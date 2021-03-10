Todo lo que se ha anunciado durante el primer evento especial de Fastly Anil Dash ¡Fastly mejora internet en un instante! Si te perdiste nuestro primer evento especial para desarrolladores, aquí te resumimos lo más destacado del gran día. 20 de junio de 2024

Sí, somos más rápidos. Y también más seguros. Lakshmi Sharma Ya no tienes que elegir entre velocidad y protección. Te explicamos cómo los clientes de Fastly disfrutan de una seguridad y un rendimiento fuera de serie sin complicarse la vida y con menos gastos. 23 de agosto de 2023

Una mirada a la comunidad: Una Thompson hace que el fediverso sea más manejable con Jortage Hannah Aubry Jortage es un proyecto colectivo que, por un lado, almacena y aloja objetos y, por el otro, desduplica el almacenamiento de objetos para sus integrantes, lo que se traduce en una reducción de los costes de almacenamiento generales para todo el mundo. Descubre cómo ayuda Fastly a controlar el gasto y a hacer que el fediverso sea más rápido y atractivo. 11 de mayo de 2023

Fastly y el fediverso. Primera parte Simon Wistow Simpatizamos mucho con todo lo relacionado con las normas y el código abierto y, por ello, tenemos ganas de ver cómo va creciendo el fediverso en los próximos meses. Hoy veremos su funcionamiento y el respaldo que le estamos dando. 09 de febrero de 2023

Una mirada a la comunidad: conoce a Neil Hanlon y Rocky Linux Hannah Aubry Fastly entrevista a Neil Hanlon, Infrastructure Lead de Rocky Linux, sistema operativo empresarial de código abierto que forma parte de nuestro programa Fast Forward. 30 de enero de 2023

Promovemos el uso de nbviewer.org de Jupyter: conversación con Yuvi Panda sobre los valores (y el valor) del internet abierto Hannah Aubry Nos alegra dar la bienvenida a nbviewer del proyecto Jupyter a nuestro programa Fast Forward. Para descubrir más cosas sobre dicho proyecto y sus valores, vamos a charlar con Yuvi Panda, uno de sus colaboradores. 10 de enero de 2023

Visualiza los datos con más facilidad Henry Zhang En Fastly, siempre procuramos hacer lo correcto. De ahí que, por ejemplo, queramos que visualices los datos con más facilidad. Por ello, presentamos la nueva paleta de colores, que viene incorporada en nuestro producto Edge Observer. 14 de noviembre de 2022

Seguridad y velocidad con mucho en juego: un encuentro entre Fastly y Michael Taylor, IT Director de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Margaret Arakawa En esta entrevista, Margaret Arakawa, CMO de Fastly, se reúne con Michael Taylor, IT Director de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, para charlar sobre el papel que juegan la seguridad y la tecnología en el seno de la escudería. Además, hablan de la colaboración futura entre ambas empresas para ir más allá en los terrenos de la innovación, el rendimiento y la experiencia de los aficionados al automovilismo. 05 de octubre de 2022

Una conversación sobre QUIC con Jana Iyengar: el rediseño de los estándares básicos de la web Anil Dash No te puedes perder la conversación con Jana Iyengar (VP of Product for Infrastructure Services de Fastly), donde cuenta cómo ha estado trabajando con toda una comunidad de grandes mentes para rediseñar los estándares básicos que sientan los cimientos del internet que todos usamos a diario. 28 de septiembre de 2022

Vídeo de la Web Summit 2021: Cultura empresarial en un entorno de trabajo híbrido Simon Wistow En este vídeo de la conferencia Web Summit 2021, analizamos cómo se crea y consolida una cultura empresarial si algunos de los empleados trabajan desde la oficina y otros desde su casa. 15 de noviembre de 2021

Asian American and Pacific Islander Heritage Month: reflexiones sobre experiencias de personas de origen asiático en el ámbito tecnológico Stephanie Schoch Con motivo del Asian American and Pacific Islander Heritage Month —celebración cada mes de mayo del legado de las comunidades estadounidenses de origen asiático y de las islas del Pacífico (AAPI)—, organizamos una charla con líderes asiáticos que trabajan en empresas tecnológicas en la que se analizó la influencia que los orígenes culturales de sus integrantes tuvieron en sus trayectorias profesionales, así como en su ascenso a puestos directivos. 26 de mayo de 2021

«Women’s History Month»: nuestro apoyo a las mujeres, hoy y de cara al futuro Sam Perlman El sector tecnológico no destaca precisamente por la inclusión de género.Estamos tomando medidas para avanzar en ese sentido, como parte de nuestro compromiso por obtener resultados más equitativos para nuestros empleados y nuestra comunidad en general.Descubre cómo estamos revisando nuestras prácticas de selección de personal para que sean más inclusivas y cómo celebramos el «Women’s History Month». 26 de marzo de 2021

Fastly echa la vista atrás: 10 años de buenos recuerdos Hannah Aubry El 3 de marzo marcó el 10º aniversario de la creación de Fastly. Con motivo de esta efeméride, entrevistamos a algunos de los empleados más veteranos de Fastly para compartir sus recuerdos y visiones para el futuro. 22 de marzo de 2021

Reflexión sobre la primera Semana Mundial del Servicio de Fastly James White, Annette Cipollini Este año animamos a nuestra gente a que dedicara unas horas de su tiempo de trabajo a conectar con compañeros de trabajo, echar una mano en organizaciones benéficas y contribuir todos juntos a la sociedad. 16 de marzo de 2021