, Infrastructure Lead de Rocky Linux, sistema operativo empresarial de código abierto que forma parte de nuestro programa Fast Forward.

    Cultura
    DevOps

  • Promovemos el uso de nbviewer.org de Jupyter: conversación con Yuvi Panda sobre los valores (y el valor) del internet abierto

    Hannah Aubry

    Nos alegra dar la bienvenida a nbviewer del proyecto Jupyter a nuestro programa Fast Forward. Para descubrir más cosas sobre dicho proyecto y sus valores, vamos a charlar con Yuvi Panda, uno de sus colaboradores.

    Cultura
    DevOps

  • Visualiza los datos con más facilidad

    Henry Zhang

    En Fastly, siempre procuramos hacer lo correcto. De ahí que, por ejemplo, queramos que visualices los datos con más facilidad. Por ello, presentamos la nueva paleta de colores, que viene incorporada en nuestro producto Edge Observer.

    Cultura
    Producto

  • Seguridad y velocidad con mucho en juego: un encuentro entre Fastly y Michael Taylor, IT Director de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

    Margaret Arakawa

    En esta entrevista, Margaret Arakawa, CMO de Fastly, se reúne con Michael Taylor, IT Director de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, para charlar sobre el papel que juegan la seguridad y la tecnología en el seno de la escudería. Además, hablan de la colaboración futura entre ambas empresas para ir más allá en los terrenos de la innovación, el rendimiento y la experiencia de los aficionados al automovilismo.

    Cultura
    + 3 más

  • Una conversación sobre QUIC con Jana Iyengar: el rediseño de los estándares básicos de la web

    Anil Dash

    No te puedes perder la conversación con Jana Iyengar (VP of Product for Infrastructure Services de Fastly), donde cuenta cómo ha estado trabajando con toda una comunidad de grandes mentes para rediseñar los estándares básicos que sientan los cimientos del internet que todos usamos a diario.

    Información del sector
    + 3 más

  • Vídeo de la Web Summit 2021: Cultura empresarial en un entorno de trabajo híbrido

    Simon Wistow

    En este vídeo de la conferencia Web Summit 2021, analizamos cómo se crea y consolida una cultura empresarial si algunos de los empleados trabajan desde la oficina y otros desde su casa.

    Cultura

  • Asian American and Pacific Islander Heritage Month: reflexiones sobre experiencias de personas de origen asiático en el ámbito tecnológico

    Stephanie Schoch

    Con motivo del Asian American and Pacific Islander Heritage Month —celebración cada mes de mayo del legado de las comunidades estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico (AAPI)—, organizamos una charla con líderes asiáticos que trabajan en empresas tecnológicas en la que se analizó la influencia que los orígenes culturales de sus integrantes tuvieron en sus trayectorias profesionales, así como en su ascenso a puestos directivos.

    Cultura

  • «Women’s History Month»: nuestro apoyo a las mujeres, hoy y de cara al futuro

    Sam Perlman

    El sector tecnológico no destaca precisamente por la inclusión de género.Estamos tomando medidas para avanzar en ese sentido, como parte de nuestro compromiso por obtener resultados más equitativos para nuestros empleados y nuestra comunidad en general.Descubre cómo estamos revisando nuestras prácticas de selección de personal para que sean más inclusivas y cómo celebramos el «Women’s History Month».

    Cultura

  • Fastly echa la vista atrás: 10 años de buenos recuerdos

    Hannah Aubry

    El 3 de marzo marcó el 10º aniversario de la creación de Fastly. Con motivo de esta efeméride, entrevistamos a algunos de los empleados más veteranos de Fastly para compartir sus recuerdos y visiones para el futuro.

    Cultura
    Noticias de la empresa

  • Reflexión sobre la primera Semana Mundial del Servicio de Fastly

    James White, Annette Cipollini

    Este año animamos a nuestra gente a que dedicara unas horas de su tiempo de trabajo a conectar con compañeros de trabajo, echar una mano en organizaciones benéficas y contribuir todos juntos a la sociedad.

    Cultura

  • Líderes de ingeniería: la seguridad también es vuestra responsabilidad

    Sean Leach

    El auge de DevOps seguro ha hecho que muchos profesionales de la seguridad tengan que luchar por ganarse la atención y el apoyo de sus compañeros ingenieros. ¿Qué pueden hacer los líderes de ingeniería para garantizar que haya una estrecha colaboración? Te presentamos cuatro ideas para integrar la seguridad en tu cultura, flujos de trabajo y objetivos de DevOps.

    Cultura
    + 3 más